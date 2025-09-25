profile
Gungrave GORE
name : Gungrave GORE
platform : PC
editor : Red Entertainment
developer : Iggymob
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
guiguif
guiguif
Gungrave G.O.R.E revient avec (encore) une nouvelle version
Plutot que de passer à autre chose comme un nouvel opus par exemple, le studio derriere Gungrave G.O.R.E ne veut pas lâcher l'affaire.
Aprés avoir sortie une version "Ultimate Enhanced" sur Switch avec des personnages et du contenu en plus, voici maintenant "Gungrave G.O.R.E Blood Heat" une nouvelle version à venir sur PS5, Xbox et PC (rare cas de "remaster" sur la meme gen).

Gungrave G.O.R.E Blood Heat est la version entièrement repensée de Gungrave G.O.R.E., avec un système modernisé, un nouveau moteur et une qualité visuelle améliorée.
Nouveaux systèmes, personnages et décors plus raffinés, retour de l'héritage, personnages exclusifs et bien plus encore : préparez-vous à une version entièrement transformée de Gungrave G.O.R.E Blood Heat

    posted the 09/25/2025 at 10:59 AM by guiguif
    comments (6)
    neetsen posted the 09/25/2025 at 11:17 AM
    ce jeu m'a toujours intrigué.

    J'en avais fait 2 à l'époque sur PS2 je crois
    sympa, mais ultra répétitif et giga méga super linéaire
    guiguif posted the 09/25/2025 at 11:22 AM
    neetsen C'est la même chose avec celui-la, un jeu bourrin et très arcade.
    ravenx13 posted the 09/25/2025 at 11:55 AM
    j'attends toujours la zik de l'intro qui presentait boostmaster , turonty etc...personnen l'as jamais trouvé
    liberty posted the 09/25/2025 at 12:08 PM
    guiguif si on a le jeu sortie il y a quelques années ont à un patch de dispo ?
    guiguif posted the 09/25/2025 at 12:09 PM
    liberty aucune info
    liberty posted the 09/25/2025 at 12:11 PM
    guiguif ok merci
