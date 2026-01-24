Bubsy 4D sortira le 22 Mai prochain sur console et PC et aura le droit à une version physique collector uniquement sur Switch et Switch 2. Pourquoi ? On ne sait pas, mais les fans de Nintendo auront la chance d'avoir une vraie cartouche sur Switch 2.
On rappelle que le jeu est développé par Fabraz qui avait fait le très sympa Demon Turf et qui travaille actuellement sur sa suite.
Si bubsy 4d passe le contrôle qualité je le prendrai mais j'ai des doutes.
legato une gkc , dans le principe, c'est comme n'importe quel jeux ps5/xbox. Tu joue pas avec les donnée sur le support, mais avec les données qui sont sur le ssd ou la memoire carte sd express.
Bon OK la seul différence c'est que tu dois télécharger sur switch2. Mais c'est revendable
Je pense qu'une baisse du coût des cartouches va arriver et des reddition de jeux gck/cartouche vont sortir.