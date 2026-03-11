Geeko 7,4/10

IGNFrance 7/10

XBoxMag 7/10

Toxic Commando est un jeu qui oscille en permanence entre plaisir immédiat et frustration latente. Saber Interactive parvient à livrer un shooter coopératif efficace, porté par un Swarm Engine impressionnant qui transforme chaque affrontement contre les hordes de zombies en véritable feu d’artifice chaotique. La bande-son signée John Carpenter et Cody Carpenter renforce encore cette identité rétro assumée, donnant au titre une atmosphère unique qui rappelle les grandes heures du cinéma d’horreur des années 1980. Mais derrière cette façade spectaculaire, le jeu peine à renouveler sa formule : missions répétitives, narration oubliable et mécanique des véhicules mal exploitée viennent freiner l’élan. Toxic Commando reste un défouloir coopératif solide, particulièrement amusant entre amis, mais qui manque de variété et d’ambition pour s’imposer durablement face aux références du genre.John Carpenter’s Toxic Commando construit son offre sur les basiques du shooter coopératif, et y ajoute quelques mécaniques réinterprétées par ci et quelques nouveautés par là, avec des cartes de plus grande envergure que ce dont on est habitué pour délivrer un résultat convaincant. Ça semble classique sur le premier coup d’oeil, mais c’est terriblement efficace, avec quelques points intéressants dans la façon de construire chaque mission et la gestion des points d’intérêt. La durée de vie en one shot est dans la moyenne haute, le contenu globale est intéressant et l’ensemble arrive à se varier suffisamment sur la durée pour donner envie de relancer une autre partie. La prise en main est aisée, le challenge répond présent, la rejouabilité est avérée, c’est propre techniquement et le fun répond présent. Toxic Commando coche toutes les cases du bon shooter coop, à privilégier entre amis, mais qui ne ferme pas la porte aux joueurs solo même si à mes yeux cela perd un peu d’intérêt.Avec ses cartes générées aléatoirement, sa tension omniprésente et une bonne petite équipe de quatre joueurs, John Carpenter’s Toxic Commando pourrait parfaitement se faire une place dans le milieu déjà bien chargé des FPS coopératifs multijoueur. Évidemment, il faut faire une croix sur l’IA trop peu réactive ou encore sur la boucle de gameplay qui reste répétitive. Mais heureusement, tout cela est contrebalancé par des éléments des plus intéressants comme les différentes classes et leur arbre de talents respectifs ainsi que le sentiment de montée en puissance qui reste satisfaisant. Pari réussi pour Saber Interactive qui nous livre, une nouvelle fois, un jeu d’action de qualité.NoisyPixel 7,5/10