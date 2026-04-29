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Nintendo c'est le nouveau Disney ?
Nintendo domine le marché du Jeux vidéo, des Goodies, du merchandising surtout via Pokémon, ils commencent à avoir pas mal d'animation, de production... Il y a plusieurs parcs au Japon...
J'imagine que Nintendo va finir par racheter Illumination ou fusionner avec Universal... Ce qui fait qu'ils auront en plus des billes dans la musique...

Je trouve que Nintendo a une grande place partout. Que ce soit via Pokémon, Mario... Il ne leurs manquent plus que le rachat de DC Comics pour devenir un nouveau Disney...


Vous pensez quoi de la direction de Nintendo ?

Parce que l'entreprise maîtrise le JV, les grosses licences a cash... Et je me souviens que dans les années 90 Mario était plus connue que Mickey Mouse, ce qui avait fait flipper Disney !


Bref vous voyez Nintendo grossir de plus en plus et avaler des concurrents ?
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    aeris537
    posted the 04/29/2026 at 11:17 AM by liberty
    comments (26)
    zekk posted the 04/29/2026 at 11:26 AM
    Ils sont très fort, ils des licences très fortes qui peuvent se retrouver partout, après c'est des créateurs, je les vois très mal racheter quelque chose comme DC, je les vois plutôt élargir leur propre catalogue avec de nouveaux personnages, licences...
    keiku posted the 04/29/2026 at 11:29 AM
    Tout dépendra de la politique des dirigeant, mais si nintendo veut se la jouer Disney, ca risque d'être compliquer pour eux a l'avenir...

    Car entre le disney d'avant et celui d'aujourd'hui il y a un monde de différence, et si nintendo devient comme le disney d'aujourd'hui, même si c'est une entreprise qui a déja plus de 200 ans, je ne leur donne pas 30 ans de plus

    De pense plutôt qu'il devrait redorer un peu leur image, car si en terme de vente il explose, ils font quand même bien moins rêver qu'avant...
    captainjuu posted the 04/29/2026 at 11:30 AM
    Nintendo est à des années lumière en dessous de l'empire Disney et de la façon dont ils gèrent leurs IPs. Ceci dit, Nintendo a le potentiel de faire la même chose, mais ils sont encore trop enclavés dans la mentalité japonaise pour le moment. Un "défaut" sur lequel ils travaillent, on sent l'ouverture progressive aux méthodes et à la culture d'autres continents, les différents films (Mario, Zelda, DK ?) en sont la meilleure preuve.
    vieuxconsoleux posted the 04/29/2026 at 11:32 AM
    Non.
    D’ailleurs Nintendo ne domine pas le monde du jeu vidéo, ils sont derrière Microsoft, Tencent, Sony ou même Net ease
    22 posted the 04/29/2026 at 11:36 AM
    Ils pratiquent la formule "on ne change pas une équipe qui gagne", ils sont resté old school et finalement ça marche bien pour eux. Maintenant de la a devenir le Disney du JV........frenchement c'est possible mais non, ils n'ont pas assez de couilles.

    Contrairement a XBOX qui est ambitieux mais se plante en beauté et SONY qui donne ouvertement dans la filsdeputerie a force d'étre le leader.
    giru posted the 04/29/2026 at 11:36 AM
    Je ne crois pas que les grosses acquisitions soient dans les projets de Nintendo. Comme ils le disent eux-même, ils sont plutôt dans l'idée de grossir en interne lentement mais surement. C'est assez rare qu'ils achètent des studios et quand ils le font c'est soit parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix (pour ne pas perdre un partenaire important comme avec Next Level Games par exemple) ou parce qu'ils ont déjà une relation forte avec le partenaire en question.

    Pour Illumination, je ne pense pas que Nintendo soit intéressé par leurs licences. Donc s'ils devaient investir dans Illumination ça serait probablement uniquement pour garantir la priorité sur les productions Nintendo.
    pharrell posted the 04/29/2026 at 11:37 AM
    Très étrange de tenter ce genre de comparaison... C'est pas du tout la même échelle... En terme de diversité y a un monde entre les deux.

    Déjà rien que les licences, Disney sort une nouvelle licence par an, Nintendo ce sont les mêmes depuis 30 ans.

