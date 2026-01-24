profile
Bubsy 4D
name : Bubsy 4D
platform : Switch 2
editor : Atari
developer : Fabraz
genre : plates-formes
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
[Switch 2] Bubsy 4D sur une vraie cartouche
Bubsy 4D sortira le 22 Mai prochain sur console et PC et aura le droit à une version physique collector uniquement sur Switch et Switch 2. Pourquoi ? On ne sait pas, mais les fans de Nintendo auront la chance d'avoir une vraie cartouche sur Switch 2.
On rappelle que le jeu est développé par Fabraz qui avait fait le très sympa Demon Turf et qui travaille actuellement sur sa suite.



    2
    Likes
    legato, gareauxloups
    legato, gareauxloups
    posted the 01/24/2026 at 10:46 AM by guiguif
    comments (7)
    suzukube posted the 01/24/2026 at 10:51 AM
    Superbe du coup je vais l'acheter
    sonilka posted the 01/24/2026 at 10:53 AM
    Imagine un monde ou Busy 4D sort sur S2 en cartouche classique quand à coté les tiers sortent leurs jeux sur des GKC. Imagine meme que certains jeux Nintendo sortiront sur GKC (Pokopia) mais pas Bubsy. Imagine.
    nicolasgourry posted the 01/24/2026 at 11:00 AM
    ATARI à l'air de vouloir sortir tout les jeux sur Switch 2 en format non GKC.
    Bubsy 4D
    Mortal Kombat : Legacy Kollection
    System Shock remake
    legato posted the 01/24/2026 at 11:02 AM
    Franchement la GKC c'est le moins pire des mondes bien mieux qu'un code in box et semblable un BD PS5 qui ne peut contenir tout le jeu , maintenant certe j'en ai acheter aucune et je privilégie la cartouche pleine genre MK collection ou je prends la version Switch si màj S2 et c'est réglé.
    Si bubsy 4d passe le contrôle qualité je le prendrai mais j'ai des doutes.
    cyr posted the 01/24/2026 at 12:07 PM
    Super, mais ça change rien que c'est un jeux indée.

    legato une gkc , dans le principe, c'est comme n'importe quel jeux ps5/xbox. Tu joue pas avec les donnée sur le support, mais avec les données qui sont sur le ssd ou la memoire carte sd express.

    Bon OK la seul différence c'est que tu dois télécharger sur switch2. Mais c'est revendable
    legato posted the 01/24/2026 at 12:21 PM
    cyr oui c'est revendable seul inconvénient la connexion internet donc ça reste le moins pire c'est une proposition intéressante mais comme je l'ai dit pour autant je n'ai pas envie d'investir encore.
    Je pense qu'une baisse du coût des cartouches va arriver et des reddition de jeux gck/cartouche vont sortir.
    zephon posted the 01/24/2026 at 07:06 PM
    et c'est repartis...
