profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5975
visites since opening : 10069382
nicolasgourry > blog
all
Ma découverte à la médiathèque : Tunnel to Summer


À Urashima existe un tunnel qui permet, si on l'emprunte, de changer le rapport au temps, selon une légende urbaine. Deux adolescents, d'un côté Kaoru, dont la petite sœur est décédée, et Anzu, qui rêve en secret de faire un métier en hommage à un membre de sa famille, vont se rencontrer et décideront d'emprunter ce tunnel qui va changer leur vision de la vie.

Le film se laisse regarder grâce à sa réalisation simple mais plaisante, qui va à l'essentiel : du fantastique, mais sans trop d'effets, juste ce qu'il faut, le réalisateur ayant participé aux scénarios, il sait ce qu'il veut.
Les personnages principaux sont bien construits (leur cheminement intellectuel et émotionnel est bien amené).
Des thèmes universels sont abordés avec une certaine subtilité sur le rapport au temps, principalement concernant le deuil, l'abandon et l'avenir (qui dépend de la confiance en soit). C'est ce que j'ai trouvé le plus réussi. Ça peut paraître niais au premier abord, mais c'est plus profond que l'on imagine, car il y a la volonté d'une certaine introspection.
Une belle histoire en somme, mélancolique et lumineuse.
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    yukilin, plistter, kisukesan
    posted the 11/09/2025 at 12:30 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    yukilin posted the 11/09/2025 at 12:42 PM
    C'est l'adaptation du manga. Je les ai lu. Bien sympa et joliment dessiné
    randyofmana posted the 11/09/2025 at 01:58 PM
    Merci pour la découverte, je n'en avais même pas entendu parler, et je pense que ça me plaira
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo