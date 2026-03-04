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Mario le film 2 performances monde
– Mexique : 6,7 millions de dollars, soit le meilleur démarrage jamais enregistré par Universal et le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation (le film « Super Mario Bros. » avait rapporté 5,9 millions de dollars)

– Royaume-Uni et Irlande : 4,3 millions de dollars, deuxième meilleur résultat en avant-première pour un film d'animation de l'histoire du box-office

– Allemagne : 3,8 millions de dollars, meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation et meilleur démarrage de tous les temps pour Universal (le film Super Mario Bros. avait rapporté 2,8 millions de dollars)

– Espagne : 3 millions de dollars, deuxième meilleur résultat de tous les temps pour un film d'animation le jour de sa sortie, troisième meilleur résultat de tous les temps le jour de sa sortie (The Super Mario Bros. Movie avait rapporté 2,2 millions de dollars)

– France : 2,9 millions de dollars, deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film Illumination (le meilleur en dehors des périodes de fêtes)

– Amérique centrale : 1,8 million de dollars : deuxième meilleur premier jour de tous les temps, juste derrière Avengers : Endgame (Le film Super Mario Bros. avait rapporté 1,3 million de dollars)

– Australie : 700 000 dollars, meilleur premier jour de tous les temps pour Universal et meilleur premier jour de tous les temps pour un film d'animation

– Autres marchés :
Italie (1,5 million de dollars),
Colombie (1,1 million de dollars)


Le film bats quelques records ce qui laisse présager un bon parcours pour la suite.
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    aeris200, ducknsexe, tynokarts
    posted the 04/03/2026 at 12:43 PM by newtechnix
    comments (38)
    nicolasgourry posted the 04/03/2026 at 12:48 PM
    newtechnix c'est de ça que tu voulais me parler ^^
    PS : J'ai hésité à rajouter ça hier sur mon article
    ducknsexe posted the 04/03/2026 at 12:50 PM
    Ouais bon, qui en doutait ? Personne. Après, ça reste un film d’animation, avec des scores de fou contrairement au jeux Mario 3D qui ne pourront jamais rivaliser avec le cinéma en termes de ventes.
    hypermario posted the 04/03/2026 at 12:52 PM
    Meme si c'etait un troll du 1er Avril le 0/10 noté hier n'est il pas hors la loi ? Abuser de faire de la mauvaise pub comme ca..
    giru posted the 04/03/2026 at 12:53 PM
    Curieux de voir les chiffres de la semaine prochaine. Le lancement record c'était une évidence vu que le 1er film est globalement très apprécié... Ce qui est moins le cas pour celui-ci, du coup à voir comment les chiffres vont évoluer sur la longueur.
    rogeraf posted the 04/03/2026 at 12:56 PM
    Dommage qu'illumination ai laché la 3D. Ca aurait eu de la gueule en 3D
    rocan posted the 04/03/2026 at 01:01 PM
    rogeraf Qu'entends tu par là ?
    nicolasgourry posted the 04/03/2026 at 01:01 PM
    rocan je pense qu'il parle des lunettes 3D
    rogeraf posted the 04/03/2026 at 01:02 PM
    rocan 3D avec lunettes (en salles), comme pour Avatar 3 dernièrement qui était un revenant de la 3D
    mrvince posted the 04/03/2026 at 01:04 PM
    hypermario de la mauvaise pub pour un film Mario... allons. La Puissance commerciale est telle que tous les sites peuvent lui mettre une sale note ca sera un succès. C'est le cas d'ailleurs. Et je dirais même qu'un 0 c'est pas mal pour la pub justement. Ca fait parler.
    benichou posted the 04/03/2026 at 01:04 PM
    En vrai qu’est ce qu’on s’en bat les couilles qu’il marche ou qu’il marche pas?
    « Ce qui laisse présager un bon parcours pour la suite »
    On dirait le discours d’un vrp, vous avez des actions chez Nintendo pour faire ce genre de rapport de chiffres détaillés comme ça?
    aeris200 posted the 04/03/2026 at 01:05 PM
    Apres avoir battu des records de ventes dans le jeux video, il bat des records au box office

    Sacré Mario
    hypermario posted the 04/03/2026 at 01:06 PM
    mrvince Oui n'empeche que ce nest pas justifié et donc injuste.
    akinen posted the 04/03/2026 at 01:07 PM
    benichou Ça fait des années que je me pose la question. Le bilan chiffre des journalistes, mais ils sont payés pour.

    Je m'imagine en train de chercher les infos et de faire des tableaux gratos pour illustrer la bonne santé d'une entreprise QUE JE PAYE pour du divertissement.

