Dusk Golem
a tenu à clarifier la feuille de route des prochains jeux Resident Evil
sur son compte X
officiel.
Voici le calendrier évoqué :
- RE Requiem : 2026
- RE Requiem (DLC centré sur Alyssa) : 2026–2027
- RE Code Veronica Remake : 2027
- RE 0 Remake : 2028
- RE X : 2029
En analysant attentivement les propos de Dusk Golem, on remarque que Capcom souhaiterait reproduire le même ordre de sortie que lors de la première vague, avec un volet numéroté suivi de deux remakes, puis un nouvel épisode canonique, probablement avant un autre remake pour conclure le cycle.
Si ces informations s’avèrent exactes, Capcom continuerait sur sa lancée en proposant plusieurs AAA la même année, accompagnés d’un Resident Evil. La firme japonaise ne compte clairement pas ralentir le rythme donc.
-Mega Man Dual Override
-RE Code Veronica Remake (rumeur)
-Devil May Cry 6 (rumeur)
-Dead Rising : Hollywood (rumeur)
Pour RE X en 2029 ça me semble très optimiste vu qu'il a fallu quasi 4 ans pour pondre Village et 5 pour Requiem. 2030 voir 31 semble plus réaliste.
J’avoue que le rythme est chaud patate là, mais la sortie rapprochée entre RE9 et RE10 s’explique par la version multi supprimée, et le premier jet avec Leon supprimé également.
RE9 a subi beaucoup de reports en interne, d’où les 1000 jours de séparation avec RE4 Remake. Mais je pense plus à un 2030 comme toi.
Par contre le REx Engine ça pue pour la prochaine gen, ça c'est vraiment dommage...
aozora78
Ils ont un planing de fou. Le président de Capcom a dit également qui veux rendre DMC et Mega Man comme RE (plusieurs sorties pour rendre les licences pertinentes mondialement). C'est qu'une question de temps pour les remakes des DMC même s'il faudra faire une refonte totale pour le DMC 2...
giru marchand2sable
Ils attendent sûrement le REx Engine et la nouvelle génération de consoles, histoire d’avoir quelque chose de vraiment solide graphiquement et techniquement par rapport à RE Requiem et surtout aux zombies du jeu.
MEGA MAN OVERIDE
RE VERONICA
et le prochain DR
Vu la deception de MH WILDS j'attends plus rien de ce coté là
Y a tellement de chose à améliorer sur le 6 qu'il y a moyen du faire du tres bon avec
Je rêve tellement de voir Square, maîtriser aussi bien ses grosses productions !
J’avais bien aimé ce volet perso (jeux GameCube oblige:love mais j’avoue qu’il serait grandement temps de l’améliorer… et de remettre les coffres surtout!
Après les remakes c'est que du bonus pour les fans pour entretenir la franchise.
Tant que la qualité est là, ils peuvent continuer. Si les ventes diminuent ils reverront leur stratégie. Un modèle économique avec 1 jeu tous les 5 ans c'est pas viable pour les studios de nos jours. Il faut des sorties beaucoup plus régulières sinon le studio ne peut pas correctement financer ses projets. Ca coute beaucoup trop cher...
Jamais finis... contrairement au premier, finis plusieurs fois (les portes qui se casser après être passer plusieurs fois, rageant )
Pareil pour le switch des persos, ca n'a pas vraiment d'interet. A part deux ou trois passage qui oblige a s'en servir, pour le reste ca donne pas envie de switcher de l'un a l'autre. Si ils font un remake, j'espere qu'ils separeront plutot les passages des persos comme ils vont le faire avec RE9 apaprement.
Mais maintenant les personnage on des poches XXL . Donc avec un peu de chance...
Capcom régale vraiment ces dernières années, rien que cette année entre RE, Pragmata et Onimusha c'est le feu !
Tout ça pour aboutir à Okami 2 (pas avant 2028 sûrement)
Concernant Resident Evil, j'ai hâte pour Code veronica, il a pour mois le meilleur scénario de la série.
Vous oubliez la fragilité de Rebecca. Non mais sérieusement, une morsure = état critique direct. J’ai fait tout le jeu avec Billy la première fois sur GameCube et je la laissais dans des zones sûres, sauf quand c’était obligatoire de jouer avec elle tellement mes soins partez a la poubelle. C’est clairement l’un des persos les plus fragiles de la saga.
Sinon oui, ça sent le switch de perso pour RE0 comme pour RE9. Ils prennent des idées entre chaque volet pour enchaîner les sorties rapidement sans trop se foutre de la gueule des gens, comme RE4 Remake qui fait suite à RE Village (beaucoup de similitudes).
Et puis ne t'inquiète pas pour RE hein, vu comment les prochains opus sont attendus des fans, je ne vois pas dans quel monde on peut parler d'overdose.