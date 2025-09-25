-Plusieurs modes graphiques avec Mode Qualité : 4K/30 FPS (PS5 Pro), ~4K/30 FPS (PS5, légèrement inférieur à 4K), Mode Performance : 1440p/60 FPS(PS5 Pro), ~1080p/60 FPS(PS5), Mode Ray-Tracing : 1728p/30 FPS (PS5 Pro), 1440/30 FPS (PS5).-La PS5 Pro à accès au mode RT à 60 FPS (1080p avec PSSR).-PSSR : Qualité d’image globalement « très bonne », comparable au réglage de qualité le plus élevé, meilleure stabilité sur les objets distants, même si il peut y avoir quelques effets de noise.-Verrouillé à 60 FPS la plupart du temps, « complètement stable ». Seulement quelques rares baisses dans les grosses scènes de bataille et un patch day one est promis pour améliorer les performances dans les batailles denses.-Bonne implémentation du ray tracing, illumination globale avec quelques limitations.-La simulation volumétrique des nuages est superbe avec une excellente variation.-Effets météorologiques améliorés, ajout de particules dynamiques et de feuillage.-Modèles de personnages en jeu très détaillés avec les détails de texture sur les armes et les accessoires des personnages.-Les réflexions reposent toujours sur le SSR et les cubes maps mais ça fait le boulot même si cela a forcément ces limites.-Côté audio, le jeu se démarque fortement : mixage cinématique, ambiance spatiale forte (surtout sous la pluie)-Présente encore quelques faiblesses technique mais Yotei offre une belle amélioration par rapport à Tsushima.C'est assez intéressant car John avait dit qu'il avait été assez déçu techniquement par ce que l'on pouvait voir de Yotei mais il a été très agréablement surpris en jouant au jeu.C'est aussi probablement une des premières fois où le studio ne montre ou ne communique pas sur le meilleur mode graphique du jeu car on avait absolument aucune idée que le jeu utilisait le ray tracing.Pour lui par rapport à l'original, cette suite offre une narration beaucoup plus forte, des personnages plus convaincants et plus de variété dans la conception des missions (énigmes, intérieurs, furtivité + dynamique de combat) qui a dépassé ses attentes.