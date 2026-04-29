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Je suis moyen présent cette semaine mais serais de retour plus en forme que jamais lundi prochain, mais en attendant, je voulais juste dire un truc sur Saros dont j'ai eu l'accès review depuis quelques jours.C'est une putain de tuerie.C'est moins frustrant (le rogue est il est vrai frustrant par essence) et moins difficile qu'à l'accoutumée ou alors jamais trop longtemps à force de up, mais je prend un plaisir de fou.Qu'importe le temps que me prend un run, une fois terminé ou mort, j'ai juste envie d'en relancer un. Plus un autre jeu compte actuellement.Je vais le poncer par tous les trous puis y aura test mais franchement, quel putain de pied.Voilà, bonne soirée(la mise en scène narrative par contre, voilà quoi, c'est pas vraiment le point fort chez Housemarque vu le CV)