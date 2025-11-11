« Je suis absolument convaincu que c'est possible », nous confie Fils-Aimé. « Mais soyons clairs, Nintendo, à mon avis, ne se positionnera jamais comme un concurrent direct de PlayStation. Ce n'est pas dans son ADN. Ce n'est pas ainsi qu'il envisage les opportunités commerciales.



Nintendo, lorsqu'il conçoit son hardware, ne se préoccupe pas d'obtenir la toute dernière puce graphique ou le dernier processeur ; ce n'est pas sa façon de penser. Or, le processeur de la Switch 2 est capable de faire beaucoup. Tout se joue donc au niveau des intergiciels, au niveau de la formation des développeurs tiers. »

« Ce qui m'a toujours impressionné, c'est l'efficacité des développeurs Nintendo. Prenez des jeux comme Tears of the Kingdom : si on regarde la taille du fichier, elle est environ deux fois plus petite que celle d'un jeu développé par un autre studio. C'est grâce à cette optimisation que Nintendo parvient à tirer le meilleur parti de ses consoles. Et c'est cette optimisation qu'ils doivent partager avec les développeurs tiers. Ainsi, leurs meilleurs contenus, même s'ils ne sont pas forcément les plus récents, peuvent sortir sur Switch 2 et y rencontrer un franc succès. »

Les jeux Nintendo se vendent mieux sur les consoles Nintendo. Et bien que certains titres tiers aient connu un certain succès sur Switch, il s'agit généralement de jeux comme les titres LEGO, Minecraft et Stardew Valley. Les jeux AAA à gros budget qui cartonnent sur PlayStation, Xbox et PC rencontrent rarement le même succès sur les consoles Nintendo. Un constat que Reggie Fils-Aimé a bien connu durant son passage chez Nintendo.Mais la Switch 2 accueillera plusieurs de ces jeux, dont Assassin's Creed, Cyberpunk, Resident Evil et Final Fantasy. Les choses pourraient-elles être différentes cette fois-ci ?Reggie Fils-Aimé a déclaré :