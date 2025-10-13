profile
skuldleif
skuldleif > blog
[Officiel] MS répond sur la fin du hardware Xbox chez Walmart et Target
la haine de Xbox , ainsi la perspective de l'arret du hardware xbox etant le moteur du relai de ces rumeur je me doute que cette déclaration ne vous intéresse pas , mais la voici tout de meme

Target et Walmart, entre autres détaillants, restent des partenaires fidèles pour les consoles, accessoires et jeux Xbox


https://x.com/shinobi602/status/1977558058672009609
    posted the 10/13/2025 at 12:50 PM by skuldleif
    comments (22)
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 12:52 PM
    c'est quand meme dommage des personnes qui ne jouent pas dessus , qui ne sont pas affecté par des exclusivité puisque xbox n'en fait plus , appellent tout de meme de tout leur voeux un arret de xbox et pour ainsi dire un monopole de playstation .

    j’appel ca etre une M.... ou un .... perso
    rogeraf posted the 10/13/2025 at 12:54 PM
    Vraiment on dirait des politiques a faire les teubés comme ça

    " non tout va bien , c'est nos copains y a pas de problemes "

    " Hé sinon reste quelques palettes de 360 que copains Target et Wallamart vont vendre prochainement )
    romgamer6859 posted the 10/13/2025 at 12:54 PM
    T'as oublié le "vive sony"


    on rigooole
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 12:55 PM
    romgamer6859 VIVE SONY
    masharu posted the 10/13/2025 at 12:55 PM
    Cette putain de langue de bois qu'ils ont depuis 10 ans.
    shanks posted the 10/13/2025 at 12:56 PM
    J'ai regardé l'article plus détaillé de Windows Central.

    J'étais prêt à relayer le démenti avant de me rendre compte que c'était au final tout aussi flou. Je met de côté la réponse pré-généré de Microsoft qui, quel que soit le constructeur, n'est jamais à prendre au pied de la lettre ("La PS Vita se vend extrêmement bien !") mais même les retours de Walmart/Target rassure sans pour autant nier la première rumeur.

    Les USA sont un ensemble d'états et sur Reddit, tout ce qui a été dit n'a pas été nié, juste que Windows Central te dit que si si, y en a chez les deux grossistes (mais pas dans le même état) tout en reconnaissant que le stock de consoles est ultra limité sur les sites web (jusqu'à parfois ne trouver que des Series S) à cause d'un prétendu flux tendu.

    En plus, même si un arrêt total était finalement confirmé, Microsoft arriverait à s'en sortir sur sa déclaration avec une pirouette : "Bah ouais, on considère la ROG Ally Xbox comme une Xbox, y a des manettes Xbox sur les stands PC et nos jeux Xbox sont sur PS5."
    negan posted the 10/13/2025 at 12:57 PM
    Tout ce qui sortira de la bouche de Xbox n'aura désormais aucune valeur.

    Tout le temps ils racontent des conneries
    jenicris posted the 10/13/2025 at 12:57 PM
    Comment croire Xbox encore...
    romgamer6859 posted the 10/13/2025 at 12:58 PM
    Plus sérieusement on verra, difficile de les croire sur parole.
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 12:58 PM
    shanks je ne m'aventure pas a parler de démenti , vu que de toute facon ici ca souhaite en masse que xbox meurt
    kikoo31 posted the 10/13/2025 at 01:02 PM
    skuldleif ils ont bien le monopole de Windows 10 ,tu as vu comment c'est ? Comment ils forcent à aller sur W11?
    ouroboros4 posted the 10/13/2025 at 01:03 PM
    Alors que les sigles de par le monde sont on ne peut plus révélateur.
    gamjys posted the 10/13/2025 at 01:08 PM
    Ce foutage de gueule , ils nous prennent vraiment pour des cons.
    newtechnix posted the 10/13/2025 at 01:09 PM
    Oui mais je comprends pas ce que communiqué...il ne fait pas avancer la situation (et la rend encore plus flou) et de surcroit il vient de Microsoft donc qu'elle est sa valeur fondamentale?

    Car demain malgré ce rêve de tout demat pour Microsoft ne pas avoir son matos en rayon ce sera lourdement handicapant.

    Un des gros soucis pour sa Serie X/S était sa com quasi inexistante auprès du grand public...on arrive dans une situation ubuesque où Microsoft se doit d'avoir sa console en rayon de supermarché (là où se rend le grand public pour acheter ses yaourts et ses champignons) mais que derrière avec le gamepass y'aura zéro jeu en rayon...alors c'est comment? Ils vont vendre des cartes de code à gratter pour payer les abonnements Gamepass

    il se profile donc une situation qu'on va regarder avec attention dans un futur environ proche...2027 quand même .

    si derrière Microsoft disparait des rayons, cela va être compliqué pour la suite quand t'as pas perdu tout le fruit d'année pour rentrer dans le marché et te faire connaître.

    skuldleif franchement quand tu vois comment il gère cela donne plutôt l'impression qu'ils seront les responsables de la fin de Xbox....avec tout leur montagne de fric j'aurais vraiment casser le game depuis longtemps!

    Je vais chez Auchan j'ai l'impression qu'il y a plus de modèles de (leur excellente) manettes que de jeux proposé à l'achat en rayon.

    l'ex-boss de Sony l'a dit que les 3 acteurs du JV avaient chacun une stratégie différente et qu'en soit c'était vraiment positif pour l'industrie.
    Le problème à mon avis c'est que pour l'instant le gros doute semble porté sur la stratégie de Microsoft....si Steam n'existait pas j'aurai peut-être une autre position sur la situation et qu'il y aune place à prendre. Ils sont clairement dans une situation compliqué.

    Mais bon en vérité aujourd'hui xbox pour Microsoft c'est devenu secondaire, l'IA et le Cloud sont les priorités des priorités.

    conclusion: pratiquement 2 ans d'absence des rayons à prévoir...
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 01:10 PM
    romgamer6859 regarde moi cette grosse merde de JC
    https://x.com/M4nd0TheReal0ne/status/1977690787023376851
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 01:11 PM
    newtechnix les jeux physique ne sont pas le sujet , pour moi ils doivent continuer a vendre du hardware et des accessoires
    romgamer6859 posted the 10/13/2025 at 01:16 PM
    skuldleif pompier pyromane
    newtechnix posted the 10/13/2025 at 01:18 PM
    skuldleif lui c'est une grosse...
    Le charognard a reniflé l'odeur du sang...heu du gain

    skuldleif oui sauf que les Walmart and co déjà qu'ils ne gagnent rien avec le hardware...donc voilà, que xbox soit en rayon ou pas changera rien pour eux, les jeux font se déplacer en rayon les acheteurs (grand public) ...ceux qui achètent des yaourts et des tomates.

    Donc y'aura zéro cadeaux...c'est comme les emplacements, du temps de la gamecube, Nintendo avaient toujours la mauvaise place...là la Switch à un rayon en très bonne position et surtout quand arrive nowel, ils font un stade proche du milieu et accolé au rayon jouet...le grand public faut lui tenir la main sinon tu le perds.
    skuldleif posted the 10/13/2025 at 01:19 PM
    romgamer6859 il se rend compte que si xbox disparait il ne pourra plus faire de video et capitaliser sur la GDC cette grosse merde
    soulfull posted the 10/13/2025 at 01:21 PM
    skuldleif entièrement d'accord, je joie sur tous les supports et je ne souhaite pas la faillite de que ce soit. La concurrence profite toujours au gamer.
    yogfei posted the 10/13/2025 at 01:36 PM
    shanks skuldleif Non mais ce genre de déclaration c'est bateau chez toutes les entreprises, ils ne veulent se fâcher avec personne mais ca ne veut rien dire...

    Tu es naïf skuldeif... Par contre oui se réjouir de la fin d'un constructeur c'est idiot ca fait moins de concurrence et ce n'est jamais bon pour nous consommateur !
    e3ologue posted the 10/13/2025 at 01:45 PM
    En vrai chez nous aussi Xbox disparait des rayons. J'étais au supermarché tout à l'heure, et aussi bien dans la grande surface que dans le micromania de la galerie, il y avait 10 références xbox, pour des murs entiers de Switch1/2 et PS4/5.
