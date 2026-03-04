– Mexique : 6,7 millions de dollars, soit le meilleur démarrage jamais enregistré par Universal et le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation (le film « Super Mario Bros. » avait rapporté 5,9 millions de dollars)
– Royaume-Uni et Irlande : 4,3 millions de dollars, deuxième meilleur résultat en avant-première pour un film d'animation de l'histoire du box-office
– Allemagne : 3,8 millions de dollars, meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation et meilleur démarrage de tous les temps pour Universal (le film Super Mario Bros. avait rapporté 2,8 millions de dollars)
– Espagne : 3 millions de dollars, deuxième meilleur résultat de tous les temps pour un film d'animation le jour de sa sortie, troisième meilleur résultat de tous les temps le jour de sa sortie (The Super Mario Bros. Movie avait rapporté 2,2 millions de dollars)
– France : 2,9 millions de dollars, deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film Illumination (le meilleur en dehors des périodes de fêtes)
– Amérique centrale : 1,8 million de dollars : deuxième meilleur premier jour de tous les temps, juste derrière Avengers : Endgame (Le film Super Mario Bros. avait rapporté 1,3 million de dollars)
– Australie : 700 000 dollars, meilleur premier jour de tous les temps pour Universal et meilleur premier jour de tous les temps pour un film d'animation
– Autres marchés :
Italie (1,5 million de dollars),
Colombie (1,1 million de dollars)
Le film bats quelques records ce qui laisse présager un bon parcours pour la suite.
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posted the 04/03/2026 at 12:43 PM by newtechnix
PS : J'ai hésité à rajouter ça hier sur mon article
« Ce qui laisse présager un bon parcours pour la suite »
On dirait le discours d’un vrp, vous avez des actions chez Nintendo pour faire ce genre de rapport de chiffres détaillés comme ça?
Sacré Mario
Je m'imagine en train de chercher les infos et de faire des tableaux gratos pour illustrer la bonne santé d'une entreprise QUE JE PAYE pour du divertissement.
C'est le monde à l'envers.
Pas comparable : un jeu coûte 5 à 7 fois plus cher qu'une place de cinoche mais il se porte d'une machine à l'autre. Un jeu peut potentiellement égaler un film voir le dépasser en terme de revenus mais pas sur une même échelle de temps.
Si on faisait un film sur GTA V, pas sûr qu'il soit aussi rentable que le jeu (bon mon exemple est un peu extrême certes mais je pense que tu vois le raisonnement).
Je suis d accord sur GTA V c'est plutôt le contraire il aura beaucoup plus d impact sur le format jeux vidéo qu un film déjà vu et revu au cinéma.
Un film sans scénar n'est pas un film idiot.
Les gens qui y vont veulent voir de belles cinématiques dans l'univers de Mario, ce film est parfait pour ça, pour vendre des OLED dans un magasin aussi, comme ils le faisaient avec les films Pixar pour vendre des "écrans plats" aux french dreameurs.
Faut y aller dans cet état d'esprit je pense, pas dans l'espoir de voir un film intéressant qui approfondirait le lore de Mario.
En espérant que le succès de cette longue publicité motivera Nintendo à sortir un Mario Galaxy 3.
hypermario tu vis dans un autre dimension toi, qui a commencé à provoc ? Tout ça c'est toi qui l'a déclenché ne l'oublie pas.
Ah mais clairement, je ne dis pas le contraire, moi c'est ce que j'aurais voulu, mais ils se sont rendu compte que le niveau d'éxigence de leur public n'était pas très élevé avec le succès du premier, du coup ils ont du se dire "pas la peine de se fatiguer pour l'histoire, on leur fout Mario qui saute partout dans de jolis décors et surtout avec des easter eggs à chaque plan pour qu'ils aient l'impression qu'on s'adresse à eux en tant que Grands Connaisseurs, et ils seront contents".
C'est cynique, mais je sais que les producteurs de ciné pensent exactement comme ça.
