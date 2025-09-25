Plutot que de passer à autre chose comme un nouvel opus par exemple, le studio derriere Gungrave G.O.R.E ne veut pas lâcher l'affaire.
Aprés avoir sortie une version "Ultimate Enhanced" sur Switch avec des personnages et du contenu en plus, voici maintenant "Gungrave G.O.R.E Blood Heat" une nouvelle version à venir sur PS5, Xbox et PC (rare cas de "remaster" sur la meme gen).
Gungrave G.O.R.E Blood Heat est la version entièrement repensée de Gungrave G.O.R.E., avec un système modernisé, un nouveau moteur et une qualité visuelle améliorée.
Nouveaux systèmes, personnages et décors plus raffinés, retour de l'héritage, personnages exclusifs et bien plus encore : préparez-vous à une version entièrement transformée de Gungrave G.O.R.E Blood Heat
tags :
posted the 09/25/2025 at 10:59 AM by guiguif
J'en avais fait 2 à l'époque sur PS2 je crois
sympa, mais ultra répétitif et giga méga super linéaire