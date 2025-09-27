Les deux persos jouables (modifiables via l'editeur de persos):Lou MagMell: Une jeune Revenante qui a ressuscité le protagoniste, décédé lors d'une mission, en lui offrant son propre cœur. Elle possède le pouvoir spécial de suivre le pathos d'autrui et de remonter le temps. Avec pour mission de sauver le monde, elle embarque pour un voyage dans le passé aux côtés du protagoniste.Valentin Voda: Héritier de la Maison Voda, une lignée de Revenants la plus redoutables de son espèce, il dirigea autrefois MagMell, un institut de recherche magique, explorant les secrets des anciens. Il détient également le titre de magistrat, agissant comme arbitre pour régler les conflits entre vampires et humains.Noah G MagMell : Ancien humain devenu Revenant, il appartenait à l'Institut de recherche de MagMell il y a 100 ans. Pour protéger son ami Valentin, qui valorise la force par-dessus tout, il est devenu son garde du corps personnel et accepte sans hésiter des missions dangereuses.Josée Anjou: La Revenante qui règne sur la Cité Engloutie. Elle a construit des abris pour protéger les derniers survivants du monde, mais elle est aussi hantée par un échec de son passé : son incapacité à enrayer une épidémie de Résurgence massive qui a causé des destructions inimaginables. Portée par le poids de cette culpabilité, elle se bat sans relâche en première ligne, protectrice constante des vivants.Holly Asturias: Une médecin Revenante dans une clinique nichée au cœur de la forêt. Elle utilise les pouvoirs de guérison de la lignée Luxuria, une lignée que la rumeur prétend être maudite, pour étudier sans relâche la Résurgence et soigner les Revenants corrompus qu'elle engendre.Lyle Mcleish: Un Revenant au talent exceptionnel, reconnu comme un maître épéiste. Il est l'as du Chœur de l'Aube, une organisation qui lutte pour reconquérir la Cicatrice Corrodée. Son style de combat imprudent, qui fait fi de sa propre sécurité, est craint même par ses alliés, et il agit toujours seul.Lavina Voda: Une descendante revenante du Progéniteur qui a sauvé le monde de l'effondrement. Dans ce monde en déclin, au bord de la ruine, elle dirige « MagMell », une organisation luttant pour le salut de l'humanité. Elle confie la mission de salut au protagoniste et à Lou, les renvoyant dans le passé.