Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable > blog
Dusk Golem dévoile la deuxième vague des sorties Resident Evil à venir


Dusk Golem a tenu à clarifier la feuille de route des prochains jeux Resident Evil sur son compte X officiel.

Voici le calendrier évoqué :

- RE Requiem : 2026

- RE Requiem (DLC centré sur Alyssa) : 2026–2027

- RE Code Veronica Remake : 2027

- RE 0 Remake : 2028

- RE X : 2029


En analysant attentivement les propos de Dusk Golem, on remarque que Capcom souhaiterait reproduire le même ordre de sortie que lors de la première vague, avec un volet numéroté suivi de deux remakes, puis un nouvel épisode canonique, probablement avant un autre remake pour conclure le cycle.

Si ces informations s’avèrent exactes, Capcom continuerait sur sa lancée en proposant plusieurs AAA la même année, accompagnés d’un Resident Evil. La firme japonaise ne compte clairement pas ralentir le rythme donc.


Dusk Golem
    tags : resident evil capcom mega man duskgolem dusk golem leak resident evil 9 resident evil code veronica remake resident evil 0 remake devil may cry 6 dead rising 5 resident evil requiem capcom games 2026 resident evil news resident evil leaks
    2
    Likes
    Who likes this ?
    osiris67, oniclem
    posted the 02/16/2026 at 12:00 PM by marchand2sable
    comments (27)
    marchand2sable posted the 02/16/2026 at 12:04 PM
    Pour 2027 du coup ça donne :

    -Mega Man Dual Override
    -RE Code Veronica Remake (rumeur)
    -Devil May Cry 6 (rumeur)
    -Dead Rising : Hollywood (rumeur)
    giru posted the 02/16/2026 at 12:10 PM
    Pour l'enchainement des projets ça semble logique... Pour les dates, on verra s'ils arrivent à s'y tenir 0 était visiblement prévu avant CV et Capcom a décider d'intervertir les sorties suite au retard pris par 0.

    Pour RE X en 2029 ça me semble très optimiste vu qu'il a fallu quasi 4 ans pour pondre Village et 5 pour Requiem. 2030 voir 31 semble plus réaliste.
    aozora78 posted the 02/16/2026 at 12:16 PM
    marchand2sable Et 2029 je vois bien Okami 2, RE10 et le prochain gros Monster Hunter
    marchand2sable posted the 02/16/2026 at 12:21 PM
    giru

    J’avoue que le rythme est chaud patate là, mais la sortie rapprochée entre RE9 et RE10 s’explique par la version multi supprimée, et le premier jet avec Leon supprimé également.

    RE9 a subi beaucoup de reports en interne, d’où les 1000 jours de séparation avec RE4 Remake. Mais je pense plus à un 2030 comme toi.

    Par contre le REx Engine ça pue pour la prochaine gen, ça c'est vraiment dommage...

    aozora78

    Ils ont un planing de fou. Le président de Capcom a dit également qui veux rendre DMC et Mega Man comme RE (plusieurs sorties pour rendre les licences pertinentes mondialement). C'est qu'une question de temps pour les remakes des DMC même s'il faudra faire une refonte totale pour le DMC 2...
    brook1 posted the 02/16/2026 at 12:23 PM
    Pas de Remake RE5
    51love posted the 02/16/2026 at 12:23 PM
    J'y crois pas à ce planning. Un RE majeur après 3 ans seulement ? Ya fallu 4 ans entre 7 et 8, et la 5 ans entre le 8 et 9.

    giru marchand2sable
    byakuyatybw posted the 02/16/2026 at 12:28 PM
    A quand le retour du RE Original/ Rebirth? Peut etre le garde -t-il pour un line up de la future PS6?
    5120x2880 posted the 02/16/2026 at 12:41 PM
    J'ai fais absolument aucun remake, le marathon de malade que je vais taper à la fin
    marchand2sable posted the 02/16/2026 at 12:46 PM
    byakuyatybw

    Ils attendent sûrement le REx Engine et la nouvelle génération de consoles, histoire d’avoir quelque chose de vraiment solide graphiquement et techniquement par rapport à RE Requiem et surtout aux zombies du jeu.
    alucardhellsing posted the 02/16/2026 at 12:50 PM
    moi j'attends DMC6
    MEGA MAN OVERIDE
    RE VERONICA
    et le prochain DR

