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Castlevania : Belmont's Curse
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name : Castlevania : Belmont's Curse
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Motion Twin
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X - Switch
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Castlevania Belmont's Curse : Pas de Michiru Yamane sur l'OST
C'est lors d'une interview pour Dongled qu'on apprend que Michiru Yamane, compositrice légendaire de la franchise Castlevania ainsi que des jeux Bloodstained ne participera pas à l'OST de Castlevania Belmont's Curse. D'ailleurs elle ne participera pas non plus sur l'OST de Bloodstained: The Scarlet Engagement.

Michiru Yamane vient de sortir un album de reprise de musiques de Castlevania version jazz, appelé "Integration".

https://www.timeextension.com/news/2026/05/im-sorry-legendary-castlevania-composer-confirms-shes-not-working-on-belmonts-curse-or-bloodstained-the-scarlet-engagement
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    lak3
    posted the 05/03/2026 at 11:05 AM by guiguif
    comments (5)
    ravyxxs posted the 05/03/2026 at 11:20 AM
    Casse les couilles frère, casse les couilles....
    J'ai trop le seum...les musiques seront pas au niveau de SOTN voilà c'est dit,ça sera peut être ok,bon, mais ça dépassera pas le maître, le chef d'oeuvre, ces sons, intemporels....mon bébé
    noishe posted the 05/03/2026 at 11:20 AM
    C'était évident pour Castlevania, mais je suis bien déçu pour Bloodstained.
    5120x2880 posted the 05/03/2026 at 11:40 AM
    Je préfère pas qu'elle soit associé à ça vu la gueule du truc, même si j'ai pas ressenti sa participation sur Bloodstained (Fujioka fait des musiques qui font plus Yamane que Yamane elle même sur le jeu).
    abookhouseboy posted the 05/03/2026 at 12:25 PM
    Entre l'absence de la compositrice habituelle, l'aspect ultra-generique de son design et Jeanne d'Arc en méchante(!), ce jeu a vraiment l'air mal barré.
    midomashakil posted the 05/03/2026 at 01:06 PM
    J'aime pas les jeux style Netflix
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