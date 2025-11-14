Souvenez-vous, je rapportais ici
la venue de l'actrice et modèle japonaise Konatsu Kato sur YouTube afin de jouer à Silent Hill f dans lequel elle prête son visage et sa voix à l'héroïne Hinako.
Kato n'est pas une gameuse et le reconnait, elle n'avait pas de PS5 avant le début de son playthrough le mois dernier. L'actrice a du mal à jouer au jeu, au point parfois de pleurer devant un boss. Alors avec la mise à jour récente de Silent Hill f a ajouté un mode facile, des japonais l'ont bâtisé "Konatsu mode" et certains théorisent même c'est ce playthrough en direct de l'actrice devenu viral qui a poussé Konami à faire rajouter ce mode.
Je sais que vous en avez discuté sur l'article
, mais c'est marrant de voir le possible contexte à cela, surtout que certains d'entre-vous trouvent le jeu déjà très facile.
(Et si vous voulez mon opinion, elle est toujours la même qu'avec d'autres jeux avant. Je trouve ça dommage, tout cela se résume au fric parce que plus de gens ont ainsi accès au média, influencé par Kato ou non hein, même si à la base ça ne les intéressaient pas. Ce n'est pas du game-design ça. C'est comme si on coupait un film en x nombre de shorts YouTube bah c'est plus facile et plus de gens peuvent regarder comme ça...).
Sauf quand on parle d'équilibrage pourri ou de difficulté dans le but de artificiellement rallonger la durée de vie d'un jeu (comme beaucoup de vieux jeux)
On a toujours eu un mode facile dans les SH.
Ce qui est vraiment effraynt (on parle de silent Hill) ce n'est pas le jeu mais plutôt d'apprendre ça:
"L'actrice a du mal à jouer au jeu, au point parfois de pleurer devant un boss."
Cela donne envie de pleurer de savoir que quelqu'un a pleurer en essayant de jouer à un JV.... alors qu'on devine qu'ils savent tous utiliser un mobile les yeux fermés quand il s'agit de textoter des message sur les RS de leur compte Insta, X, etc