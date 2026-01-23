profile
jenicris > blog
Pas de doublage Fr pour Forza Horizon 6
Sur Steam, c'est mentionné l'allemand, l'espagnol, l'italien mais quid du Fr? Pas de doublage pour notre belle langue.
Selon la page Steam du jeu.

C'est une première il me semble pour la série.

C'est pas comme si pour ce type de jeu c'était tellement important mais bizarre tout de même
Il paraît que la question a été posé au community manager du jeu et il l'aurait confirmé

Bref ça change pas le day one, mais dommage quand même.
    posted the 01/23/2026 at 12:04 PM by jenicris
    comments (28)
    idd posted the 01/23/2026 at 12:09 PM
    mais what !?
    cyr posted the 01/23/2026 at 12:10 PM
    Perso le doublage fr du précédent, j'ai détesté.
    jaysennnin posted the 01/23/2026 at 12:10 PM
    on entendra pas la vf des moteurs ?
    adamjensen posted the 01/23/2026 at 12:13 PM
    On dirait que Microsoft se casse de moins en moins les couilles pour faire des VF de leur licences.
    C'est vraiment dommage.
    Ce jeu là ne m'intéresse pas, mais c'est inquiétant pour les autres...
    akinen posted the 01/23/2026 at 12:20 PM
    Hate de lire les sous titres à 400km/h
    ouken posted the 01/23/2026 at 12:27 PM
    osef cetait horrible
    jf17 posted the 01/23/2026 at 12:29 PM
    Si il y a toute les langues et pas le français ça serait illogique, et si c'est vrai je passerai mon chemin
    pcverso posted the 01/23/2026 at 12:38 PM
    Pas grave le jeu attendra une grosse promo alors
    altendorf posted the 01/23/2026 at 12:43 PM
    Dommage, même si c'était pas fou, cela ne cassait pas l'ambiance générale
    romgamer6859 posted the 01/23/2026 at 12:59 PM
    jenicris pour la première fois depuis horizon 3, je vais prendre la version standard, exit le premium.
    parrain59 posted the 01/23/2026 at 01:18 PM
    Ce qui m'intéresse est de pouvoir désactiver totalement les voix sans que ça ne baisse le son quand ils sont en train de parler. Insupportable les dialogues dans les jeux de course
    rogeraf posted the 01/23/2026 at 01:29 PM
    Les voix Françaises étaient complètement pétées, donc ca m'évitera de passer le jeu en voix Anglaises
    Si il peuvent supprimer le coté Teenage aussi, c'est serait une bonne évolution.
    grievous32 posted the 01/23/2026 at 02:12 PM
    Ouken le problème est pas tellement là. C'est pas le premier jeu sans VF, y a eu Avowed, The Outer World 1 et 2, Oblivion Remake, ça commence à faire beaucoup alors qu'ils ont largement les moyens. Faut pas que ça se démocratise chez Microsoft sinon quoi ? Fable aura peut-être pas de VF, on aura plus de VF sur Gears et Halo aussi ?
    shambala93 posted the 01/23/2026 at 02:40 PM
    Plus de budget
    ouken posted the 01/23/2026 at 02:45 PM
    grievous32 non mais si c'est que pour les voix horribles qu'il y a dedans en français moi perso ça me va mais après il sera en français dans les menus ça me suffit amplement
    shambala93 posted the 01/23/2026 at 02:47 PM
    Plus aucun effort rien… franchement c’est minable pour un studio et un éditeur de la sorte.

    Pour les jeunes, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête… bref c’est pas un petit studio indépendant, c’est minable !
    reza posted the 01/23/2026 at 02:58 PM
    ca plus l'accès anticipé à 60€... non vraiment bravo MS
    Il n'y a pas de petits profits...
    jeankulasec posted the 01/23/2026 at 03:46 PM
    ouken alors à vérifier mais il paraît que l'interface non plus ne sera pas en fr
    ouken posted the 01/23/2026 at 04:59 PM
    jeankulasec la j'y croie pas du tout
    thedoctor posted the 01/23/2026 at 05:04 PM
    Ou un simple oublie de Steam
    zoske posted the 01/23/2026 at 06:28 PM
    Très bonne nouvelle et bonne occasion pour apprendre une autre langue
    shambala93 posted the 01/23/2026 at 06:29 PM
    zoske
    Idiot + provocation de zozo
    fan2jeux posted the 01/23/2026 at 06:36 PM
    C'est dire la place de la france en ce moment....
    jenicris posted the 01/23/2026 at 07:08 PM
    jeankulasec c'est en fr selon steam
    jeankulasec posted the 01/23/2026 at 07:55 PM
    jenicris ce n'est pas ce que j'ai lu mais j'espère une erreur.
    jeankulasec posted the 01/23/2026 at 07:59 PM
    jenicris mais oui sur steam il annonce l'interface en fr
    grievous32 posted the 01/23/2026 at 11:18 PM
    Ouken encore une fois le problème c'est pas l'absence de VF dans un jeu de course à proprement parler, c'est la suite qui peut en découler. Si Avowed et Oblivion Remake n'ont déjà pas eu de VF, alors Fable ? Halo ? Gears ? A un moment on va devoir se taper que de la VOSTFR comme avec ces branleurs de Rockstar ? Non merci.
    ouken posted the 01/23/2026 at 11:30 PM
    grievous32 il son st fr moi ça me dérange pas ces toujour mieux que pas de fr du tout comme ça a était pendant des années..
