– Mexique : 6,7 millions de dollars, soit le meilleur démarrage jamais enregistré par Universal et le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation (le film « Super Mario Bros. » avait rapporté 5,9 millions de dollars)



– Royaume-Uni et Irlande : 4,3 millions de dollars, deuxième meilleur résultat en avant-première pour un film d'animation de l'histoire du box-office



– Allemagne : 3,8 millions de dollars, meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation et meilleur démarrage de tous les temps pour Universal (le film Super Mario Bros. avait rapporté 2,8 millions de dollars)



– Espagne : 3 millions de dollars, deuxième meilleur résultat de tous les temps pour un film d'animation le jour de sa sortie, troisième meilleur résultat de tous les temps le jour de sa sortie (The Super Mario Bros. Movie avait rapporté 2,2 millions de dollars)



– France : 2,9 millions de dollars, deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film Illumination (le meilleur en dehors des périodes de fêtes)



– Amérique centrale : 1,8 million de dollars : deuxième meilleur premier jour de tous les temps, juste derrière Avengers : Endgame (Le film Super Mario Bros. avait rapporté 1,3 million de dollars)



– Australie : 700 000 dollars, meilleur premier jour de tous les temps pour Universal et meilleur premier jour de tous les temps pour un film d'animation



– Autres marchés :

Italie (1,5 million de dollars),

Colombie (1,1 million de dollars)





Le film bats quelques records ce qui laisse présager un bon parcours pour la suite.