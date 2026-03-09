Mikami, surtout connu pour avoir créé la série Resident Evil chez Capcom, a quitté Tango Gameworks, le studio à l'origine de The Evil Within, Ghostwire: Tokyo et Hi-Fi Rush, en 2023.



Aujourd'hui, de plus amples détails ont été révélés sur le prochain projet du concepteur, via un site web dédié à « Unbound Games ». Selon ce site, qui existe depuis au moins un an mais qui n'a été largement diffusé que récemment, la société est en activité depuis mai 2023, avec Mikami comme directeur représentant.



Unbound Games compterait environ 50 employés, avec pour objectif d'atteindre environ 150, et est décrite comme une « société totalement indépendante, développant des jeux grand public haut de gamme et créant des titres AAA originaux ».

Selon les offres d'emploi, Unbound développe actuellement un projet IP original « haut de gamme » optimisé par Unreal Engine 5 pour PS5, Xbox et PC, et aspire à travailler simultanément sur des titres à plus petite échelle à l'avenir.



La page de profil de l'entreprise indique que son personnel a travaillé sur des séries telles que Silent Hill, Resident Evil, Shadow of the Colossus et Hi-Fi Rush.



L'un des employés cités est Masato Kimura, producteur de Ghostwire: Tokyo et Hi-Fi Rush, collaborateur de longue date de Mikami qui a travaillé sur Devil May Cry, Resident Evil, PN.03, et bien d'autres titres.

Lors d'une interview sur le site Web de la société, Kimura a été interrogé sur ce qu'il pouvait dévoiler au sujet du premier titre d'Unbound.« Je ne peux pas encore donner de détails, mais il s'agit d'un titre AAA destiné à une clientèle haut de gamme », a-t-il déclaré. « Cependant, pour être honnête, il serait difficile de réaliser au Japon le même type de travail que pour les titres AAA étrangers, qui nécessitent des centaines de milliards de yens et des centaines de personnes travaillant pendant cinq à sept ans pour être créés.Nous visons donc une qualité AAA et un contenu AA, c'est pourquoi nous créons un titre qui offre une expérience de jeu riche et vous permet de vous immerger complètement dans son univers. »Kimura a réaffirmé que Unbound souhaitait à terme créer des titres à la fois importants et modestes, et a décrit sa culture d'expérimentation.« Créer quelque chose de nouveau nécessite des essais et des erreurs répétés, des mises en œuvre et des modifications, des ajustements, et parfois même des suppressions », a-t-il déclaré. « Comme nous créons en construisant et en détruisant à plusieurs reprises, en essayant ceci et cela, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et le contenu change constamment.« Pour le dire de manière positive, c'est un style de production dynamique, un style de développement flexible. Les programmeurs avec lesquels nous travaillons doivent être prêts à s'y adapter tout au long du processus, c'est pourquoi nous recherchons des personnes qui apprécient cette façon de créer. »Mikami est surtout connu pour son passage chez Capcom, où il a réalisé le premier Resident Evil, son remake sur GameCube en 2002 et Resident Evil 4, entre autres titres.En 2020, Mikami a déclaré qu'il souhaitait réaliser un dernier projet de jeu vidéo avant de prendre sa retraite, ajoutant qu'il ne manquait pas d'idées et que celles-ci ne se limitaient pas au genre horreur.