    C'est le monde à l'envers.
    cail2 posted the 04/03/2026 at 01:09 PM
    ducknsexe
    Pas comparable : un jeu coûte 5 à 7 fois plus cher qu'une place de cinoche mais il se porte d'une machine à l'autre. Un jeu peut potentiellement égaler un film voir le dépasser en terme de revenus mais pas sur une même échelle de temps.
    Si on faisait un film sur GTA V, pas sûr qu'il soit aussi rentable que le jeu (bon mon exemple est un peu extrême certes mais je pense que tu vois le raisonnement).
    rocan posted the 04/03/2026 at 01:11 PM
    nicolasgourry rogeraf Je l'ai vu en 3D, elle était vraiment bonne pourtant
    yanssou posted the 04/03/2026 at 01:24 PM
    Malheureusement la médiocrité à remplacé la créativité...
    ducknsexe posted the 04/03/2026 at 01:24 PM
    cail2 Oui sur la durée, mais un film reste beaucoup plus accessible : une place de cinéma coûte peu cher et touche un public bien plus large immédiatement, Là où un jeu demande une console et un investissement plus élevé.

    Je suis d accord sur GTA V c'est plutôt le contraire il aura beaucoup plus d impact sur le format jeux vidéo qu un film déjà vu et revu au cinéma.
    hypermario posted the 04/03/2026 at 01:28 PM
    yanssou Chaque commentaire de ta part étale ton inteligence
    yanssou posted the 04/03/2026 at 01:31 PM
    hypermario va sucer ta pub Mario et pète pas les couille l'ahuri.

    Un film sans scénar n'est pas un film idiot.
    micheljackson posted the 04/03/2026 at 01:34 PM
    Yanssou
    Les gens qui y vont veulent voir de belles cinématiques dans l'univers de Mario, ce film est parfait pour ça, pour vendre des OLED dans un magasin aussi, comme ils le faisaient avec les films Pixar pour vendre des "écrans plats" aux french dreameurs.
    Faut y aller dans cet état d'esprit je pense, pas dans l'espoir de voir un film intéressant qui approfondirait le lore de Mario.
    En espérant que le succès de cette longue publicité motivera Nintendo à sortir un Mario Galaxy 3.
    rogeraf posted the 04/03/2026 at 01:46 PM
    hypermario yanssou Vas cracher ton venin ailleurs. Merci.
    yanssou posted the 04/03/2026 at 01:46 PM
    micheljackson on peut très bien faire un bon film Mario en explorant le lore et ayant un bon scénar, les mondes de Ralf est un très bon exemple à suivre.

    hypermario tu vis dans un autre dimension toi, qui a commencé à provoc ? Tout ça c'est toi qui l'a déclenché ne l'oublie pas.
    yanssou posted the 04/03/2026 at 01:47 PM
    rogeraf passe ton chemin bien cordialement.
    micheljackson posted the 04/03/2026 at 02:16 PM
    yanssou
    Ah mais clairement, je ne dis pas le contraire, moi c'est ce que j'aurais voulu, mais ils se sont rendu compte que le niveau d'éxigence de leur public n'était pas très élevé avec le succès du premier, du coup ils ont du se dire "pas la peine de se fatiguer pour l'histoire, on leur fout Mario qui saute partout dans de jolis décors et surtout avec des easter eggs à chaque plan pour qu'ils aient l'impression qu'on s'adresse à eux en tant que Grands Connaisseurs, et ils seront contents".
    C'est cynique, mais je sais que les producteurs de ciné pensent exactement comme ça.
    yanssou posted the 04/03/2026 at 02:26 PM
    micheljackson triste époque.
    micheljackson posted the 04/03/2026 at 02:49 PM
    yanssou
    C'est le résultat de décennies de dressage pour un monde où "tout se vaut" au nom de la tolérance, maintenant les gens en sont à défendre la merde qu'on leur jete à la gueule par ouverture d'esprit.
    cail2 posted the 04/03/2026 at 03:00 PM
    ducknsexe
    Oui tout à fait, même si le taux de renta des jeux peut s'avérer plus intéressant que les films donc équilibrer les bénéfices : Mario Kart 8 était déjà amorti sur WiiU, les 70 millions écoulés sur Switch c'est "bonus"
    raoh38 posted the 04/03/2026 at 03:16 PM
    Faut se méfier meilleur résultat en valeur de tous les temps quand on connait l'immense différence niveau valeur monétaire en 20 ans (inflation)...un ticket cinema c'etait 5 euros en 2000.....
    shanks posted the 04/03/2026 at 03:25 PM
    micheljackson yanssou
    Je pense quand même que vous êtes de sacrés blasés.

    Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux mais vous avez oubliez d'où on vient ? Vous avez oublié que "de notre temps", les adaptations Mario, c'était un film Live nanardesque et un dessin animé US à 2 dollars avec une DA atroce ?

