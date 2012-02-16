profile
Alan Wake
14
Likers
name : Alan Wake
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Remedy
genre : action
multiplayer : non
european release date : 02/16/2012
us release date : 02/16/2012
other versions : Xbox 360
official website : http://www.alanwake.com/
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1171
visites since opening : 1863492
obi69 > blog
all
Alan Wake Remastered : j'hallucine

(mon stream d'hier où je découvre le bordel en direct)

J'ai donc décidé me relancer dans le 1er Alan Wake avant d'attaquer sa suite.

Pour cela, j'ai profité du code (bienvenu) présent dans mon édition d'Alan Wake II et j'ai donc téléchargé le Remastered sur Ps5 Pro.

Pour rappel, Alan Wake avait été en son temps une exclu Xb360, avait un été un énorme bide malgré des critiques dithyrambiques et avait failli coulé Remedy.
J'avais adoré le jeu à sa sortie.

Alan Wake est découpé en chapitrage, avec des "épisodes" qui prennent une 1h, 1h30 grand max , comme pour le modèle d'un épisode de série TV.

C'était fait pour que les joueurs cibles, souvent adultes actifs et parents, puissent y jouer dans les meilleures conditions possibles, le soir, après leurs obligations pro et persos.

Il y a même un résumé entre chaque épisode au cas où vous auriez marqué une pause un peu trop longue entre 2 épisodes.

Et qu'est ce que je découvre hier en jouant à ce Remastered, sorti en 2021??

Que 56% des joueurs Playstation ayant lancé le jeu n'ont PAS fini le 1er épisode, c'est à dire la première heure de jeu.

Cf les trophées.

Franchement, les joueurs Playstation ne méritent ni Alan Wake ni Remedy.
Et ça ne doit pas être beaucoup mieux sur les autres plateformes.
Gameforever.fr - https://www.youtube.com/watch?v=HW8Xii_OX_g
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/02/2025 at 01:43 PM by obi69
    comments (25)
    patrickleclairvoyant posted the 10/02/2025 at 01:55 PM
    J’ai platiné le jeu sur ps4 et ps5, ainsi que le 100% Xbox 360 et le remaster sur SX. J’adore ce jeu, je le fait une fois par an. Idem pour le 2
    gasmok2 posted the 10/02/2025 at 01:56 PM
    Le 1 mais quelle claque à l'époque sur Xbox360
    J'avais adoré du début à la fin
    narukamisan posted the 10/02/2025 at 01:57 PM
    C'est sans rapport avec Alan wake, le jeux a étais offert ps+ donc pleins de gens ont juste téléchargé le jeux en mode ouaahhhh un survival horror avant de se dire bordel il ya pas d'action c'est plat et je comprend rien a l'histoire je laisse tomber..... Bref le cliché des fan de jeux genre day's gone, tlou, resident evil mais qui ne comprennent pas les jeux a ambiance comme Outlast, Silent Hill, alien isolation ou ce jeux.
    sickjackz posted the 10/02/2025 at 02:03 PM
    patrickleclairvoyant Gasmok2 Tout le contraire pour moi. Je l'ai fait sur 360 a l’époque et ça a été une torture d'aller au bout. Une immense douche froide. Sentiment que j'ai retrouvé en faisant Control.
    Narukamisan Rien a voir avec les jeux a ambiance. J'ai beaucoup aimé le 1er Outlast ou Silent Hill ou même les premiers Max Payne. L’écriture "Remedy' est très particulière. Faut vraiment accrocher a leur délire cryptique.
    Je ferai quand même Alan Wake 2 sur le psplus a l'occasion "pour voir si il me fait changer d'avis..."
    pharrell posted the 10/02/2025 at 02:05 PM
    Ce n'est pas propre à Alan Wake, aujourd'hui la plupart des joueurs ne finissent pas leur jeu... C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font des jeux aussi facile, pour ne pas décourager les joueurs au bout de 30 minutes.

    Et c'est également pour ça que les joueurs préfèrent aujourd'hui faire une partie de FIFA ou un multi de COD plutôt que de faire un épisode de Alan Wake...
    djfab posted the 10/02/2025 at 02:09 PM
    sickjackz : moi je l'ai fait sur PS4 et j'ai eu le même sentiment que toi ! J'ai trouvé le jeu répétitif, tant dans les décors que dans les combats.
    sickjackz posted the 10/02/2025 at 02:15 PM
    djfab T'as tout dit!
    Pharrell pour moi c'est pas le sujet. Oui beaucoup de gens jouent principalement a des jeux en ligne ou simplement a du FIFA ou du COD.

    Mais pour Alan Wake, le probleme c'est Alan Wake. Le jeu n'est pas bon. Le rythme est mauvais, l’écriture est pompeuse, cryptique et encore, les gens qui lachent des le debut ne subissent pas l'immonde fin du jeu que j'ai trouvé vraiment pourri. C'est, pour moi, l'un des jeux les plus surcotés que j'ai fait.
    ippoyabukiki posted the 10/02/2025 at 02:20 PM
    pharrell car beaucoup de joueurs ont autre chose à faire que de recommencer 60 fois un boss dans un jeu sans histoire (dark soul trilogie, elden ring).
    Il y a la vie sociale, le sport, les amis, la famille, le travail, les cours. Plein de choses qui font qu'on peut pas passer des plombes devant un truc qui au final n'a pas grand intérêt. Si tu me réponds "le dépassement de sois", je te dirais qu'en sport je le comprend.
    Mais le dépassement de sois via un jeu video ? C'est comme me dire que regarder d'un coup une série de 9 saisons de 24 episodes moyens c'est arriver à se dépasser. Ca ne compte pas.

    DOnc oui tu as des jeux comme elden ring qui font des ventes dingues (car le nom de l'auteur de game of thrones en énorme pour au final 4 lignes de textes) mais dans le nombre d'acheteurs, combien ont vraiment fini le jeu ?

    Fifa etc... on peut critiquer mais ça permet de faire des parties courtes. je suis certain que c'est ça aussi qui a permis le succès d'animal crossing. Un principe qui permet de jouer 20 minutes et d'arrêter.
    gasmok2 posted the 10/02/2025 at 02:21 PM
    sickjackz
    Comme quoi les gouts et les couleurs.
    j'ai accroché justement pour les raisons que tu cites très bien.
    L'écriture
    l'ambiance

    Après j'aime beaucoup les jeux de Remedy (Alan Wake, Quantum Break, Max Payne.....)
    sickjackz posted the 10/02/2025 at 02:27 PM
    gasmok2 Tout a fait d'accord! Il faut de tout pour faire un monde.

    Mais c'est pas le fond de l'article qui sonne plutôt comme un "si t'aimes pas t'es une merde'...
    patrickleclairvoyant posted the 10/02/2025 at 02:28 PM
    sickjackz Non, ça parle des joueurs qui ne finissent jamais les jeux
    sickjackz posted the 10/02/2025 at 02:30 PM
    patrickleclairvoyant Je cite Obi69: Franchement, les joueurs Playstation ne méritent ni Alan Wake ni Remedy.
    Et ça ne doit pas être beaucoup mieux sur les autres plateformes.
    obi69 posted the 10/02/2025 at 02:30 PM
    sickjackz Merci d'apprendre à lire et d'éviter de m'adouber des propos qui ne sont pas les miens.

    patrickleclairvoyant Exactement. Lâcher un jeu du calibre d'Alan Wake au bout d'une heure, ça me choque, c'est tout.
    sickjackz posted the 10/02/2025 at 02:39 PM
    Obi69 Tu connais l'expression "donner du caviar a des cochons" bah c'est pareil... C'est dénigrant.
    Après tu ne souhaitais peut être pas que ce soit interprété de cette façon...
    ravyxxs posted the 10/02/2025 at 02:44 PM
    Méchant pas beau vilain Pro S comment osent-ils ???
    pharrell posted the 10/02/2025 at 02:44 PM
    ippoyabukiki : Je sais bien et j'avoue bien volontiers être ce type de joueur. Je suis un casu car le peu de moment que j'ai quand les gosses sont couchés, je suis juste à peine motivé pour aller jusqu'à mon lit et basta

    Il en faut juste pour tous les gouts, les hardcore gamers ont droits à leurs jeux mais ce ne sont pas eux qui dictent les règles de l'industrie, ce sont les casus. Ca représente la masse.

    Après le système d'abonnement PSN ou Xbox Live ça n'arrange pas la situation. T'as une profusion de jeu qui fait que tu passes d'un jeu à l'autre après 1 heure de jeu et tu finis rien...

    Mieux vaut acheter 1 jeu, à 80 balles, tu le laches pas tant que t'as pas fini, et ensuite tu revends sur lbc et tu rachètes un autre.

