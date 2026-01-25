profile
"Il est en train de tout foutre en l’air" (Affaire Ubisoft)
"C’est du délire. Il (Yves Guillemot, NDLR) veut faire des économies ou que les gens partent?" Et d’ajouter sous le coup de la colère: "Je l’aurais face à moi, j’aurais envie de lui péter la g****. Il est sénile comme Donald Trump. Il perd la tête, faut le sortir de la direction de l’entreprise. Il est en train de tout foutre en l’air et de ni**** l’entreprise."
https://www.bfmtv.com/tech/gaming/il-est-en-train-de-tout-foutre-en-l-air-sur-fond-de-rumeurs-de-licenciements-d-appel-a-la-greve-et-de-fin-du-teletravail-chez-ubisoft-les-salaries-desabuses-s-enflamment-contre-un-patron-en-roue-libre_AN-202601220331.html
    posted the 01/25/2026 at 08:47 PM by sandman
    comments (10)
    burningcrimson posted the 01/25/2026 at 09:02 PM
    Comment un homme et ses Yes men ont ruiné tout un patrimoine.
    taiko posted the 01/25/2026 at 09:05 PM
    Ou alors il est en train de se réveiller...
    zekk posted the 01/25/2026 at 09:21 PM
    Ce qui est étonnant c’est qu'il est encore à sa place, malgré la catastrophe
    olex posted the 01/25/2026 at 09:41 PM
    zekk Bah c'est son entreprise de base, et sa famille gravite autour, pas de surprise.
    jeanouillz posted the 01/25/2026 at 09:50 PM
    Je croyais que le soucis de cette boite était le wokisme..

    Les véritables 'gamers' m'auraient donc (encore) menti !
    mooplol posted the 01/25/2026 at 09:52 PM
    Il doit être syndiqué pour pouvoir insulter son patron publiquement
    grundbeld posted the 01/25/2026 at 10:07 PM
    jeanouillz L’un n’empêche pas l’autre. Est-ce que c’est la raison première du naufrage de Ubi ? Sans doute que non. Est-ce que Ubi gagnerait à faire des jeux plus terre à terre au lieu de tout politiser avec maladroitesse pour séduire un public qui n’achète pas leurs jeux ? Sans doute que oui.
    raoh38 posted the 01/25/2026 at 10:24 PM
    jeanouillz evidemment que le wokisme est en grande partie de leur effondrement ta raté l'episode de la degardation de l'heroine de star wars et l'affaire yasuke qui a fait flopper leur unique chance de s'en sortir shadow ? Que coté qui a validé ce choix c'est fait tege...
    Je t'invite a faire une petite recherche sumple sur google en tapant manifestation de ubisft montpellier et tu verras direct un stand avec des cheveux bleus , roses et un drapeau arc en ciel... Les memes qui demandent via leur syndicat une augmentation salariale et de revenir a 3 jours de teletravail , alors que la boute coule...
    Enfin les embauches ont été volontairement ciblées woke , se quk explique beaucoup l'incompetence des developpeurs actuels...sans oublier prince of persia fait par un stydio indou ultra woke que meme a 20 balles ubisoft n'ose pas le sortir... Il te faut quoi d'autre pour admettre ?
    rasalgul posted the 01/25/2026 at 10:24 PM
    jeanouillz tellement ça.

    Les gamers sont tellement bêtes c'est dingue
    A fond derrière guillemot pour éviter Bolloré puis l'inverse puis re inverse puis non à l'argent des chinois non aux saoudien non a guillemot maintenant après avoir craché sur Ubisoft (on ne sait trop pourquoi au final) jusqu'à maintenant dire que guillemot (propriétaire de sa boite) doit être viré
    micheljackson posted the 01/25/2026 at 10:30 PM
    "Il est sénile comme Donald Trump"
    Je pense qu'il voulait dire "Joe Biden".
    Trump a toute sa tête lui
