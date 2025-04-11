HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
l'IA crée des emplois
ou pas

La publicité annuelle de Noël de Coca-Cola est à nouveau générée par l'IA cette année.

La société affirme avoir utilisé encore moins de personnel pour la réaliser : « Nous devons continuer à aller de l'avant et repousser les limites... Le génie est sorti de la lampe, et vous ne pourrez pas le remettre dedans. »

Etonnant qu'une multi nationale qui gagne des milliards chaque jour en vienne à chercher à employer le moins possible d'être humain pour une petite campagne de publicité...
Ce qui est un peu flippant c'est qu'il ne s'en cache même pas et affiche une fierté

On devine facilement que c'est fait par IA en raison du découpage et de la colorimétrie...on pourrait aussi chercher sans doute des incohérences visuelles

    posted the 11/04/2025 at 08:07 PM by newtechnix
    comments (2)
    keiku posted the 11/04/2025 at 08:17 PM
    venant de la marque qui a inventer le père noel, on est plus a ca pres
    cyr posted the 11/04/2025 at 08:21 PM
    Aux consommateurs de boycotter.

    J'ai arrêté le coca depuis août. C'est bourré de sucre.....

    Si il y a plus de consommateurs, l'ia ne peut pas consommer leur coca...
