profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 701
visites since opening : 1606526
skuldleif > blog
[Officiel] MS répond à la rumeur sur la fin du hardware Xbox
réponse d'aujourdhui à Windows central concernant cette rumeur

"Nous investissons activement dans nos futures consoles et appareils propriétaires conçus, développés et fabriqués par Xbox. Pour plus de détails, la communauté peut consulter à nouveau l'annonce de notre accord avec AMD."


https://www.windowscentral.com/gaming/no-xboxs-next-gen-console-hardware-plans-arent-cancelled
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/05/2025 at 07:01 PM by skuldleif
    comments (10)
    zboubi480 posted the 10/05/2025 at 07:06 PM
    jem25 posted the 10/05/2025 at 07:07 PM
    Parceque y’a encore des gens qui croient en leur propos?
    skuldleif posted the 10/05/2025 at 07:07 PM
    quel dommage.... on a failli avoir une PS6 avec + de first party + de physique + de jeux ambitieux , des jeux - cher et une PS6 - cher

    la du coup on va se retrouver - de first party etc....

    eh voila les hater qui ne veulent pas que xbox meurt vous etes content j'espere...
    kratoszeus posted the 10/05/2025 at 07:08 PM
    Bonne nouvelle alors ?
    zekk posted the 10/05/2025 at 07:08 PM
    Moi je pense simplement que les sorties sont post posées parce que c'est pas le bon moment
    skuldleif posted the 10/05/2025 at 07:09 PM
    jem25 oh putin ta raison je retrouve espoir maintenant
    jaysennnin posted the 10/05/2025 at 07:09 PM
    voilà comme j'ai dit beaucoup allaient voir flou et parler chinois quand ce sera démenti
    wickette posted the 10/05/2025 at 07:12 PM
    Ouais ils vont sortir un ou plusieurs PC windows puis basta

    Et perso je ne crois que ce que je vois avec cette marque, que ce soit leurs commentaires initiaux sur le multiplateforme, leur "tout ce qu'on vous montre sort dans max 1 an" ou leurs trailer perfect dark zero...0 confiance
    romgamer6859 posted the 10/05/2025 at 07:15 PM
    Bonne nouvelle, merci xbox
    oracle972 posted the 10/05/2025 at 07:17 PM
    S'ils l'appellent xbox 720, raf j'achète !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo