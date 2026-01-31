Déclaration officielle d'AdHoc Studio



"Nous sommes restés silencieux ces derniers jours, non pas par refus d'aborder le sujet, mais parce que nous essayions de nous assurer d'être de bons partenaires avec Nintendo. Ils ont fait leur propre déclaration concernant ce problème.



Comme l'indique Nintendo, tout jeu présent sur leur plateforme doit "respecter les directives établies par Nintendo en matière de contenu et de plateforme". C'est le point clé. Nintendo a des directives de contenu. Notre jeu ne respectait pas ces directives, nous avons donc effectué des changements pour pouvoir sortir le titre sur leur plateforme. Voilà ce qui s'est passé. Honnêtement, nous pensions que cela serait évident, puisque nous sommes les développeurs qui ont sorti la version totalement non censurée sur d'autres plateformes.



Nous avions initialement supposé, comme certains d'entre vous, que parce que des jeux comme The Witcher 3 et Cyberpunk sont sur la plateforme avec des types de contenus matures non censurés similaires, Dispatch serait autorisé à faire de même. Durant le processus de portage, il est devenu clair que ce n'était pas le cas. Nous avons donc demandé à inclure un avertissement sur la page du magasin pour informer les clients que le contenu serait différent des autres plateformes. Nous avons travaillé avec Nintendo pour faire approuver le texte de la boutique.



Là où nous devons assumer l'entière responsabilité, c'est sur l'emplacement de cet avertissement. Encore une fois, notre intention était de faire l'effort d'informer les gens que le jeu était censuré. Bien que nous n'ayons pas eu le contrôle total sur la formulation, nous avions le contrôle de l'emplacement. Il y a eu une confusion et nous avons mis l'avertissement dans le champ littéralement intitulé "Disclaimer" (Avertissement), au lieu de la section "À propos du jeu". Nous ne nous en sommes rendu compte qu'après le lancement, en voyant les gens dire que nous aurions dû signaler les changements, et nous sommes allés vérifier. C'était techniquement présent depuis le début, mais au pire endroit possible, ce qui donnait l'impression que nous essayions de le cacher.



C'est 100 % notre erreur et cela a été corrigé sur les pages du magasin américain quelques heures après le lancement pour donner plus de visibilité. Nous avons aussi ajouté un avertissement avant l'achat. Au moment où nous écrivons ceci, les autres régions ont soit publié ce changement, soit sont en cours de révision.



Et maintenant ? Nous travaillons déjà avec Nintendo sur une solution. Bien que nous ne puissions faire de promesses spécifiques pour l'instant, nous sommes convaincus de pouvoir déployer une mise à jour pour traiter au moins une partie du contenu censuré. Je précise d'emblée qu'entre le temps de développement et le processus de soumission sur console, on parle de semaines et non de jours.



À nos fans qui avaient hâte de jouer à la version non censurée sur Switch, nous sommes vraiment désolés. Les gens ont le droit d'être en colère. Beaucoup de leçons ont été apprises ici. Merci de rester à nos côtés. Plus d'infos bientôt."

Plusieurs articles ont parlé de la censure de Dispatch, mais voici un nouveau rebondissement.Le studio AdHoc vient de publier un long communiqué pour clarifier la situation et, surtout, présenter ses excuses.