Nintendo domine le marché du Jeux vidéo, des Goodies, du merchandising surtout via Pokémon, ils commencent à avoir pas mal d'animation, de production... Il y a plusieurs parcs au Japon...

J'imagine que Nintendo va finir par racheter Illumination ou fusionner avec Universal... Ce qui fait qu'ils auront en plus des billes dans la musique...



Je trouve que Nintendo a une grande place partout. Que ce soit via Pokémon, Mario... Il ne leurs manquent plus que le rachat de DC Comics pour devenir un nouveau Disney...





Vous pensez quoi de la direction de Nintendo ?



Parce que l'entreprise maîtrise le JV, les grosses licences a cash... Et je me souviens que dans les années 90 Mario était plus connue que Mickey Mouse, ce qui avait fait flipper Disney !





Bref vous voyez Nintendo grossir de plus en plus et avaler des concurrents ?