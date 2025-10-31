Voilà, pour des raisons inconnues, probablement pour non renouvellement des droits au bout de 20 ans d'exploitation (je ne sais même pas si ça appartient à SEGA ou Monolith au final), Condamned vient d'un coup d'un seul d'être supprimé du Xbox Store et de Steam.
Les utopistes croisent les doigts pour une suppression en vue d'un remake ou même d'un remaster mais on va éviter de trop y croire.
La première fois, je l'ai acheté en ocaz à 10 ou 15 euros sur Xbox 360, et c'était vraiment une excellente surprise.
Je ne m'y attendais vraiment pas.
Heureusement, je l'ai toujours sur Steam, ils l'avaient filé gratos il y a pas mal de temps.
Le 2 est très bon aussi, mais pas sur PC malheureusement.
Il n'y a plus qu'à espérer une réédition ou un truc du genre, car il le mérite vraiment.
Déjà 20 ans putain !
D’ailleurs à cette époque, le site ne s’appelait pas « Jeux-France » ou quelque chose comme ça ?
C'était bien Jeux-France en 2005