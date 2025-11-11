Les jeux Nintendo se vendent mieux sur les consoles Nintendo. Et bien que certains titres tiers aient connu un certain succès sur Switch, il s'agit généralement de jeux comme les titres LEGO, Minecraft et Stardew Valley. Les jeux AAA à gros budget qui cartonnent sur PlayStation, Xbox et PC rencontrent rarement le même succès sur les consoles Nintendo. Un constat que Reggie Fils-Aimé a bien connu durant son passage chez Nintendo.
Mais la Switch 2 accueillera plusieurs de ces jeux, dont Assassin's Creed, Cyberpunk, Resident Evil et Final Fantasy. Les choses pourraient-elles être différentes cette fois-ci ?
Reggie Fils-Aimé a déclaré :
« Je suis absolument convaincu que c'est possible », nous confie Fils-Aimé. « Mais soyons clairs, Nintendo, à mon avis, ne se positionnera jamais comme un concurrent direct de PlayStation. Ce n'est pas dans son ADN. Ce n'est pas ainsi qu'il envisage les opportunités commerciales.
Nintendo, lorsqu'il conçoit son hardware, ne se préoccupe pas d'obtenir la toute dernière puce graphique ou le dernier processeur ; ce n'est pas sa façon de penser. Or, le processeur de la Switch 2 est capable de faire beaucoup. Tout se joue donc au niveau des intergiciels, au niveau de la formation des développeurs tiers. »
« Ce qui m'a toujours impressionné, c'est l'efficacité des développeurs Nintendo. Prenez des jeux comme Tears of the Kingdom : si on regarde la taille du fichier, elle est environ deux fois plus petite que celle d'un jeu développé par un autre studio. C'est grâce à cette optimisation que Nintendo parvient à tirer le meilleur parti de ses consoles. Et c'est cette optimisation qu'ils doivent partager avec les développeurs tiers. Ainsi, leurs meilleurs contenus, même s'ils ne sont pas forcément les plus récents, peuvent sortir sur Switch 2 et y rencontrer un franc succès. »
https://www.resetera.com/threads/thegamebusiness-reggie-fils-aim%C3%A9-nintendo-will-never-position-itself-as-a-direct-competitor-to-playstation%E2%80%9D.1349827/
posted the 11/11/2025 at 02:50 PM by jenicris
maintenant que nintendo continue a ce soucier de sa fanbase sans ce préoccuper des autres ne pourra leur être que bénéfique, mais la politique commerciale qu'ils sont en train de mener ne semble pas aller dans ce sens, mais plutôt d'une standardisation a l'industrie actuelle
Mais pour survivre ils ont du prendre une autre direction avec la DS/Wii, et ce changement a très bien marché pour eux encore plus maintenant qu'ils ne sont plus en frontal avec les 2 autres.
Après c'est sony qui va vouloir bousculer nintendo sur sont marchés, si les rumeurs de la ps6 portable sont vrai.....
Mais bon, acheter la ps6, et achete la ps6 portable.....ça sera pas donné a tous le monde.
Et quel type de support pour la ps6 portable? New umd? Ou faudra absolument une ps6 pour quel fonctionne ?
Aujourd'hui trop de mystère pour savoir où il vont aller.
Nintendo est dans son propre truc, leur mentalité est différente. Que ça soit dans les consoles où dans leurs jeux.
Encore plus avec la Switch 2.
Tu peux pas ramassé un paquet de jeux tiers qui sortent aussi d’ailleurs et dire « ah ben non hein, on a rien à voir, on est pas concurrent »
Littéralement si.
Si Nintendo souhaitait réellement concurrencer Sony, il leur faudrait sortir une console de salon misant sur la puissance brut, hors ce n'est pas ce qu'ils font.
Et s'il fallait encore une preuve qu'il est à côté de la plaque, le fait que Sony sorte une PS5 zonée pour le Japon afin de s'aligner avec la Switch 2 zonée, montre bien que ces deux constructeurs sont en concurrence directe même si leur approche du marché du JV est différent.
Bref, qu'il retourne vendre des pizzas ça sera plus utile que de faire ce genre de déclarations foireuses.