    C'est comme ça que j'ai toujours essayé de fonctionner.
    forte posted the 10/02/2025 at 02:45 PM
    C'est comme ca pour énormément de jeux. Comme ce fameux Sonic Frontiers "c'est le meilleur jeu Sonic 3D" que j'ai pu lire, alors qu'il n'y a que... 13% des gens... qui ont fini LA PREMIERE ILE

    Sonic Mania ? 43% ont fini le premier acte.

    43%.

    Le premier acte.

    FF16 qui est resté une exclue PS5 très longtemps ? 49% Je trouve pas ca fou pour une ex-exclue, au bout de 2 ans passé, sachant que tu peux rouler sur le jeu avec les options de facilité.

    Moi je ne suis pas étonné, on vit une époque ou on lance du "pépite" ou "banger" à toutes les sauces sans rien connaitre, le plus souvent du jeu/de la série dont on parle... ou qu'on prend en photo. Triste et pathétique.
    noishe posted the 10/02/2025 at 02:48 PM
    Je pense que c'est parce que le jeu était dispo sur le PS Plus a un moment donné, beaucoup de gens lancent le jeu et n'y jouent pas au final. Par exemple, Alan Wake 2 a presque 10% d'obtention pour le trophée platine, ce qui est très élevé. Tu peux être sûr que ça va bien baisser lorsque le jeu sera dispo sur le PS Plus dans quelques jours.
    ravyxxs posted the 10/02/2025 at 02:54 PM
    ippoyabukiki car beaucoup de joueurs ont autre chose à faire que de recommencer 60 fois un boss dans un jeu sans histoire (dark soul trilogie, elden ring).

    Je pense que tout est question de priorité et skill. Beaucoup vont préférer passer 5 heures de jeu sur un boss d'un soul like, tandis que d'autres, 5 heures sur plusieurs parties de COD ou FIFA voir FORTNITE, voir bientôt BF6. Et la liste est longue.

    C'est pas une perte de temps, c'est une préférence, voilà tout.

    L'effet de satisfaction diffère des uns des autres.

    Et ça n'a rien à voir avec la vie sociale, le jeu vidéo même est considéré par énormément de monde comme un loisir ANTI-sociale, et vu que toi-même étant un joueur né, comment vois-tu cela ?

    Comme tout, tout est question de priorité, ne pas aller dans les extrêmes...et faire la part des choses.

    Il y a la vie sociale, le sport, les amis, la famille, le travail, les cours. Plein de choses qui font qu'on peut pas passer des plombes devant un truc qui au final n'a pas grand intérêt.

    akinen posted the 10/02/2025 at 03:10 PM
    J’suis arrivé au chalet et j’ai laissé tombé après la « disparition ». Les voix, laissé colorimetrie, le gameplay m’ennuient au plus haut point. Dommage, j’voulais voir le 2 mais j’ai pas envie de me taper du scénario métaphysique.
    fritesmayo76 posted the 10/02/2025 at 03:21 PM
    Le jeu fait pas d'effort pour inciter les joueurs à rester. J'ai même pas fini le premier chapitre Alan fermait jamais sa tronche, pire qu'Alloy, fallait le faire.
    keiku posted the 10/02/2025 at 03:41 PM
    j'ai pas pris le jeu, mais bon peut être est ce un indicateur que le jeu est pas si terrible qu'on voudrait nous faire croire, il faudrait voir les autres support pour comparer
    forte posted the 10/02/2025 at 03:50 PM
    keiku Il est pas fou oui, pour l'avoir fait à l'époque sur 360 et dans son remaster PS5... La narration est originale, mais faut aimer les combats d'arènes, car c'est comme ca... TOUT LE TEMPS.

    Mais le pire dans ce jeu, ce sont les ennemis qui apparaissent dans ton dos. TOUT LE TEMPS. Tu as beau te plaquer contre un mur, non non, il va venir te taper derrière.

    Ha, et la véritable fin est en DLC.
    mercure7 posted the 10/02/2025 at 04:08 PM
    Simplement des gens qui ont dû acheter le jeu en promo, puis le mettre de côté / en backlog, pour y jouer un jour, plus tard.
    xhander posted the 10/02/2025 at 04:22 PM
    J'avoue ne même pas avoir fini le 1er chapitre. Vu tous les échos que j'ai lu et entendu sur ce jeu, j'étais content de le tester grâce au PS+... Et bien, je n'ai pas pu accrocher au gameplay. Pourtant, je suis du genre à m'acharner un minimum pour laisser sa chance à un jeu mais là, non, je n'ai pas pu. C'est rare que ça m'arrive.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo