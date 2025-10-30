Salut la famille Gamekyo ici OzyXP (j'ai changé de pseudo avant c'était Ozymandia Sadek)

Aujourd'hui je voulais vous parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé à l'époque

et que j'ai découvert par hasard : Soulcalibur 3 sur PlayStation 2.



SoulCalibur III est un jeu vidéo de combat développé par Namco sorti sur PlayStation 2 en Europe en 2005 et sur arcade au Japon et aux États-Unis en 2006. Il fait partie de la série des jeux Soul Calibur. Par rapport à son prédécesseur Soul Calibur II, il propose 3 nouveaux personnages : Zasalamel, Tira et Setsuka.



Pour la petite histoire c'est un cadeau d'anniversaire (oui un sacré cadeau du coup) et j'ai découvert la série avec ce volet !



Déjà graphiquement encore aujourd'hui le jeu est très beau alors dites vous qu'a l'époque c'était une véritable claque que je me prenais dans la tronche.

J'ai adoré les combats hyper nerveux, les chutes imprévues dans les arènes et les personnages classe (nightmare) comme chelou (Voldo....)

L'OST vraiment sublime et un mode histoire vraiment très long avec des choix et des fins alternatives pour les personnages.

Mais le plus gros point positif c'était la création de personnages hyper complète et qui avait en prime droit à son propre mode histoire (les chroniques de l'Épée).



Bref je garde un merveilleux souvenir de ce cadeau d'anniversaire qui m'a fait découvrir une superbe licence ! Malheureusement cet opus est bizarrement un peu passé à la trappe alors que le second volet à encore une aura incroyable.



Et vous vous y avez joué ?



Pour découvrir mes aventures c'est juste la : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=gRBPcG7o3e1sLbQ9