Nouveau top, et spécialement dédié pour Halloween comme j'ai souvent l'habitude de le faire chaque année. Je vous présente dans ce top en vrac 20 personnages qui nous ont terrifiés !20)- Le livre culte Shinning de Stephen King et son adaptation cinématographique en 1980 par Stanley Kubrick nous raconte l'histoire de Jack Torrance. Romancier raté et qui sombre dans l'alcoolisme, il deviendra fou et pètera un câble, à cause de l'hôtel qui le poussera à la folie. La scène culte à ou il essaie de tuer sa femme à coup de hache à travers la porte en aura marqué plus d'un !19)- Du film Terrifier, (2016) et Terrifier 2 et 3. C'est un clown sadique et tueur psychopathe. Art ne parle presque jamais, mais ses mimiques exagérés et son mutisme le rende très dérangeant. Les films sont réputés pour être très gore, d'ailleurs le film Terrifier 3 sorti fin 2024 était déconseillé au moins de 18 ans au cinéma, ça n'étais pas arrivé depuis Saw 3 de 2006 !18 )- Esther est la principale antagoniste du film du même nom. C'est une orpheline adoptée par une famille qui vont vite se rendre compte que la gamine n'est pas aussi inocente que ça. Je vous conseille absolument ce très bon film d'horreur. Esther est manipulatrice, intelligente et psychopathe. Elle a marqué l'horreur moderne en introduisant un type de menace "enfantine".17)- Elle est surtout connu pour son rôle dans l'univers Conjuring créé par James Wan. C'est une nonne effrayante, avec les yeux perçants et une tenue religieuse sombre. Elle peut créé des visions, manipuler les esprits, contrôler les gens etc... Elle tient son inspiration d'un démon réel dans la tradition occulte, mais le film l'a adapté à "sa sauce".16)- Du film Alien sorti en 1979 et réalisé par Ridley Scott. Le Xénomorphe est l'une des créatures les plus emblématique du cinéma d'horreur et de science fiction. La bestiole imaginé par H.R Giger en aura terrifié plus d'un. Véritable machine à tuer, le Xénomorphe est une créature hideuse qui peut cracher de l'acide, son sang en ait d'ailleurs rempli, et massacré ses victimes de bien des façons.15)- De son vrai nom John Kramer, c'est un psychopathe et tueur en série culte de la saga horrifique Saw dont le tout premier est sorti en 2004. Il ne tue pas directement mais crée des pièges mortel pour tester la volonté et la survie de ses victimes. C'est un ancien ingénieur devenu tueur après être atteint d'un cancer, convaincu que la douleur peut être surmonté. Il utilise très souvent la poupée Billy, qui sert avant tout à communiquer avec ses victimes.14)- Elle est l'antagoniste principale du livre Misery puis adapté au cinéma en 1990. C'est une ancienne infirmière, elle est obsédée par l'écrivain Paul Sheldon, qu'elle idolâtre pour ses romans. Après un accident dans une tempête de neige, elle retient Paul Sheldon chez elle et l'oblige à réécrire un roman selon ses envies. Elle le cloue au lit en lui cassant les 2 pieds dans une scène dorénavant culte. C'est une taré instable qui en aura marqué plus d'un, d'autant plus que l'actrice joue incroyablement bien !13)- Du film The Grudge, Kayako est l'un des personnages les plus emblématique de l'horreur japonaise. Elle est le symbole de la peur et de la malédiction persistante. Assassinée par un mari dans une violence extrême, son fantôme hante et tuera tout ceux qui entre dans sa maison devenue maudite. Il est quasi impossible de se débarrasser de Kayako, qui hantera sans répit sa victime, jusqu'à la poussée à la folie ou à la mort. Son cri sorte de râle rauque et continu me hante encore aujourd'hui...12)- Elle est surtout connue pour le film The Ring sorti en 2002. Tout comme Kayako, c'est aussi un fantôme et un esprit vengeur. Elle peut maudire les gens via une cassette vidéo, provoquant leur mort 7 jours après l'avoir visionnée. Sa scène ou elle sort du puits ou de la télé est devenue un classique. De nombreux jeux se sont inspirés de son design, notamment The Evil Within ou le monstre à 4 bras est clairement inspiré.11)- Elle apparaît dans le film l'Exorciste, c'est une gamine de 12 ans possédée par le démon. Beaucoup de scènes culte et dérangeant dans le film. Quand elle descend l'escalier à 4 pattes, quand elle s'enfonce le crucifix dans le vagin ou encore quand elle hurle "Ta mère suces des b**** en enfers !!! L'exorciste est un véritable classique de l'horreur, transformant une inocente fillette en un démon particulièrement dérangeant et impitoyable.C'est tout pour cette première partie, la suite prochainement !