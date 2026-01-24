Bubsy 4D sortira le 22 Mai prochain sur console et PC et aura le droit à une version physique collector uniquement sur Switch et Switch 2. Pourquoi ? On ne sait pas, mais les fans de Nintendo auront la chance d'avoir une vraie cartouche sur Switch 2.On rappelle que le jeu est développé par Fabraz qui avait fait le très sympa Demon Turf et qui travaille actuellement sur sa suite.