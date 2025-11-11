profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6646
visites since opening : 11951946
guiguif > blog
all
[Black Friday] Jusqu'a -70% sur les Blu-Ray d'Animes chez AlltheAnime
Pour les acheteurs de Blu-Ray d'animes, c'est le Black Friday chez l'editeur AlltheAnimes.

Les series Gundam, Arcane, L'attaque des Titans, Black Clover, Bleach, Cat's Eyes, Cobra, Conan ke Fils du Futur, Elfen Lied, Darling in the Franxx, Eureka Seven, Gankutsuou, Ghost in the Shell, Gunbuster, Gurren Lagann, Kill la Kill, Macross Plus/Zero, Mob Psycho 100, Sword Art Online, Tokyo Ghoul... et une 50ene d'autres series/films en VOST/VF ou seulement VOST sont en promo jusqu'a -70%.

https://www.alltheanime.fr/collections/black-friday-25?sort=title-ascending










    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    spartan1985, kisukesan, esets, terminagore
    posted the 11/11/2025 at 06:03 PM by guiguif
    comments (7)
    kidicarus posted the 11/11/2025 at 06:39 PM
    Conan, le fils du futur quel chef d'œuvre. Merci au maitre
    spartan1985 posted the 11/11/2025 at 06:46 PM
    Je m'étais fait plaisir l'année dernière sur leur site que je ne connaissais pas en me prenant les coffrets Gundam Seed, Destiny et 00 en plus des coffrets L'attaque des Titans. Cette année ce sera Bleach.
    sdkios posted the 11/11/2025 at 09:01 PM
    Merci pour l'info je vais check ca!
    terminagore posted the 11/11/2025 at 09:23 PM
    Merci pour le partage.
    Stand Alone Complex blu-ray pour ma part.
    fuu posted the 11/11/2025 at 10:29 PM
    Merci pour l'info je me suis gavé
    yurienu posted the 11/12/2025 at 02:33 AM
    Pareil, je me suis pris Stand Alone Complex bluray et... Macross Plus ! (Je suis un immense fan de Robotech/ Macross SDF1 donc il était temps : D )
    Merci!
    hyoga57 posted the 11/12/2025 at 09:09 AM
    Je me suis fait plaisir là.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo