Lorsque l’on parle de rumeurs, il s’agit généralement d’informations provenant d’insiders, leakers voire même de revendeurs par exemple. Mais il arrive parfois que les premiers concernés soient directement la source des derniers potins ; c’est le cas aujourd’hui, avec le profil LinkedIn d’un employé (Carlos Aguilar, Producteur Senior chez 505 Games à Calabasas, aux Etats-Unis d’Amérique) qui liste Bloodstained : The Scarlet Engagement sur Nintendo Switch.A l’heure actuelle, le jeu Bloodstained : The Scarlet Engagement n’est ni disponible sur Nintendo Switch (le jeu n’étant sorti nulle part encore), ni annoncé sur cette plateforme. Les seules machines concernées par les communications officielles sont la PlayStation 5, les Xbox Series X|S et le PC. Est-ce là une simple erreur de la part de Carlos dans la liste des machines, où il aurait ajouté la console de Nintendo sans qu’elle ne soit concernée, ou plutôt une erreur qui couperait l’herbe sous le pied d’une annonce à venir ?Qui plus est, 505 Games est, entrain de travailler suravec une sortie espérée cette année ; mais le titre n’est pas encore connu, Carlos mentionnant « [Unannounced] » (« non annoncé », en français).