Nintendo domine le marché du Jeux vidéo, des Goodies, du merchandising surtout via Pokémon, ils commencent à avoir pas mal d'animation, de production... Il y a plusieurs parcs au Japon...
J'imagine que Nintendo va finir par racheter Illumination ou fusionner avec Universal... Ce qui fait qu'ils auront en plus des billes dans la musique...
Je trouve que Nintendo a une grande place partout. Que ce soit via Pokémon, Mario... Il ne leurs manquent plus que le rachat de DC Comics pour devenir un nouveau Disney...
Vous pensez quoi de la direction de Nintendo ?
Parce que l'entreprise maîtrise le JV, les grosses licences a cash... Et je me souviens que dans les années 90 Mario était plus connue que Mickey Mouse, ce qui avait fait flipper Disney !
Bref vous voyez Nintendo grossir de plus en plus et avaler des concurrents ?
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posted the 04/29/2026 at 11:17 AM by liberty
Car entre le disney d'avant et celui d'aujourd'hui il y a un monde de différence, et si nintendo devient comme le disney d'aujourd'hui, même si c'est une entreprise qui a déja plus de 200 ans, je ne leur donne pas 30 ans de plus
De pense plutôt qu'il devrait redorer un peu leur image, car si en terme de vente il explose, ils font quand même bien moins rêver qu'avant...
D’ailleurs Nintendo ne domine pas le monde du jeu vidéo, ils sont derrière Microsoft, Tencent, Sony ou même Net ease
Contrairement a XBOX qui est ambitieux mais se plante en beauté et SONY qui donne ouvertement dans la filsdeputerie a force d'étre le leader.
Pour Illumination, je ne pense pas que Nintendo soit intéressé par leurs licences. Donc s'ils devaient investir dans Illumination ça serait probablement uniquement pour garantir la priorité sur les productions Nintendo.
Déjà rien que les licences, Disney sort une nouvelle licence par an, Nintendo ce sont les mêmes depuis 30 ans.
C'est pas pour dévaloriser Nintendo que je dis ça, ils ont raison de ne pas partir dans tous les sens, ils vont se perdre. Disney est vraiment partie dans tous les sens et est passé par des heures sombres ! Ils sont passés vraiment pas loin de couler. C'est Marvel qui les a sauvés !
zekk keiku captainjuu Je pense qu'ils vont finir par faire de gros investissement. Ça sert a rien d'avoir de l'argent sur le compte de l'entreprise et se contenter de quelques miettes bancaire. Déjà personnellement je pense que ça a été une erreur de ne pas racheter Level 5 quand ils étaient au plus bas, ils auraient profité de licences à rajouter au catalogue... Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il commence a faire de plus en plus de projet cinématographique. Certains pense que c'est une pub pour les jeux, mais je pense plutôt que c'est pour mettre Nintendo partout. Avec une présence partout.
Et ils ont pas mal de deal avec Universal Studio, ça peut très bien aller sur de plus grosse collaboration voir fusion...
Et ma phrase sur DC comics c'était plus pour parler des moves que Disney avait fait pour grossir.
22 giru Comme on a des leaders différents au sein de Nontendo et un monde qui change possible qu'il s'adapte.
pharrell oui, mais est-ce que ça fonctionne vraiment Disney ? Je ne parle pas en terme de qualité, mais de thune ? Je ne suis pas sûre que les parcs fonctionnent autant qu'avant, que le merchandising fonctionne autant qu'avant, que l'animation fasse des milliards... Cette année la seul production qui fera un milliards c'est Avengers en Décembre
Pour l'investissement afin de grossir, je ne vois pas de gros rachat, même si je pense que Illumination paris pourrait devenir une entreprise Nintendo en prenant de grosses parts. Mais il ne faut pas oublier que c'est une filiale de Universal.
bah c'est en effet la logique corporatiste ca, mais il ne faut pas oublier qu'en temps de crise majeur, plus tu es lourd plus tu as de mal a te relever si tu trébuche... La stabilité et l'adaptabilité, c'est ca qui a fait que Nintendo existe depuis bien bien plus longtemps 99% des entreprise aujourd'hui... (en ce compris l'entièreté des Gafam)
Il peuvent lâcher 60 milliards pour develloper les parc existant.
En produit dérivé, c'est des monstres.
D'ailleurs c'est pratiquement l'inventeur des produits dérivé. Il te vende les goodies avant meme la sortie d'un film.
Les chansons aussi.
Et leur licences fortes aussi.
Nintendo c'est différent, mais leur façon de faire est différente aussi. Leur approche plus prudentes etc.
J'aime bien disney, j'aime bien nintendo aussi.
Mais a choisir je choisirais disney....
Bordel que j'ai hâte que le splash Mountain du roi lion soit fini d'être construit. 16 minutes, et la dernière chute de 16 mètre de haut.....avec un mode hiver pour pas éclabousser les guest quand les températures sont pas terrible...........
Les animatronique de dernière génération, franchement c'est a tomber
Même le olaf a l'échelle 1:1 est stupéfiants.
Nintendo n'a pas envie de produire et de vendre les musiques des autres
Nintendo n'a pas envie de produire et de vendre les jeux des autres
Occasionnellement il leur arrive d'éditer les jeux d'une autre compagnie, principalement pour sortir des exclu à leur console hors du japon et ça se limite à ça.
Nintendo fait et vend du nintendo quel que soit le domaine, et il n'y a pour le moment absolument aucun signe qui montre qu'ils aient envie de changer de direction
Ils sont Très loin de l'aura de Mickey et Donald...
Mais faut avouer que ça fait des milliards
Oui, en terme d’aura Mario est très loin devant
Il n'y a pas vraiment de débat quand on connait Nintendo, leur structures et leur vision.
Et puis Disney ce n'est pas que le rachat de Marvel, c'est un conglomérat d'entreprises et filiales (qu'ils ont créé ou acquis). On a ce genre de chose au Japon avec par exemple Kadokawa, et Nintendo est loin d'être comme Kadokawa.
Après disney il y a eu des périodes où il se sont un peu perdu. Quand walt disney est décédé, et avant les années 90 aussi....
Dire que je chiale Quand je fais frozen ever after.......je pense que je finirais en fait d'hiver a l'l'ouverture de l'attraction du roil lion....
" insolite, une personne est morte dans l'attraction du roi lion , après avoir verser toute les larmes de sont corp...."
Je vois pas mal d'enfants en avoir que faire de Disney, et ce bien plus qu'auparavant. Les enfants au quotidien ont bien plus de lien aujourd'hui avec des consoles et l'univers de la techno qu'avec les dessins animées de Disney.
t....