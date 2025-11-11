profile
Reggie Fils-Aimé : « Nintendo ne se positionnera jamais comme un concurrent direct de PlayStation »
Les jeux Nintendo se vendent mieux sur les consoles Nintendo. Et bien que certains titres tiers aient connu un certain succès sur Switch, il s'agit généralement de jeux comme les titres LEGO, Minecraft et Stardew Valley. Les jeux AAA à gros budget qui cartonnent sur PlayStation, Xbox et PC rencontrent rarement le même succès sur les consoles Nintendo. Un constat que Reggie Fils-Aimé a bien connu durant son passage chez Nintendo.

Mais la Switch 2 accueillera plusieurs de ces jeux, dont Assassin's Creed, Cyberpunk, Resident Evil et Final Fantasy. Les choses pourraient-elles être différentes cette fois-ci ?

Reggie Fils-Aimé a déclaré :

« Je suis absolument convaincu que c'est possible », nous confie Fils-Aimé. « Mais soyons clairs, Nintendo, à mon avis, ne se positionnera jamais comme un concurrent direct de PlayStation. Ce n'est pas dans son ADN. Ce n'est pas ainsi qu'il envisage les opportunités commerciales.

Nintendo, lorsqu'il conçoit son hardware, ne se préoccupe pas d'obtenir la toute dernière puce graphique ou le dernier processeur ; ce n'est pas sa façon de penser. Or, le processeur de la Switch 2 est capable de faire beaucoup. Tout se joue donc au niveau des intergiciels, au niveau de la formation des développeurs tiers. »


« Ce qui m'a toujours impressionné, c'est l'efficacité des développeurs Nintendo. Prenez des jeux comme Tears of the Kingdom : si on regarde la taille du fichier, elle est environ deux fois plus petite que celle d'un jeu développé par un autre studio. C'est grâce à cette optimisation que Nintendo parvient à tirer le meilleur parti de ses consoles. Et c'est cette optimisation qu'ils doivent partager avec les développeurs tiers. Ainsi, leurs meilleurs contenus, même s'ils ne sont pas forcément les plus récents, peuvent sortir sur Switch 2 et y rencontrer un franc succès. »


https://www.resetera.com/threads/thegamebusiness-reggie-fils-aim%C3%A9-nintendo-will-never-position-itself-as-a-direct-competitor-to-playstation%E2%80%9D.1349827/
    posted the 11/11/2025 at 02:54 PM by jenicris
    comments
    keiku posted the 11/11/2025 at 03:02 PM
    Mais il le sont actuellement, même si ce n'est pas intentionnel, la concurence dépend du marché et les éditeurs tier ont décidé de sortir leur jeu sur console nintendo comme sur celle de sony ce qui en fait donc des machine concurrente directe , comme le pc désormais

    maintenant que nintendo continue a ce soucier de sa fanbase sans ce préoccuper des autres ne pourra leur être que bénéfique, mais la politique commerciale qu'ils sont en train de mener ne semble pas aller dans ce sens, mais plutôt d'une standardisation a l'industrie actuelle
    kikoo31 posted the 11/11/2025 at 03:15 PM
    on le savait déjà
    rocan posted the 11/11/2025 at 03:16 PM
    Ça va évidemment changer avec la PS6 portable.
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 03:18 PM
    Nintendo était un concurrent direct lors de l'époque N64 et NGC ça visait le même public avec des consoles de salon puissantes.

    Mais pour survivre ils ont du prendre une autre direction avec la DS/Wii, et ce changement a très bien marché pour eux encore plus maintenant qu'ils ne sont plus en frontal avec les 2 autres.
    skuldleif posted the 11/11/2025 at 03:41 PM
    truc de ouf
    brook1 posted the 11/11/2025 at 03:46 PM
    Ils le sont devenus avec la Switch 2.
    hyoga57 posted the 11/11/2025 at 03:57 PM
    Ce qui est complètement faux depuis la Switch.
    cyr posted the 11/11/2025 at 04:48 PM
    Ha bon, le virage pris avec la wii, c'est que maintenant qu'on s'en rend compte?

    Après c'est sony qui va vouloir bousculer nintendo sur sont marchés, si les rumeurs de la ps6 portable sont vrai.....

    Mais bon, acheter la ps6, et achete la ps6 portable.....ça sera pas donné a tous le monde.
    Et quel type de support pour la ps6 portable? New umd? Ou faudra absolument une ps6 pour quel fonctionne ?

    Aujourd'hui trop de mystère pour savoir où il vont aller.
    snave posted the 11/11/2025 at 05:54 PM
    Jamais la Switch 2 ne sera un concurrent direct de la PS5 (c'était pareil pour la Switch 1). De 1, les 2 consoles ne touchent évidemment pas le même public, et de 2 quand Nintendo crée une nouvelle console, ils ne se basent pas sur la puissance des consoles en face (PS5 et Series X), ils se basent sur une puissance, on va dire minimum, qui leur permettra de tenir une gen, sans forcément partir sur quelque chose de puissant. Et le fait d'avoir les tiers avec eux, n'y change rien.

    Nintendo est dans son propre truc, leur mentalité est différente. Que ça soit dans les consoles où dans leurs jeux.
    geralttw posted the 11/11/2025 at 06:30 PM
    C’est pas un concurrent direct comme Xbox mais ça en reste un.
    Encore plus avec la Switch 2.
    Tu peux pas ramassé un paquet de jeux tiers qui sortent aussi d’ailleurs et dire « ah ben non hein, on a rien à voir, on est pas concurrent »
    Littéralement si.
    nyseko posted the 11/12/2025 at 08:34 AM
    Que Nintendo devienne de fait un concurrent de Sony est différent de Nintendo souhaite se positionner en concurrent de Sony.

    Si Nintendo souhaitait réellement concurrencer Sony, il leur faudrait sortir une console de salon misant sur la puissance brut, hors ce n'est pas ce qu'ils font.
    tripy73 posted the 11/12/2025 at 12:23 PM
    Qui donne encore de l'importance aux propos de ce gars, les seules choses dont on ce rappelle de lui c'est ses punchline et sa carrure ou encore sa décision merdique d'avoir refusé que Xenoblade Chronicles, Last Story et Pandora’s Tower sortent aux USA...

    Et s'il fallait encore une preuve qu'il est à côté de la plaque, le fait que Sony sorte une PS5 zonée pour le Japon afin de s'aligner avec la Switch 2 zonée, montre bien que ces deux constructeurs sont en concurrence directe même si leur approche du marché du JV est différent.

    Bref, qu'il retourne vendre des pizzas ça sera plus utile que de faire ce genre de déclarations foireuses.
