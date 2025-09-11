À Urashima existe un tunnel qui permet, si on l'emprunte, de changer le rapport au temps, selon une légende urbaine. Deux adolescents, d'un côté Kaoru, dont la petite sœur est décédée, et Anzu, qui rêve en secret de faire un métier en hommage à un membre de sa famille, vont se rencontrer et décideront d'emprunter ce tunnel qui va changer leur vision de la vie.Le film se laisse regarder grâce à sa réalisation simple mais plaisante, qui va à l'essentiel : du fantastique, mais sans trop d'effets, juste ce qu'il faut, le réalisateur ayant participé aux scénarios, il sait ce qu'il veut.Les personnages principaux sont bien construits (leur cheminement intellectuel et émotionnel est bien amené).Des thèmes universels sont abordés avec une certaine subtilité sur le rapport au temps, principalement concernant le deuil, l'abandon et l'avenir (qui dépend de la confiance en soit). C'est ce que j'ai trouvé le plus réussi. Ça peut paraître niais au premier abord, mais c'est plus profond que l'on imagine, car il y a la volonté d'une certaine introspection.Une belle histoire en somme, mélancolique et lumineuse.