    Aujourd'hui les gamins, ils ont "ça", un truc dont on aurait jamais osé rêver à leur âge, et vous êtes là à insulter cette génération
    Bande de vieux cons (c'est amical, le miroir se fout autant de ma gueule chaque matin)
    micheljackson posted the 04/03/2026 at 03:34 PM
    shanks
    Bah j'avais adoré Mario avec Bob Hoskins, j'ai usé la cassette
    Mais justement avec les moyens d'aujourd'hui ils auraient pu faire un truc parfait, qui déchire visuellement avec une histoire béton, l'un n'empêchait pas l'autre.
    ...et l'histoire du Mario de 93 n'était pas inintéressante, avec le monde parallèle et la désévolution...j'attends encore la suite :
    https://www.youtube.com/watch?v=5OKWwcngj3A
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 03:52 PM
    shanks Alors je te suis dans ton message, mais petit on aimait les histoires. Mortal Kombat 2 le film était merdique, et on était conscient.


    Vers la fin de mon enfance, j'ai vu les pubs publicitaires de Street Fighter, mais SF était nanardesque et on était aussi conscient, mais celui ci on l'a plus ou moins accepté, et au final MK1 reste meilleur car la direction était déjà mieux maitrisé. Et on était petit mec...

    Au début de ma jeunesse, j'ai vu Scooby Doo au ciné avec des potes, en sortant on savait que c'était de la merde, on était ok car on a golri par moment, mais c'est tout. Conscient d'un film pourrave. Et on était jeune mec...

    De même, plus ou moins la même période, Pokemon, Pokemon le premier film avec Mew et Mewtwo, et le 2 idem, avec les légendaires etc, c'était mieux écrit que ce Mario 2 et on était jeune l'ami...

    Alors l'excuse de , oui mais c'était nanar, et regarde aujourd'hui ils ont un visuel de barge, la chance, je sais pas trop...j'ai vu des enfants déçu de ce film, preuve est qu'ils, eux aussi comme moi à l'époque, sont intelligent et ne se laisse pas berner par du GOUSI GAYOU EH BEN QUI Cé Ké BEAU ? BOU BOU BOU juste parce qu'on est des gosses ou plus ou moins jeune...si c'est mal écrit, mal mise en scène, on va le dire.

    Mario était déjà bien à chier à l'époque, en rien on a kiffer étant petit car à côté, Disney sortait des parpins de classique, et les adaptations de jeu vidéo réaliste, était tout simplement bonne ou moyenne...

    Passer du temps devant le Roi Lion, on était scotché, passer du temps devant Mario ou Street Fighter, on se rongeaient les ongles des doitgs de pieds mec loool.....
    mrvince posted the 04/03/2026 at 03:53 PM
    hypermario 0 c'est clairement exagéré. Rien que l'animation vaut quelques points. Cependant les gars ont le droit de pas aimer. Je n'ai pas vu ce deuxième mais le 1er perso je lui met tout juste la moyenne. Car je suis fan de Nintendo depuis longtemps et que j'aime particulièrement l'animation. Si t'es pas fan je comprend les mauvaises notes... Y'a rien dans le premier films a part l'animation et les clins d'oeil pour les fans.
    ducknsexe posted the 04/03/2026 at 04:05 PM
    Mario est immortel et intemporel. Sacré performance. Bravo pour ce succès
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 04:31 PM
    nicolasgourry Un article que je pense que tu peux faire un article ou même cyr

    https://superjoost.substack.com/p/layoffs-by-design?r=1fg9ik&utm_medium=ios&triedRedirect=true
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 04:34 PM
    ducknsexe oui aujourd'hui (tristement je vais dire) dans le top 10 du box-office 2025 y'avait quasiment 8 titres en film d'animation pour enfants.

    Aujourd'hui les films d'animation 3D à base d'humour sont vraiment la cash machine pour Hollywood.
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 04:37 PM
    giru +1 en général tout se joue dans la deuxième ou troisième semaine...le bouche à oreille va conditionner la dynamique.

    benichou pas de chance pour toi, je n'irais pas le voir bon ou mauvais.
    sonilka posted the 04/03/2026 at 05:28 PM
    Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux mais vous avez oubliez d'où on vient ?

    Dans ce cas il faut aussi tenir compte d'ou l'on est actuellement. Une époque ou on a accès a plus de technologie et ou produire un film d'animation visuellement propre se fait "facilement". Une époque ou Nintendo a beaucoup plus de ressources que dans les années 90. Sans parler de l'aura de la licence Mario. C'est d'ailleurs justement pour ca qu'ils se contentent du minimum, ils savent que ca marchera. C'est dommage de se contenter du strict minimum. Mais pas réellement surprenant avec le Nintendo actuel.
    benichou posted the 04/04/2026 at 02:24 PM
    newtechnix ah oui en plus
    akinen mais grave
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