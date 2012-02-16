(mon stream d'hier où je découvre le bordel en direct)
J'ai donc décidé me relancer dans le 1er Alan Wake avant d'attaquer sa suite.
Pour cela, j'ai profité du code (bienvenu) présent dans mon édition d'Alan Wake II et j'ai donc téléchargé le Remastered sur Ps5 Pro.
Pour rappel, Alan Wake avait été en son temps une exclu Xb360, avait un été un énorme bide malgré des critiques dithyrambiques et avait failli coulé Remedy.
J'avais adoré le jeu à sa sortie.
Alan Wake est découpé en chapitrage, avec des "épisodes" qui prennent une 1h, 1h30 grand max , comme pour le modèle d'un épisode de série TV.
C'était fait pour que les joueurs cibles, souvent adultes actifs et parents, puissent y jouer dans les meilleures conditions possibles, le soir, après leurs obligations pro et persos.
Il y a même un résumé entre chaque épisode au cas où vous auriez marqué une pause un peu trop longue entre 2 épisodes.
Et qu'est ce que je découvre hier en jouant à ce Remastered, sorti en 2021??
Que 56% des joueurs Playstation ayant lancé le jeu n'ont PAS fini le 1er épisode, c'est à dire la première heure de jeu.
Cf les trophées.
Franchement, les joueurs Playstation ne méritent ni Alan Wake ni Remedy.
Et ça ne doit pas être beaucoup mieux sur les autres plateformes.
J'avais adoré du début à la fin
Narukamisan Rien a voir avec les jeux a ambiance. J'ai beaucoup aimé le 1er Outlast ou Silent Hill ou même les premiers Max Payne. L’écriture "Remedy' est très particulière. Faut vraiment accrocher a leur délire cryptique.
Je ferai quand même Alan Wake 2 sur le psplus a l'occasion "pour voir si il me fait changer d'avis..."
Et c'est également pour ça que les joueurs préfèrent aujourd'hui faire une partie de FIFA ou un multi de COD plutôt que de faire un épisode de Alan Wake...
Pharrell pour moi c'est pas le sujet. Oui beaucoup de gens jouent principalement a des jeux en ligne ou simplement a du FIFA ou du COD.
Mais pour Alan Wake, le probleme c'est Alan Wake. Le jeu n'est pas bon. Le rythme est mauvais, l’écriture est pompeuse, cryptique et encore, les gens qui lachent des le debut ne subissent pas l'immonde fin du jeu que j'ai trouvé vraiment pourri. C'est, pour moi, l'un des jeux les plus surcotés que j'ai fait.
Il y a la vie sociale, le sport, les amis, la famille, le travail, les cours. Plein de choses qui font qu'on peut pas passer des plombes devant un truc qui au final n'a pas grand intérêt. Si tu me réponds "le dépassement de sois", je te dirais qu'en sport je le comprend.
Mais le dépassement de sois via un jeu video ? C'est comme me dire que regarder d'un coup une série de 9 saisons de 24 episodes moyens c'est arriver à se dépasser. Ca ne compte pas.
DOnc oui tu as des jeux comme elden ring qui font des ventes dingues (car le nom de l'auteur de game of thrones en énorme pour au final 4 lignes de textes) mais dans le nombre d'acheteurs, combien ont vraiment fini le jeu ?
Fifa etc... on peut critiquer mais ça permet de faire des parties courtes. je suis certain que c'est ça aussi qui a permis le succès d'animal crossing. Un principe qui permet de jouer 20 minutes et d'arrêter.
Comme quoi les gouts et les couleurs.
j'ai accroché justement pour les raisons que tu cites très bien.
L'écriture
l'ambiance
Après j'aime beaucoup les jeux de Remedy (Alan Wake, Quantum Break, Max Payne.....)
Mais c'est pas le fond de l'article qui sonne plutôt comme un "si t'aimes pas t'es une merde'...
patrickleclairvoyant Exactement. Lâcher un jeu du calibre d'Alan Wake au bout d'une heure, ça me choque, c'est tout.
Après tu ne souhaitais peut être pas que ce soit interprété de cette façon...
Il en faut juste pour tous les gouts, les hardcore gamers ont droits à leurs jeux mais ce ne sont pas eux qui dictent les règles de l'industrie, ce sont les casus. Ca représente la masse.
Après le système d'abonnement PSN ou Xbox Live ça n'arrange pas la situation. T'as une profusion de jeu qui fait que tu passes d'un jeu à l'autre après 1 heure de jeu et tu finis rien...
Mieux vaut acheter 1 jeu, à 80 balles, tu le laches pas tant que t'as pas fini, et ensuite tu revends sur lbc et tu rachètes un autre.
C'est comme ça que j'ai toujours essayé de fonctionner.
Sonic Mania ? 43% ont fini le premier acte.
43%.
Le premier acte.
FF16 qui est resté une exclue PS5 très longtemps ? 49% Je trouve pas ca fou pour une ex-exclue, au bout de 2 ans passé, sachant que tu peux rouler sur le jeu avec les options de facilité.
Moi je ne suis pas étonné, on vit une époque ou on lance du "pépite" ou "banger" à toutes les sauces sans rien connaitre, le plus souvent du jeu/de la série dont on parle... ou qu'on prend en photo. Triste et pathétique.
Je pense que tout est question de priorité et skill. Beaucoup vont préférer passer 5 heures de jeu sur un boss d'un soul like, tandis que d'autres, 5 heures sur plusieurs parties de COD ou FIFA voir FORTNITE, voir bientôt BF6. Et la liste est longue.
C'est pas une perte de temps, c'est une préférence, voilà tout.
L'effet de satisfaction diffère des uns des autres.
Et ça n'a rien à voir avec la vie sociale, le jeu vidéo même est considéré par énormément de monde comme un loisir ANTI-sociale, et vu que toi-même étant un joueur né, comment vois-tu cela ?
Comme tout, tout est question de priorité, ne pas aller dans les extrêmes...et faire la part des choses.
Il y a la vie sociale, le sport, les amis, la famille, le travail, les cours. Plein de choses qui font qu'on peut pas passer des plombes devant un truc qui au final n'a pas grand intérêt.
Mais le pire dans ce jeu, ce sont les ennemis qui apparaissent dans ton dos. TOUT LE TEMPS. Tu as beau te plaquer contre un mur, non non, il va venir te taper derrière.
Ha, et la véritable fin est en DLC.