    C'est pas pour dévaloriser Nintendo que je dis ça, ils ont raison de ne pas partir dans tous les sens, ils vont se perdre. Disney est vraiment partie dans tous les sens et est passé par des heures sombres ! Ils sont passés vraiment pas loin de couler. C'est Marvel qui les a sauvés !
    liberty posted the 04/29/2026 at 11:40 AM
    vieuxconsoleux probablement comme Disney ne domine pas l'animation et soit probablement derrière la Toei ou quoi... Mais en terme d'aura si.
    zekk keiku captainjuu Je pense qu'ils vont finir par faire de gros investissement. Ça sert a rien d'avoir de l'argent sur le compte de l'entreprise et se contenter de quelques miettes bancaire. Déjà personnellement je pense que ça a été une erreur de ne pas racheter Level 5 quand ils étaient au plus bas, ils auraient profité de licences à rajouter au catalogue... Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il commence a faire de plus en plus de projet cinématographique. Certains pense que c'est une pub pour les jeux, mais je pense plutôt que c'est pour mettre Nintendo partout. Avec une présence partout.

    Et ils ont pas mal de deal avec Universal Studio, ça peut très bien aller sur de plus grosse collaboration voir fusion...

    Et ma phrase sur DC comics c'était plus pour parler des moves que Disney avait fait pour grossir.

    22 giru Comme on a des leaders différents au sein de Nontendo et un monde qui change possible qu'il s'adapte.

    pharrell oui, mais est-ce que ça fonctionne vraiment Disney ? Je ne parle pas en terme de qualité, mais de thune ? Je ne suis pas sûre que les parcs fonctionnent autant qu'avant, que le merchandising fonctionne autant qu'avant, que l'animation fasse des milliards... Cette année la seul production qui fera un milliards c'est Avengers en Décembre
    22 posted the 04/29/2026 at 11:41 AM
    liberty On est tellement habitué a ce Nintendo "surplace" mais oui c'est possible je l'espère vraiment.
    zekk posted the 04/29/2026 at 11:46 AM
    liberty Après tu peux faire de gros investissements en se basant sur les licences déjà existantes et en créant de nouvelles
    idd posted the 04/29/2026 at 11:48 AM
    Niveau licence y a du potentiel mais c'est pas encore Disney car pas de studio propre.
    kidicarus posted the 04/29/2026 at 11:51 AM
    Nintendo développe ce qu'il faisait déjà mais à plus grande échelle en associant avec des partenaires expérimentés.

    Pour l'investissement afin de grossir, je ne vois pas de gros rachat, même si je pense que Illumination paris pourrait devenir une entreprise Nintendo en prenant de grosses parts. Mais il ne faut pas oublier que c'est une filiale de Universal.
    altendorf posted the 04/29/2026 at 11:51 AM
    Incomparable
    keiku posted the 04/29/2026 at 11:52 AM
    liberty Je pense qu'ils vont finir par faire de gros investissement. Ça sert a rien d'avoir de l'argent sur le compte de l'entreprise et se contenter de quelques miettes bancaire.

    bah c'est en effet la logique corporatiste ca, mais il ne faut pas oublier qu'en temps de crise majeur, plus tu es lourd plus tu as de mal a te relever si tu trébuche... La stabilité et l'adaptabilité, c'est ca qui a fait que Nintendo existe depuis bien bien plus longtemps 99% des entreprise aujourd'hui... (en ce compris l'entièreté des Gafam)
    cyr posted the 04/29/2026 at 12:36 PM
    Disney, c'est un monstre.
    Il peuvent lâcher 60 milliards pour develloper les parc existant.
    En produit dérivé, c'est des monstres.

    D'ailleurs c'est pratiquement l'inventeur des produits dérivé. Il te vende les goodies avant meme la sortie d'un film.
    Les chansons aussi.

    Et leur licences fortes aussi.

    Nintendo c'est différent, mais leur façon de faire est différente aussi. Leur approche plus prudentes etc.

    J'aime bien disney, j'aime bien nintendo aussi.

    Mais a choisir je choisirais disney....

