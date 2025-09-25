Plutot que de passer à autre chose comme un nouvel opus par exemple, le studio derriere Gungrave G.O.R.E ne veut pas lâcher l'affaire.Aprés avoir sortie une version "Ultimate Enhanced" sur Switch avec des personnages et du contenu en plus, voici maintenant "Gungrave G.O.R.E Blood Heat" une nouvelle version à venir sur PS5, Xbox et PC (rare cas de "remaster" sur la meme gen).