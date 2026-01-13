accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
profile
1
❤
Likers
Who likes this ?
minx
name :
High on Life
platform :
PC
editor :
Squanch Games
developer :
Squanch Games
genre :
action
other versions :
Xbox One
-
Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
134
Likes
Likers
Who likes this ?
ing09
,
chris92
,
archesstat
,
ikazu
,
sandman
,
escobar
,
greil93
,
artemis
,
zabuza
,
cuthbert
,
zboobi
,
strifedcloud
,
stonesjack
,
musashimiyamoto
,
grozourson
,
sephiroth07
,
jeanouillz
,
traveller
,
rosewood
,
tvirus
,
grimmroy
,
amassous
,
spawnini
,
arngrim
,
amorphe
,
musicforlife
,
sphinx
,
dx93
,
minx
,
jwolf
,
opthomas
,
roy001
,
smartcrush
,
chester
,
milo42
,
binou87
,
odv78
,
squall0280
,
xell
,
link80
,
x1x2
,
heracles
,
fifine
,
olimar59
,
marcellojolimitaine
,
amario
,
trez
,
shadow6666
,
hijikatamayora13
,
bliss02
,
shiranui
,
gaymer40
,
doflamingod
,
princedupersil01
,
geugeuz
,
fortep
,
momotaros
,
leblogdeshacka
,
kenpokan
,
shanks
,
mugimando
,
raeglin
,
yka
,
kingkong13
,
netero
,
kurosama
,
shockadelica
,
supasaiyajin
,
gaeon
,
oloman334
,
nobleswan
,
regis77
,
neckbreaker71
,
referencementmontpellier
,
oss137
,
torotoro59
,
kwak
,
corrin
,
roivas
,
raph64
,
icebergbrulant
,
xxxxxx0
,
sorasaiku
,
niveforever
,
biboys
,
awamy02
,
tynokarts
,
gareauxloups
,
boyd
,
mtkaragorn
,
djayce
,
receiversms
,
spaaz
,
salocin
,
smokeboom
,
giusnake
,
2077
,
stevewonders
,
floflo
,
aros
,
hyoga57
,
kevinmccallisterrr
,
chiotgamer
,
gizmo2142
,
iglooo
,
lt93
,
rulian
,
plistter
,
guigui59
,
spakk111
,
nindo64
,
randyofmana
,
rebellion
,
svr
,
kevisiano
,
ropstar
,
dedad
,
51love
,
yanssou
,
pimoody
,
powerplex
,
tuni
,
suzukube
,
jamrock
,
kisukesan
,
tripy73
,
colibrie
,
esets
,
almightybhunivelze
,
shinz0
,
toastinambour
,
skk
,
gankutsuou
,
osiris67
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6063
visites since opening :
10396852
nicolasgourry
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
[Leak] High On Life 2 aussi sur NS2
Leak : Format GKC /
amazon
tags :
2
Likes
Who likes this ?
toni
,
ouken
posted the 01/13/2026 at 03:20 PM by
nicolasgourry
comments (
9
)
onimusha
posted
the 01/13/2026 at 04:01 PM
lol j'ai lu half life 2
dono56
posted
the 01/13/2026 at 06:40 PM
Peut-être entièrement sur cartouche via Limited Run ?
nicolasgourry
posted
the 01/13/2026 at 06:51 PM
dono56
je ne sais pas si il sortira par la suite chez eux, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand tu as l'annonce du premier sur Switch 2 en version "complet".
ziggourat
posted
the 01/13/2026 at 07:41 PM
C'est quoi le problème avec les GKC, alors que je ne compte même pas le nombre de jeux PS4 que j'avais à l'époque et qui, après passé l'intro du jeu, me demandait de patienter pour télécharger le jeu.
Ce format existe depuis longtemps chez les autres constructeurs, sauf que c'est plus ambiguë sur la façon de procéder, mais absolument personne ne s'est plaint. Le seul indicateur qu'on avait, c'était à l'arrière du boîtier pour t'inquer qu'il fallait X gigas de place nécessaire pour lancer le jeu en totalité.
Je ne comprends pas cette croisade
nicolasgourry
posted
the 01/13/2026 at 07:50 PM
ziggourat
https://www.gamekyo.com/blog_article482511.html
dono56
posted
the 01/13/2026 at 07:58 PM
Ziggourat
les problèmes tu veux dire :
Comme pré-cités, aucune logique que le 1er soit proposé sur cartouche (avec les données) lorsque le 2ème ne l’est pas ;
Les consoles Nintendo sont réputés pour ..ne pas avoir beaucoup de mémoire interne, un jeu dont la cartouche est simplement une clé / ou disque qui est quasi vierges de données, les coûts sont répercutés au consommateur qui doit "ajouter" de la mémoire sur la machine, là où le jeu est vendu au prix standard, autant qu'un jeu physique.
Puis il y a les collectionneurs à qui ça fait chier (moi le premier)
Mes arguments tiennent la route ?
ziggourat
posted
the 01/13/2026 at 08:10 PM
nicolasgourry
dono56
je comprends à 100% et je suis d'accord avec les arguments, mais ce phénomène est né il y a longtemps et encore une fois on laisser-faire dès les premiers représentants de cette tendance. À partir du moment où on a validé le dématérialisé, il ne fallait pas s'attendre à une amélioration sur les pratiques
Pour moi c'est trop tard.
C'est un peu comme l'IA, on peut lire beaucoup de réticences et de colère vis à vis de cette nouvelle technologie et des dérives qu'elle VA apporter. Mais quand tu vois que tout le monde utilise chatGPT and co, j'ai envie de dire que c'est trop tard, c'est adopté, ça ne servira à rien de partir en croisade dans cinq ans pour crier au scandale sur l'utilisation douteuse de l'IA
nicolasgourry
posted
the 01/13/2026 at 08:17 PM
ziggourat
nous sommes d'accord, comme souvent "on fait avec", la seule chose que l'on peut faire, c'est collectivement "mettre un cadre" pour éviter les dérives.
ouken
posted
the 01/13/2026 at 08:47 PM
Putain sympas l
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Ce format existe depuis longtemps chez les autres constructeurs, sauf que c'est plus ambiguë sur la façon de procéder, mais absolument personne ne s'est plaint. Le seul indicateur qu'on avait, c'était à l'arrière du boîtier pour t'inquer qu'il fallait X gigas de place nécessaire pour lancer le jeu en totalité.
Je ne comprends pas cette croisade
Comme pré-cités, aucune logique que le 1er soit proposé sur cartouche (avec les données) lorsque le 2ème ne l’est pas ;
Les consoles Nintendo sont réputés pour ..ne pas avoir beaucoup de mémoire interne, un jeu dont la cartouche est simplement une clé / ou disque qui est quasi vierges de données, les coûts sont répercutés au consommateur qui doit "ajouter" de la mémoire sur la machine, là où le jeu est vendu au prix standard, autant qu'un jeu physique.
Puis il y a les collectionneurs à qui ça fait chier (moi le premier)
Mes arguments tiennent la route ?
Pour moi c'est trop tard.
C'est un peu comme l'IA, on peut lire beaucoup de réticences et de colère vis à vis de cette nouvelle technologie et des dérives qu'elle VA apporter. Mais quand tu vois que tout le monde utilise chatGPT and co, j'ai envie de dire que c'est trop tard, c'est adopté, ça ne servira à rien de partir en croisade dans cinq ans pour crier au scandale sur l'utilisation douteuse de l'IA