    Bordel que j'ai hâte que le splash Mountain du roi lion soit fini d'être construit. 16 minutes, et la dernière chute de 16 mètre de haut.....avec un mode hiver pour pas éclabousser les guest quand les températures sont pas terrible...........


    Les animatronique de dernière génération, franchement c'est a tomber

    Même le olaf a l'échelle 1:1 est stupéfiants.
    stardustx posted the 04/29/2026 at 12:36 PM
    Nintendo n'a pas envie de produire et de vendre les films des autres
    Nintendo n'a pas envie de produire et de vendre les musiques des autres
    Nintendo n'a pas envie de produire et de vendre les jeux des autres

    Occasionnellement il leur arrive d'éditer les jeux d'une autre compagnie, principalement pour sortir des exclu à leur console hors du japon et ça se limite à ça.

    Nintendo fait et vend du nintendo quel que soit le domaine, et il n'y a pour le moment absolument aucun signe qui montre qu'ils aient envie de changer de direction
    rogeraf posted the 04/29/2026 at 12:37 PM
    Non, pas de rapprochement entre universal et nintendo. C'est pas le meme métier.
    kikoo31 posted the 04/29/2026 at 12:37 PM
    Avec tout le respect que j'ai pour Mario et toute sa clique

    Ils sont Très loin de l'aura de Mickey et Donald...

    Mais faut avouer que ça fait des milliards
    aeris537 posted the 04/29/2026 at 12:41 PM
    kikoo31 Ils sont Très loin de l'aura de Mickey et Donald

    Oui, en terme d’aura Mario est très loin devant
    gat posted the 04/29/2026 at 12:49 PM
    kikoo31 Tes propos sont cruels mais très justes
    zephon posted the 04/29/2026 at 12:51 PM
    liberty les film avatar c'est Disney et ça tape aussi le milliard, Lilo et stitch live aussi et là t'as vaiana qui arrive y pas que avengers qui lui est pas sur de performer vu l'état de marvel studio
    masharu posted the 04/29/2026 at 12:53 PM
    "Nintendo le Disney du jeu vidéo" est une expression qui revient souvent mais qui ne reflète pas la réalité, car cette expression n'est là que parce que de tous les éditeurs de jeux vidéo Nintendo est celui qui a le plus d'IP grand public (et qui fonctionnent). Ni plus ni moins.

    Il n'y a pas vraiment de débat quand on connait Nintendo, leur structures et leur vision.

    Et puis Disney ce n'est pas que le rachat de Marvel, c'est un conglomérat d'entreprises et filiales (qu'ils ont créé ou acquis). On a ce genre de chose au Japon avec par exemple Kadokawa, et Nintendo est loin d'être comme Kadokawa.
    ducknsexe posted the 04/29/2026 at 12:59 PM
    Oui, picsou, Donald et dingo ont besoin de Mario, DK, Pikmin pour vendre des switch et acheter leur jeu Disney illusion island.
    cyr posted the 04/29/2026 at 01:00 PM
    kikoo31 le premier classique a atteindre le milliard au cinéma de Disney, c'est le roi lion.

    Après disney il y a eu des périodes où il se sont un peu perdu. Quand walt disney est décédé, et avant les années 90 aussi....

    Dire que je chiale Quand je fais frozen ever after.......je pense que je finirais en fait d'hiver a l'l'ouverture de l'attraction du roil lion....

    " insolite, une personne est morte dans l'attraction du roi lion , après avoir verser toute les larmes de sont corp...."
    pimoody posted the 04/29/2026 at 01:01 PM
    Après attention c'est pas du tout dit que Disney jouisse toujours de la même aura chez les prochaines générations d'enfants. Ce genre de chose peu tout à fait basculer en quelques décennies, comme d'ailleurs l'influence des USA en général.

    Je vois pas mal d'enfants en avoir que faire de Disney, et ce bien plus qu'auparavant. Les enfants au quotidien ont bien plus de lien aujourd'hui avec des consoles et l'univers de la techno qu'avec les dessins animées de Disney.
    cyr posted the 04/29/2026 at 01:15 PM
    pimoody alors c'est qu'il y a de mauvais parents, hop je te file un smartphone et tu regarde ce que tu veux comme bêtise....l'éducation part en vrille.

    t....
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