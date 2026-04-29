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Saros : juste un petit mot
Jeux Video


Je suis moyen présent cette semaine mais serais de retour plus en forme que jamais lundi prochain, mais en attendant, je voulais juste dire un truc sur Saros dont j'ai eu l'accès review depuis quelques jours.

C'est une putain de tuerie.
C'est moins frustrant (le rogue est il est vrai frustrant par essence) et moins difficile qu'à l'accoutumée ou alors jamais trop longtemps à force de up, mais je prend un plaisir de fou.

Qu'importe le temps que me prend un run, une fois terminé ou mort, j'ai juste envie d'en relancer un. Plus un autre jeu compte actuellement.

Je vais le poncer par tous les trous puis y aura test mais franchement, quel putain de pied.

Voilà, bonne soirée


(la mise en scène narrative par contre, voilà quoi, c'est pas vraiment le point fort chez Housemarque vu le CV)
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    posted the 04/29/2026 at 08:35 PM by shanks
    comments (13)
    walterwhite posted the 04/29/2026 at 08:38 PM
    Bien le mini feedback

    Ils ont amélioré la formule pour toucher plus de monde sans frustrer les hardcore gamers.

    J’ai pas trouvé Returnal compliqué, mais ravis de savoir que ceux intéressés par la proposition pourront y jouer sans trop de problème.
    wickette posted the 04/29/2026 at 08:55 PM
    la mise en scène narrative par contre


    Mais pour moi ils ont tout, la mocap, l'animation, l'immersion tout y est, mais bon les scandinaves et les scénarios
    aeris537 posted the 04/29/2026 at 09:19 PM
    C'est moins frustrant (le rogue est il est vrai frustrant par essence) et moins difficile qu'à l'accoutumée

    Merci de confirmer mes craintes que j'ai depuis des mois sur la casualisation du jeu

    Un rogue qui n'en est plus un :/
    wazaaabi posted the 04/29/2026 at 09:19 PM
    C’ étais déjà le cas avec Returnal donc tuerie en vue
    walterwhite posted the 04/29/2026 at 09:24 PM
    aeris537 Parle pas de « casualisation » quand tu t’insères des objets dans le fondement en pensant aux jeux Nintendo merci.
    22 posted the 04/29/2026 at 09:31 PM
    Putain si le boss du site s'y met aussi...Bon bah va falloir que je le taxe a quelqu'un^^

    Sans déc, la première fois je l'ai vu, je l'ai prit pour un jeu lambda mais c'est dingue comment les retours sont positif! Un vrai tsunami sur le web. La dérniére fois que j'ai vu a ce point, c'était ni pour Reanimal, ni même RE9 mais pour le monstre Clair Obscur...

    J'attends juste l'avis de Chièze et JDG et je le prend




    shanks posted the 04/29/2026 at 09:37 PM
    aeris537
    Je sais que tu aimes troller quand il s'agit de Sony alors que tu aurais une érection à en baiser des rochers si c'était un jeu Nintendo, mais je vais néanmoins apporter une précision.

    Se contenter de parler des rogue de cette façon prouve que tu ne connais même pas l'histoire des rogue.

    Si tu considères que Saros n'est pas un rogue car il permet une progression bien plus fluide, alors ni Hades II, ni Dead Cells ni même Vampire Survivors ne sont des rogue, vu que la base même d'un rogue, c'est la mort permanente sans retour en arrière et encore moins un "nouveau run en gardant des acquis".

    Et ce genre de rogue, ça n'existe plus vraiment.

    Après tu veux que Saros soit un vrai rogue, tu l'achète, tu joues, si tu meurs, t'efface ta save, et t'auras ton rogue bien 80s.
    l3andr3 posted the 04/29/2026 at 09:39 PM
    aeris537 En aucune manière dans plusieurs tests, on parle de casualisation mais juste de moins de frustration à mourir ... la est la différence
    aeris537 posted the 04/29/2026 at 09:47 PM
    shanks "L'histoire de Saros reste une déception globale et est une autre raison pour laquelle le jeu est un suivi insatisfaisant de Returnal. Non seulement Saros ne parvient pas à s'appuyer sur ce que le titre de 2021 a commencé, mais il fait d'énormes pas en arrière en ayant une courbe de difficulté instable et frustrante, une histoire moins cohérente et des systèmes roguelike moins profonds. Dépourvu du contexte donné par les dates de sortie, il semblerait que Saros soit arrivé bien avant Returnal vu à quel point il est moins confiant et tendu en comparaison. Alors que les soleils ardents définissent Saros et y jouent un rôle toujours présent, c'est Returnal qui est l'étoile brillante ici, celle qui éclipse proprement son successeur spirituel."

    shanks posted the 04/29/2026 at 09:48 PM
    aeris537
    "Pokémon Pokopia n'explore pas vraiment l'univers Pokémon et propose des quêtes de construction plutôt rigides et répétitives. Comme toujours avec Pokémon, le charme est suffisant pour qu'on aille jusqu'au bout, et les mécaniques ne sont pas superficielles, même si elles servent à accomplir les mêmes tâches encore et encore."

    Des contre-avis, on peut en trouver sur tout, t'as vu.
    guiguif posted the 04/29/2026 at 10:13 PM
    Le gameplay est toujours aussi jouissif, l'ajout du bouclier apporte un risk reward vraiment sympa, mais tu sens que c'est Returnal version grand public et pas sur que ça aide aux ventes.
    Je suis deja au biome 4 en 4 heures quoi, j’espère que ça va bien se corser quand même...
    Ah et puis avoir supprimé les boutiques au profit d'un arbre de competence, hum...
    ravyxxs posted the 04/29/2026 at 10:54 PM
    Aeris537...856...444...692...666....faut vraiment qu'on côtise tous histoire de prendre des séances de psy pour lui.
    aeris537 posted the 04/29/2026 at 11:02 PM
    l3andr3 En aucune manière dans plusieurs tests, on parle de casualisation mais juste de moins de frustration à mourir ... la est la différence

    J'espere que pour Saros ils ont fait un effort au niveau du level design, car l'un des rares reproches que je fais a Returnal c'est que le premier biome est plutot labyrinthique et donc tres reussi, mais alors tout les autres sont archi linéaire
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