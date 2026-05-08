Sony a récemment publié ses résultats financiers annuels, et si le groupe affiche globalement une croissance stable, la division PlayStation est surtout marquée par une importante dépréciation liée à Bungie.Le constructeur japonais a enregistré une charge exceptionnelle de 120,1 milliards de yens (765 millions de dollars) liée à Bungie désormais pleinement intégré aux PlayStation Studios. Cette dépréciation est attribuée à des performances jugées inférieures aux attentes sur le catalogue du studio, notamment Destiny 2 et les projections autour de Marathon. Elle s’ajoute à une précédente charge de 31,5 milliards de yens (204,2 millions de dollars) enregistrée plus tôt dans l’exercice, puis à une nouvelle dépréciation de 88,6 milliards de yens (565 millions de dollars) au dernier trimestre.Malgré cela, Sony souligne que Marathon a été accueilli positivement lors de son lancement, avec des indicateurs d’engagement jugés solides. L’entreprise mise désormais sur l’ajout de contenus, des améliorations du gameplay et l’élargissement de la base de joueurs pour renforcer la performance du titre.Sur l’ensemble de l’année, la branche Games & Network Services affiche une certaine stabilité avec un chiffre d’affaires de 4,7 trillions de yens (29,9 milliards de dollars) et un résultat opérationnel en hausse de 12% à 463,3 milliards de yens (2,9 milliards de dollars). Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels atteint par ailleurs 125 millions sur le dernier trimestre.Les ventes de jeux restent solides avec 317,9 millions d’unités tierces écoulées (contre 303,3 millions l’année précédente), ainsi que 32,1 millions de jeux first-party (contre 28,9 millions). Le segment numérique progresse également, avec 2,4 trillions de yens (15,3 milliards de dollars) générés via les ventes dématérialisées et contenus additionnels.Le chiffre d’affaires logiciel total atteint 2,6 trillions de yens (16,5 milliards de dollars).En revanche, le hardware recule nettement. Les revenus PlayStation baissent de 12,1% à 1,4 trillion de yens (environ 8,9 milliards de dollars). Les ventes de PS5 passent à 16 millions d’unités contre 18,5 millions l’année précédente, avec un net ralentissement sur le dernier trimestre (1,5 million contre 2,8 millions). Les revenus hardware du trimestre chutent également de 28,4% à 209,1 milliards de yens (1,3 milliard de dollars). Malgré cela, Sony souligne que la base installée de PS5 continue de soutenir la rentabilité globale.Sur le plan global, Sony réalise un chiffre d’affaires annuel de 12,5 trillions de yens (79,7 milliards de dollars) et un bénéfice opérationnel de 1,4 trillion de yens (8,9 milliards de dollars), en hausse de 13,4%.Pour la suite, la firme nippone prévoit un léger recul du chiffre d’affaires de sa branche gaming à 4,4 trillions de yens (28 milliards de dollars), mais une hausse du résultat opérationnel à 600 milliards de yens (3,8 milliards de dollars), portée par les services en ligne et la base installée de PS5.