C'est le résultat de décennies de dressage pour un monde où "tout se vaut" au nom de la tolérance, maintenant les gens en sont à défendre la merde qu'on leur jete à la gueule par ouverture d'esprit.
Oui tout à fait, même si le taux de renta des jeux peut s'avérer plus intéressant que les films donc équilibrer les bénéfices : Mario Kart 8 était déjà amorti sur WiiU, les 70 millions écoulés sur Switch c'est "bonus"
Je pense quand même que vous êtes de sacrés blasés.
Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux mais vous avez oubliez d'où on vient ? Vous avez oublié que "de notre temps", les adaptations Mario, c'était un film Live nanardesque et un dessin animé US à 2 dollars avec une DA atroce ?
Aujourd'hui les gamins, ils ont "ça", un truc dont on aurait jamais osé rêver à leur âge, et vous êtes là à insulter cette génération
Bande de vieux cons (c'est amical, le miroir se fout autant de ma gueule chaque matin)
Bah j'avais adoré Mario avec Bob Hoskins, j'ai usé la cassette
Mais justement avec les moyens d'aujourd'hui ils auraient pu faire un truc parfait, qui déchire visuellement avec une histoire béton, l'un n'empêchait pas l'autre.
...et l'histoire du Mario de 93 n'était pas inintéressante, avec le monde parallèle et la désévolution...j'attends encore la suite :
https://www.youtube.com/watch?v=5OKWwcngj3A
Vers la fin de mon enfance, j'ai vu les pubs publicitaires de Street Fighter, mais SF était nanardesque et on était aussi conscient, mais celui ci on l'a plus ou moins accepté, et au final MK1 reste meilleur car la direction était déjà mieux maitrisé. Et on était petit mec...
Au début de ma jeunesse, j'ai vu Scooby Doo au ciné avec des potes, en sortant on savait que c'était de la merde, on était ok car on a golri par moment, mais c'est tout. Conscient d'un film pourrave. Et on était jeune mec...
De même, plus ou moins la même période, Pokemon, Pokemon le premier film avec Mew et Mewtwo, et le 2 idem, avec les légendaires etc, c'était mieux écrit que ce Mario 2 et on était jeune l'ami...
Alors l'excuse de , oui mais c'était nanar, et regarde aujourd'hui ils ont un visuel de barge, la chance, je sais pas trop...j'ai vu des enfants déçu de ce film, preuve est qu'ils, eux aussi comme moi à l'époque, sont intelligent et ne se laisse pas berner par du GOUSI GAYOU EH BEN QUI Cé Ké BEAU ? BOU BOU BOU juste parce qu'on est des gosses ou plus ou moins jeune...si c'est mal écrit, mal mise en scène, on va le dire.
Mario était déjà bien à chier à l'époque, en rien on a kiffer étant petit car à côté, Disney sortait des parpins de classique, et les adaptations de jeu vidéo réaliste, était tout simplement bonne ou moyenne...
Passer du temps devant le Roi Lion, on était scotché, passer du temps devant Mario ou Street Fighter, on se rongeaient les ongles des doitgs de pieds mec loool.....
https://superjoost.substack.com/p/layoffs-by-design?r=1fg9ik&utm_medium=ios&triedRedirect=true
Aujourd'hui les films d'animation 3D à base d'humour sont vraiment la cash machine pour Hollywood.
benichou pas de chance pour toi, je n'irais pas le voir bon ou mauvais.
Dans ce cas il faut aussi tenir compte d'ou l'on est actuellement. Une époque ou on a accès a plus de technologie et ou produire un film d'animation visuellement propre se fait "facilement". Une époque ou Nintendo a beaucoup plus de ressources que dans les années 90. Sans parler de l'aura de la licence Mario. C'est d'ailleurs justement pour ca qu'ils se contentent du minimum, ils savent que ca marchera. C'est dommage de se contenter du strict minimum. Mais pas réellement surprenant avec le Nintendo actuel.
akinen mais grave