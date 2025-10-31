profile
all
En plein Halloween, un jeu d'horreur culte disparaît de la circulation
Jeux Video


Voilà, pour des raisons inconnues, probablement pour non renouvellement des droits au bout de 20 ans d'exploitation (je ne sais même pas si ça appartient à SEGA ou Monolith au final), Condamned vient d'un coup d'un seul d'être supprimé du Xbox Store et de Steam.

Les utopistes croisent les doigts pour une suppression en vue d'un remake ou même d'un remaster mais on va éviter de trop y croire.

Meilleur jeu du launch Xbox 360 en tout cas.
    posted the 10/31/2025 at 05:26 PM by shanks
    comments (6)
    slyder posted the 10/31/2025 at 05:34 PM
    Une tuerie à l'époque, toujours en boîte chez moi
    idd posted the 10/31/2025 at 05:37 PM
    slyder
    adamjensen posted the 10/31/2025 at 05:39 PM
    Dommage, c'est vraiment un super jeu.
    La première fois, je l'ai acheté en ocaz à 10 ou 15 euros sur Xbox 360, et c'était vraiment une excellente surprise.
    Je ne m'y attendais vraiment pas.
    Heureusement, je l'ai toujours sur Steam, ils l'avaient filé gratos il y a pas mal de temps.
    Le 2 est très bon aussi, mais pas sur PC malheureusement.
    Il n'y a plus qu'à espérer une réédition ou un truc du genre, car il le mérite vraiment.
    edgar posted the 10/31/2025 at 05:59 PM
    Tu viens de nous mettre un énorme coup de vieux dans la gueule !

    Déjà 20 ans putain !

    D’ailleurs à cette époque, le site ne s’appelait pas « Jeux-France » ou quelque chose comme ça ?
    shanks posted the 10/31/2025 at 06:24 PM
    edgar
    C'était bien Jeux-France en 2005
    5120x2880 posted the 10/31/2025 at 06:28 PM
    Actuellement c'est 1€ une clé Steam, vous pouvez l'acheter en prévision des augmentations, le prix des autres jeux Sega comme Jet Set Radio ont explosé depuis la suppression.
