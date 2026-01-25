"C’est du délire. Il (Yves Guillemot, NDLR) veut faire des économies ou que les gens partent?" Et d’ajouter sous le coup de la colère: "Je l’aurais face à moi, j’aurais envie de lui péter la g****. Il est sénile comme Donald Trump. Il perd la tête, faut le sortir de la direction de l’entreprise. Il est en train de tout foutre en l’air et de ni**** l’entreprise."
posted the 01/25/2026 at 08:49 PM by sandman
Les véritables 'gamers' m'auraient donc (encore) menti !
Je t'invite a faire une petite recherche sumple sur google en tapant manifestation de ubisft montpellier et tu verras direct un stand avec des cheveux bleus , roses et un drapeau arc en ciel... Les memes qui demandent via leur syndicat une augmentation salariale et de revenir a 3 jours de teletravail , alors que la boute coule...
Enfin les embauches ont été volontairement ciblées woke , se quk explique beaucoup l'incompetence des developpeurs actuels...sans oublier prince of persia fait par un stydio indou ultra woke que meme a 20 balles ubisoft n'ose pas le sortir... Il te faut quoi d'autre pour admettre ?
Les gamers sont tellement bêtes c'est dingue
A fond derrière guillemot pour éviter Bolloré puis l'inverse puis re inverse puis non à l'argent des chinois non aux saoudien non a guillemot maintenant après avoir craché sur Ubisoft (on ne sait trop pourquoi au final) jusqu'à maintenant dire que guillemot (propriétaire de sa boite) doit être viré
Je pense qu'il voulait dire "Joe Biden".
Trump a toute sa tête lui