C'est la synthèse finale de la conclusion de la vidéo :



– Developer Machine Games' first Switch 2 effort is a visually faithful adaptation of one of 2024’s very best games and it’s a well-engineered handheld port on balance.

– Le premier effort de MachineGames sur Switch 2 est une adaptation visuellement fidèle de l'un des meilleurs jeux de 2024, et c'est, tout bien considéré, un portage console portable bien conçu.



– You get a bevy of visual features into the bargain here including ray tracing, while Switch 2’s image quality is helped along greatly via the use of DLSS upscaling.

– Vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités visuelles en prime, y compris le ray tracing, tandis que la qualité d'image de la Switch 2 est grandement aidée par l'utilisation de l'upscaling DLSS.



– Performance at 30 FPS is the only real catch here; there are several triggers for drops under, notably issues with multiple NPCs in big environments plus some cutscene hitches.

– La performance à 30 FPS est le seul véritable bémol ici ; il y a plusieurs facteurs déclenchant des chutes en dessous, notamment des problèmes avec plusieurs PNJ dans de grands environnements, plus quelques accrocs dans les cinématiques.



– Outside of those rough spots it does hold up reasonably well for a bulk of the adventuring though, for its tomb raiding puzzle sections and even that early jungle level.

– En dehors de ces points rugueux, le jeu tient raisonnablement bien la route pour la majeure partie de l'aventure, pour les sections d'énigmes dans les tombes et même le niveau de la jungle au début.



– If you've not played The Great Circle yet and can accept those performance dips, it's a decent way to enjoy the game overall, especially for a handheld.

– Si vous n'avez pas encore joué à The Great Circle et que vous pouvez accepter ces baisses de performance, c'est une façon décente de profiter du jeu dans l'ensemble, surtout pour une console portable.



– Against all odds, it does manage to cram in a comparable visual experience to the other consoles.

– Contre toute attente, le titre parvient à proposer une expérience visuelle comparable aux autres consoles.

– Cible les 30 FPS au lieu de 60– Les reflets dans l'espace écran (SSR) sont maintenus pour le portage Switch 2– Les ombres de contact sont également conservées– L'illumination globale par lancer de rayons (RTGI) est intacte– Le RTGI égale la Series S, et dans certaines situations, la dépasse légèrement– Le Variable Rate Shading (VRS) est inclus pour aider à maintenir le framerate, compressant de manière adaptative des portions de détails dans une image– Des optimisations CPU uniques sont incluses– L'équipe a passé beaucoup de temps à étudier les systèmes de compression pour les textures, l'audio et les fichiers de sauvegarde– Les textures Switch 2 correspondent à la Xbox Series S sans le pack de textures haute qualité installé– Indiana Jones and the Great Circle a une résolution dynamique de 540p à 1080p en mode docké avec DLSS– Le mode portable est en 360p à 720p avec DLSS– La résolution est globalement meilleure par rapport à la Xbox Series S– La Switch 2 est plus faible sur l'aliasing– L'ensemble des fonctionnalités du moteur est intact sur Switch 2– La qualité des ombres sur Switch 2 est un inconvénient– Celle-ci est encore réduite en mode portable– La qualité des objets est également en baisse sur Switch 2– La Switch 2 fait des compromis supplémentaires sur les distances d'affichage, comme un pop-in de géométrie plus agressif– Niveaux de détails (LOD) plus bas lors du jeu en mode portable– Le framerate d'Indiana Jones and the Great Circle chute dans les cinématiques– Lorsque vous commencez à engager plusieurs ennemis au Vatican et que vous sprintez rapidement entre les zones, le framerate peut descendre jusqu'au milieu des 20 FPS