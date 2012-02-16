J'ai donc décidé me relancer dans le 1er Alan Wake avant d'attaquer sa suite.Pour cela, j'ai profité du code (bienvenu) présent dans mon édition d'Alan Wake II et j'ai donc téléchargé le Remastered sur Ps5 Pro.Pour rappel, Alan Wake avait été en son temps une exclu Xb360, avait un été un énorme bide malgré des critiques dithyrambiques et avait failli coulé Remedy.J'avais adoré le jeu à sa sortie.Alan Wake est découpé en chapitrage, avec des "épisodes" qui prennent une 1h, 1h30 grand max , comme pour le modèle d'un épisode de série TV.C'était fait pour que les joueurs cibles, souvent adultes actifs et parents, puissent y jouer dans les meilleures conditions possibles, le soir, après leurs obligations pro et persos.Il y a même un résumé entre chaque épisode au cas où vous auriez marqué une pause un peu trop longue entre 2 épisodes.Et qu'est ce que je découvre hier en jouant à ce Remastered, sorti en 2021??Que 56% des joueurs Playstation ayant lancé le jeu n'ont PAS fini le 1er épisode, c'est à dire la première heure de jeu.Cf les trophées.Franchement, les joueurs Playstation ne méritent ni Alan Wake ni Remedy.Et ça ne doit pas être beaucoup mieux sur les autres plateformes.