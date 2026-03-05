C'est lors d'une interview pour Dongled qu'on apprend que Michiru Yamane, compositrice légendaire de la franchise Castlevania ainsi que des jeux Bloodstained ne participera pas à l'OST de Castlevania Belmont's Curse. D'ailleurs elle ne participera pas non plus sur l'OST de Bloodstained: The Scarlet Engagement.
Michiru Yamane vient de sortir un album de reprise de musiques de Castlevania version jazz, appelé "Integration".
J'ai trop le seum...les musiques seront pas au niveau de SOTN voilà c'est dit,ça sera peut être ok,bon, mais ça dépassera pas le maître, le chef d'oeuvre, ces sons, intemporels....mon bébé