Jeux Video

Voilà, pour des raisons inconnues, probablement pour non renouvellement des droits au bout de 20 ans d'exploitation (je ne sais même pas si ça appartient à SEGA ou Monolith au final), Condamned vient d'un coup d'un seul d'être supprimé du Xbox Store et de Steam.Les utopistes croisent les doigts pour une suppression en vue d'un remake ou même d'un remaster mais on va éviter de trop y croire.Meilleur jeu du launch Xbox 360 en tout cas.