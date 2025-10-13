la haine de Xbox , ainsi la perspective de l'arret du hardware xbox etant le moteur du relai de ces rumeur je me doute que cette déclaration ne vous intéresse pas , mais la voici tout de meme
Target et Walmart, entre autres détaillants, restent des partenaires fidèles pour les consoles, accessoires et jeux Xbox
J'étais prêt à relayer le démenti avant de me rendre compte que c'était au final tout aussi flou. Je met de côté la réponse pré-généré de Microsoft qui, quel que soit le constructeur, n'est jamais à prendre au pied de la lettre ("La PS Vita se vend extrêmement bien !") mais même les retours de Walmart/Target rassure sans pour autant nier la première rumeur.
Les USA sont un ensemble d'états et sur Reddit, tout ce qui a été dit n'a pas été nié, juste que Windows Central te dit que si si, y en a chez les deux grossistes (mais pas dans le même état) tout en reconnaissant que le stock de consoles est ultra limité sur les sites web (jusqu'à parfois ne trouver que des Series S) à cause d'un prétendu flux tendu.
En plus, même si un arrêt total était finalement confirmé, Microsoft arriverait à s'en sortir sur sa déclaration avec une pirouette : "Bah ouais, on considère la ROG Ally Xbox comme une Xbox, y a des manettes Xbox sur les stands PC et nos jeux Xbox sont sur PS5."
Car demain malgré ce rêve de tout demat pour Microsoft ne pas avoir son matos en rayon ce sera lourdement handicapant.
Un des gros soucis pour sa Serie X/S était sa com quasi inexistante auprès du grand public...on arrive dans une situation ubuesque où Microsoft se doit d'avoir sa console en rayon de supermarché (là où se rend le grand public pour acheter ses yaourts et ses champignons) mais que derrière avec le gamepass y'aura zéro jeu en rayon...alors c'est comment? Ils vont vendre des cartes de code à gratter pour payer les abonnements Gamepass
il se profile donc une situation qu'on va regarder avec attention dans un futur environ proche...2027 quand même .
si derrière Microsoft disparait des rayons, cela va être compliqué pour la suite quand t'as pas perdu tout le fruit d'année pour rentrer dans le marché et te faire connaître.
skuldleif franchement quand tu vois comment il gère cela donne plutôt l'impression qu'ils seront les responsables de la fin de Xbox....avec tout leur montagne de fric j'aurais vraiment casser le game depuis longtemps!
Je vais chez Auchan j'ai l'impression qu'il y a plus de modèles de (leur excellente) manettes que de jeux proposé à l'achat en rayon.
l'ex-boss de Sony l'a dit que les 3 acteurs du JV avaient chacun une stratégie différente et qu'en soit c'était vraiment positif pour l'industrie.
Le problème à mon avis c'est que pour l'instant le gros doute semble porté sur la stratégie de Microsoft....si Steam n'existait pas j'aurai peut-être une autre position sur la situation et qu'il y aune place à prendre. Ils sont clairement dans une situation compliqué.
Mais bon en vérité aujourd'hui xbox pour Microsoft c'est devenu secondaire, l'IA et le Cloud sont les priorités des priorités.
conclusion: pratiquement 2 ans d'absence des rayons à prévoir...
skuldleif oui sauf que les Walmart and co déjà qu'ils ne gagnent rien avec le hardware...donc voilà, que xbox soit en rayon ou pas changera rien pour eux, les jeux font se déplacer en rayon les acheteurs (grand public) ...ceux qui achètent des yaourts et des tomates.
Donc y'aura zéro cadeaux...c'est comme les emplacements, du temps de la gamecube, Nintendo avaient toujours la mauvaise place...là la Switch à un rayon en très bonne position et surtout quand arrive nowel, ils font un stade proche du milieu et accolé au rayon jouet...le grand public faut lui tenir la main sinon tu le perds.
Tu es naïf skuldeif... Par contre oui se réjouir de la fin d'un constructeur c'est idiot ca fait moins de concurrence et ce n'est jamais bon pour nous consommateur !