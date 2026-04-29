Je suis moyen présent cette semaine mais serais de retour plus en forme que jamais lundi prochain, mais en attendant, je voulais juste dire un truc sur Saros dont j'ai eu l'accès review depuis quelques jours.
C'est une putain de tuerie.
C'est moins frustrant (le rogue est il est vrai frustrant par essence) et moins difficile qu'à l'accoutumée ou alors jamais trop longtemps à force de up, mais je prend un plaisir de fou.
Qu'importe le temps que me prend un run, une fois terminé ou mort, j'ai juste envie d'en relancer un. Plus un autre jeu compte actuellement.
Je vais le poncer par tous les trous puis y aura test mais franchement, quel putain de pied.
Voilà, bonne soirée
(la mise en scène narrative par contre, voilà quoi, c'est pas vraiment le point fort chez Housemarque vu le CV)
Ils ont amélioré la formule pour toucher plus de monde sans frustrer les hardcore gamers.
J’ai pas trouvé Returnal compliqué, mais ravis de savoir que ceux intéressés par la proposition pourront y jouer sans trop de problème.
Mais pour moi ils ont tout, la mocap, l'animation, l'immersion tout y est, mais bon les scandinaves et les scénarios
Merci de confirmer mes craintes que j'ai depuis des mois sur la casualisation du jeu
Un rogue qui n'en est plus un :/
Sans déc, la première fois je l'ai vu, je l'ai prit pour un jeu lambda mais c'est dingue comment les retours sont positif! Un vrai tsunami sur le web. La dérniére fois que j'ai vu a ce point, c'était ni pour Reanimal, ni même RE9 mais pour le monstre Clair Obscur...
J'attends juste l'avis de Chièze et JDG et je le prend
Je sais que tu aimes troller quand il s'agit de Sony alors que tu aurais une érection à en baiser des rochers si c'était un jeu Nintendo, mais je vais néanmoins apporter une précision.
Se contenter de parler des rogue de cette façon prouve que tu ne connais même pas l'histoire des rogue.
Si tu considères que Saros n'est pas un rogue car il permet une progression bien plus fluide, alors ni Hades II, ni Dead Cells ni même Vampire Survivors ne sont des rogue, vu que la base même d'un rogue, c'est la mort permanente sans retour en arrière et encore moins un "nouveau run en gardant des acquis".
Et ce genre de rogue, ça n'existe plus vraiment.
Après tu veux que Saros soit un vrai rogue, tu l'achète, tu joues, si tu meurs, t'efface ta save, et t'auras ton rogue bien 80s.
"Pokémon Pokopia n'explore pas vraiment l'univers Pokémon et propose des quêtes de construction plutôt rigides et répétitives. Comme toujours avec Pokémon, le charme est suffisant pour qu'on aille jusqu'au bout, et les mécaniques ne sont pas superficielles, même si elles servent à accomplir les mêmes tâches encore et encore."
Des contre-avis, on peut en trouver sur tout, t'as vu.
Je suis deja au biome 4 en 4 heures quoi, j’espère que ça va bien se corser quand même...
Ah et puis avoir supprimé les boutiques au profit d'un arbre de competence, hum...
J'espere que pour Saros ils ont fait un effort au niveau du level design, car l'un des rares reproches que je fais a Returnal c'est que le premier biome est plutot labyrinthique et donc tres reussi, mais alors tout les autres sont archi linéaire