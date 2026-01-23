Sur Steam, c'est mentionné l'allemand, l'espagnol, l'italien mais quid du Fr? Pas de doublage pour notre belle langue.
Selon la page Steam du jeu.
C'est une première il me semble pour la série.
C'est pas comme si pour ce type de jeu c'était tellement important mais bizarre tout de même
Il paraît que la question a été posé au community manager du jeu et il l'aurait confirmé
Bref ça change pas le day one, mais dommage quand même.
tags :
posted the 01/23/2026 at 12:04 PM by jenicris
C'est vraiment dommage.
Ce jeu là ne m'intéresse pas, mais c'est inquiétant pour les autres...
Si il peuvent supprimer le coté Teenage aussi, c'est serait une bonne évolution.
Pour les jeunes, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête… bref c’est pas un petit studio indépendant, c’est minable !
Il n'y a pas de petits profits...
Idiot + provocation de zozo