    Vu la deception de MH WILDS j'attends plus rien de ce coté là
    syoshu posted the 02/16/2026 at 01:05 PM
    brook1 ca viendra, y aura forcément un remake du 5 et 6 un jour.
    Y a tellement de chose à améliorer sur le 6 qu'il y a moyen du faire du tres bon avec
    patrickleclairvoyant posted the 02/16/2026 at 01:07 PM
    Pas de remake du 1?
    escobar posted the 02/16/2026 at 01:23 PM
    brook1 il avait fait trop polémique a l'époque, je doute que capcom recommence l'exploit lol
    leonsilverburg posted the 02/16/2026 at 01:37 PM
    Capcom régale ! Ils ont tout compris et succès mérité !
    Je rêve tellement de voir Square, maîtriser aussi bien ses grosses productions !
    cyr posted the 02/16/2026 at 02:00 PM
    marchand2sable il vont faire un remake du 0? Y a moyen d'effacer les défauts alors.
    ravyxxs posted the 02/16/2026 at 02:02 PM
    Re c'est devenu le cod des jeux d'horreur, attention à l'overdose capcom.....
    marchand2sable posted the 02/16/2026 at 02:08 PM
    cyr

    J’avais bien aimé ce volet perso (jeux GameCube oblige:love mais j’avoue qu’il serait grandement temps de l’améliorer… et de remettre les coffres surtout!
    pharrell posted the 02/16/2026 at 02:17 PM
    ravyxxs : abuse pas... COD c'est tous les ans. La série principale RE c'est tous les 4/5 ans, ça va...

    Après les remakes c'est que du bonus pour les fans pour entretenir la franchise.

    Tant que la qualité est là, ils peuvent continuer. Si les ventes diminuent ils reverront leur stratégie. Un modèle économique avec 1 jeu tous les 5 ans c'est pas viable pour les studios de nos jours. Il faut des sorties beaucoup plus régulières sinon le studio ne peut pas correctement financer ses projets. Ca coute beaucoup trop cher...
    cyr posted the 02/16/2026 at 02:18 PM
    marchand2sable Perso le switch entre les 2 perso m'ont souler a la longue.

    Jamais finis... contrairement au premier, finis plusieurs fois (les portes qui se casser après être passer plusieurs fois, rageant )
    adamjensen posted the 02/16/2026 at 03:33 PM
    Heureusement que Code Veronica sort en premier.
    sdkios posted the 02/16/2026 at 04:22 PM
    cyr marchand2sable je l'ai refait recemment, et je trouves effectivement que l'absence des coffres est plus chiant qu'interessant comme gameplay (que tu te retapes le chemin vers la piece ou t'as laissé un objet, ou que tu te retapes le chemin jusqu'a un coffre, ca change pas grand chose, si ce n'est qu'avec le coffre tu dois pas chercher 5min sur ta map d'abord... XD )
    Pareil pour le switch des persos, ca n'a pas vraiment d'interet. A part deux ou trois passage qui oblige a s'en servir, pour le reste ca donne pas envie de switcher de l'un a l'autre. Si ils font un remake, j'espere qu'ils separeront plutot les passages des persos comme ils vont le faire avec RE9 apaprement.
    cyr posted the 02/16/2026 at 04:34 PM
    sdkios et surtout, dans ton coffre, il y a tous les objets que tu a stocker..

    Mais maintenant les personnage on des poches XXL . Donc avec un peu de chance...
    oniclem posted the 02/16/2026 at 04:48 PM
    Ca tombe bien, Code Veronica est le seul opus canonique que je n'ai pas fait, donc ça me laissera l'occasion d'enchainer l'original et le remake
    Capcom régale vraiment ces dernières années, rien que cette année entre RE, Pragmata et Onimusha c'est le feu !
    Tout ça pour aboutir à Okami 2 (pas avant 2028 sûrement)
    soulfull posted the 02/16/2026 at 05:37 PM
    Capcom le meilleur studio au monde actuellement. En plus leurs jeux baissent super vite et ils font les meilleurs Remake au monde.

    Concernant Resident Evil, j'ai hâte pour Code veronica, il a pour mois le meilleur scénario de la série.
    marchand2sable posted the 02/16/2026 at 05:49 PM
    sdkios cyr

    Vous oubliez la fragilité de Rebecca. Non mais sérieusement, une morsure = état critique direct. J’ai fait tout le jeu avec Billy la première fois sur GameCube et je la laissais dans des zones sûres, sauf quand c’était obligatoire de jouer avec elle tellement mes soins partez a la poubelle. C’est clairement l’un des persos les plus fragiles de la saga.

    Sinon oui, ça sent le switch de perso pour RE0 comme pour RE9. Ils prennent des idées entre chaque volet pour enchaîner les sorties rapidement sans trop se foutre de la gueule des gens, comme RE4 Remake qui fait suite à RE Village (beaucoup de similitudes).
    mrpopulus posted the 02/16/2026 at 06:15 PM
    ravyxxs Les remakes c'est pour gagner du blé pour les épisodes canoniques ce qui me paraît évident...
    snave posted the 02/16/2026 at 06:16 PM
    ravyxxs Très pertinent de comparer une licence qui sort quasiment chaque année à une licence qui sort tous les 3-4 ans.

    Et puis ne t'inquiète pas pour RE hein, vu comment les prochains opus sont attendus des fans, je ne vois pas dans quel monde on peut parler d'overdose.
