C'est lors d'une interview pour Dongled qu'on apprend que Michiru Yamane, compositrice légendaire de la franchise Castlevania ainsi que des jeux Bloodstained ne participera pas à l'OST de Castlevania Belmont's Curse. D'ailleurs elle ne participera pas non plus sur l'OST de Bloodstained: The Scarlet Engagement.Michiru Yamane vient de sortir un album de reprise de musiques de Castlevania version jazz, appelé "Integration".