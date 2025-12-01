Jeu Fini

Après le remake de Silent Hill 2, Silent Hill est enfin de retour avec un opus totalement inédit : Silent Hill f.- L’ambiance générale- Une très bonne histoire- Des combats qui font le café- De bons boss- Le level design- Une bonne OST- Trop simple en normal- Bestiaire peu inspiré- Les phases dans les templesLe premier gros point fort est l’ambiance générale du jeu. Les fans de la première heure pleureront sûrement la perte de la ville iconique de la franchise, mais le rendu de ce petit village japonais des années 60 avec ses ruelles, ses plantations, son lycée ect… couverts par la brume fonctionne à merveille.L’autre point fort est son scénario qui vous demandera d’être fini au minimum 3 fois et dans certaines conditions pour avoir accès à la vraie fin. Beaucoup n’apprécieront pas de devoir finir le jeu plusieurs fois pour tout savoir de l'intrigue, même si pour moi la première fin est la plus reussie. A noter néanmoins qu'il y a quelques différences dans le NG+ (script, positionnements ennemis ect...).Le level design est globalement de qualité et le système de combat si décrié ne m’a pas dérangé, même s’il fait effectivement très Souls du pauvre. C'est d'ailleurs durant les combats de boss, plutôt très sympas, qu'il deviendra le plus interessant.Pour terminer, même si on est loin de l’OST des meilleurs épisodes, la bande son de Silent Hill f colle bien au jeu. Mention spéciale aux endings.Niveau défauts, SHF est beaucoup trop simple en mode normal (story). Entre les ennemis qui font peu de dégâts et les soins à foison, il faudra vraiment faire preuve d'un gros manque d’attention et rater toutes les upgrades pour voir l’écran de Game Over dans ce mode. Et un Survival-Horror trop facile ce n’est pas très effrayant, et ce n’est pas non plus le bestiaire qui vous fera pisser dessus car en dehors des mannequins aux couteaux et de l’espèce de monstre sourd, ce dernier est assez peu inspiré (les skins fleurs ça ne fait pas peur Konami) en plus d’être comme d'habitude peu varié.Pour finir les séquences dans les temples ("l’autre monde" de cet opus) sont les plus faibles du jeu, tant en terme de ce qu’on y fait que de DA, même si c’est logique par rapport au scénario.