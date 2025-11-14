profile
Silent Hill f
3
Likers
name : Silent Hill f
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Neobards Entertainment
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
masharu
20
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 788
visites since opening : 1631162
masharu > blog
Konatsu Kato, la raison du mode facile dans Silent Hill f ajouté via mise à jour ?


Souvenez-vous, je rapportais ici la venue de l'actrice et modèle japonaise Konatsu Kato sur YouTube afin de jouer à Silent Hill f dans lequel elle prête son visage et sa voix à l'héroïne Hinako.

Kato n'est pas une gameuse et le reconnait, elle n'avait pas de PS5 avant le début de son playthrough le mois dernier. L'actrice a du mal à jouer au jeu, au point parfois de pleurer devant un boss. Alors avec la mise à jour récente de Silent Hill f a ajouté un mode facile, des japonais l'ont bâtisé "Konatsu mode" et certains théorisent même c'est ce playthrough en direct de l'actrice devenu viral qui a poussé Konami à faire rajouter ce mode.

Je sais que vous en avez discuté sur l'article en home ici, mais c'est marrant de voir le possible contexte à cela, surtout que certains d'entre-vous trouvent le jeu déjà très facile.

(Et si vous voulez mon opinion, elle est toujours la même qu'avec d'autres jeux avant. Je trouve ça dommage, tout cela se résume au fric parce que plus de gens ont ainsi accès au média, influencé par Kato ou non hein, même si à la base ça ne les intéressaient pas. Ce n'est pas du game-design ça. C'est comme si on coupait un film en x nombre de shorts YouTube bah c'est plus facile et plus de gens peuvent regarder comme ça...).
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/silent-hill-f-lead-actress-tearful-playthrough-of-the-game-may-be-what-inspired-new-casual-mode-fans-theorize/
    tags : konami silent hill ps5 silent hill f
    1
    Like
    Who likes this ?
    newtechnix
    posted the 11/14/2025 at 04:48 PM by masharu
    comments (8)
    rogeraf posted the 11/14/2025 at 04:52 PM
    C'est sur, au cinéma ca donnerait : un film facile avec moins de dialogues (compliqués), la version normale, et une version difficile avec langues locales et passages intellectuels poussés au maximum. Bien sur, ça n'arrivera pas
    hatefield posted the 11/14/2025 at 04:55 PM
    On s'en branle à la fin, ça change rien au jeu.
    masharu posted the 11/14/2025 at 04:59 PM
    hatefield Oui et Gamekyo peut devenir une boutique de thé, ça change rien tant qu'on peut y parler JV...
    aozora78 posted the 11/14/2025 at 05:02 PM
    Le côté éprouvant, dur ou léthal d'un jeu participe à son ambiance et aux émotions qu'il véhicule... sans parler du côté compassion envers le personnage quand on galère comme lui.

    Sauf quand on parle d'équilibrage pourri ou de difficulté dans le but de artificiellement rallonger la durée de vie d'un jeu (comme beaucoup de vieux jeux)
    forte posted the 11/14/2025 at 05:51 PM
    "La raison du mode facile" ?

    On a toujours eu un mode facile dans les SH.
    masharu posted the 11/14/2025 at 05:56 PM
    forte J'édite le titre, "pour l'ajout après mise à jour...".
    forte posted the 11/14/2025 at 06:01 PM
    masharu Après ca va, c'est pas un mode facile gratos, impossible de platiner le jeu en facile, comme la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui. Il reste quelque chose de "gratifiant" à finir le jeu à la loyale.
    newtechnix posted the 11/14/2025 at 06:11 PM
    On comprends le délire si des gens qui sont fans de Konatsu ont pu être convaincu de jouer à Silent hill (voir même d'acheter la console) dès lors cette armée de bras cassés ne sachant dans quoi ils s'engouffrent...fallait bien incorporer un level de difficulté: "JV pour les nuls"

    Ce qui est vraiment effraynt (on parle de silent Hill) ce n'est pas le jeu mais plutôt d'apprendre ça:

    "L'actrice a du mal à jouer au jeu, au point parfois de pleurer devant un boss."
    Cela donne envie de pleurer de savoir que quelqu'un a pleurer en essayant de jouer à un JV.... alors qu'on devine qu'ils savent tous utiliser un mobile les yeux fermés quand il s'agit de textoter des message sur les RS de leur compte Insta, X, etc
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo