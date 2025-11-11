Pour les acheteurs de Blu-Ray d'animes, c'est le Black Friday chez l'editeur AlltheAnimes.
Les series Gundam, Arcane, L'attaque des Titans, Black Clover, Bleach, Cat's Eyes, Cobra, Conan ke Fils du Futur, Elfen Lied, Darling in the Franxx, Eureka Seven, Gankutsuou, Ghost in the Shell, Gunbuster, Gurren Lagann, Kill la Kill, Macross Plus/Zero, Mob Psycho 100, Sword Art Online, Tokyo Ghoul... et une 50ene d'autres series/films en VOST/VF ou seulement VOST sont en promo jusqu'a -70%.
https://www.alltheanime.fr/collections/black-friday-25?sort=title-ascending
Stand Alone Complex blu-ray pour ma part.
Merci!