Divers

Konatsu Kato, l'actrice japonaise qui a prêté son visage et sa voix pour l'héroïne du jeu Hinako Shimizu, avait annoncé cette semaine qu'elle tiendra sa promesse faites sur ex-Twitter de jouer à Silent Hill f. C'est ainsi chose faite, ci-dessus retrouvez sa première session du jeu en livestream sur YouTube. Kato qui avait notamment déclaré en interview pour Famitsu que doubler Hinako était de plus en plus éprouvant au point de se questionner sur sa propre réalité.Avis donc aux passionnés qui veulent voir ses réactions. Des personnalités qui s'essaient aux streaming sur YouTube ou Twitch des jeux auxquels ils ont contribué ça n'est pas nouveau mais ça n'est pas courant non plus. On n'est pas tous des "gamers" à la science infuse.Moi j'ai déjà suivi Skye Benett (doubleuse EN de Pyra/Mythra) dans ses livestreams sur Xenoblade 2, et dernièrement Harry McEntire (doubleur EN de Noah) sur Xenoblade 3 ainsi que Xenoblade DE qu'il a découvert (il projette de jouer à Xenoblade 2 en 2026).