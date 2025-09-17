accueil
yanssou
Ghost of Yotei : Gameplay du double katana
Nouvelle aperçu du gameplay de Ghost of Yotei avec une démonstration des doubles lames et un aperçu de la louve qui combat au coté d'Atsu.
Le titre sortira le 2 octobre sur Ps5.
https://www.youtube.com/watch?v=1OvLr_i2N7Y&ab_channel=PlayStation
tags :
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 09/17/2025 at 08:56 PM by
yanssou
comments (
30
)
midomashakil
posted
the 09/17/2025 at 09:17 PM
suis je le seul qui trouve que graphiquement c'est semblable au 1 ? et c'est pas du tt du next gen !!!!!!!!!
malroth
posted
the 09/17/2025 at 09:36 PM
midomashakil
alors oui et tu n'es pas le seul du tout. c'est comme pour ragnarok...ect les jeux sont bcp trop proche de la ps4 fin de gen en 2020.
malroth
posted
the 09/17/2025 at 09:37 PM
donc lui aussi pourrait facile sortir sur ps4 en realité
kinectical
posted
the 09/17/2025 at 09:37 PM
midomashakil
non tu n’est pas seul et dès qu’ont en parler t’as des imbeciles pour venir dire “achete toi des lunette pfff”
taiko
posted
the 09/17/2025 at 09:41 PM
C'est surtout que les anims ne sont vraiment pas folles... On est loin d'un the last of us 2.
Le loup qui marche à la fin... Sérieusement...
Franchement ces vidéos de gameplay sont hyper mauvaises... Ils ne savent plus faire des présentations de gameplay qui donnent envie.
guiguif
posted
the 09/17/2025 at 09:42 PM
Ces vidéo sont plus un repoussoir qu'autre chose.
malroth
posted
the 09/17/2025 at 09:43 PM
kinectical
tous ceux qui t'ont dit ça, alors clairement tu peux etre certain que c'est des fanatiques et qu'ils defonderont N'IMPORTE QUOI.
ça existe chez Nintendo et chez Xbox aussi, ya les memes dans chaque clan.
pourtant suffit qu'ils ouvrent leur yeux justement.
matez moi le rendu de l'eau à 0:54
sincerement GTA 5 a un meilleur rendu de l'eau. ici t'as l'impression que c'est un truc solide bleu qui recouvre le tout. ça c'est juste un exemple.
les animations aussi...
malroth
posted
the 09/17/2025 at 09:44 PM
guiguif
assez d'accord, ça ne vends pas du rêve la
jackfrost
posted
the 09/17/2025 at 09:46 PM
midomashakil
j'ai fait le premier cette année sur ps5, sans la maj payante. Très peu de changement dans les textures également.
kakazu
posted
the 09/17/2025 at 09:56 PM
midomashakil
c'est même moins impressionnant que les vidéos de présentation du 1. Le jeu était moins beau à sa sortie
https://www.youtube.com/watch?v=nVhXp6FX7Y4
midomashakil
posted
the 09/17/2025 at 09:58 PM
kakazu
oui c'est comme l'arnaque de killzone 2 ( E2 2005 )
guiguif
posted
the 09/17/2025 at 10:06 PM
midomashakil
Va falloir arreter avec ça, ya eu assez de video comparo pour voir que l’écart était minime, et parfois meme meilleur sur la version retail (couleurs, effets, textures ect...)
kinectical
posted
the 09/17/2025 at 10:15 PM
malroth
exactement mais ça reste chiant ces foutu fanboy
shambala93
posted
the 09/17/2025 at 10:28 PM
À faire plus tard gratuitement sur PC.
ravyxxs
posted
the 09/17/2025 at 10:37 PM
Je trouve la licence OK sans plus, c'est du 7/10 le premier. Rien de fou dans la vidéo là. C'est désespérant que la compétition n'existe quasiment plus de nos jours en ce qui concerne le visuel, on est sur PS5 Pro, 2025, on se trame encore de la PS4 début de gen façon mais en 60 FPS.
midomashakil
Mec 2005 vous allez encore l'a ramener ? C'est ouf ça, Killzone 2 au final était magnifique, va voir les tests qu'on en reparle. Et des downgrades visuel y en a eu des tonnes. En plus de ça, faut se renseigner, tu sors des dates, mais tu sais même pas ce qui s'est réellement passé en fait, donc je t'invite à jeter un oeil sur le net et comprendre pourquoi la vidéo de 2005 était présente.
2005 frère, 2005....wesh...
midomashakil
posted
the 09/17/2025 at 10:43 PM
ravyxxs
ok et pour le trailer gameplay du 1 ghost a l'E3 2018 et le downgrade avec la version final ? !!!!
ducknsexe
posted
the 09/17/2025 at 10:43 PM
Le jeu soufle le chaud et le froid, j espere que les missions ne seront pas redondante l'ambiance et l'histoire devrais être top normalement.
soulfull
posted
the 09/17/2025 at 10:46 PM
Ragnarok a été une pure arnaque. J'espère que Yotei sera un trés bon jeu même s'il ne sera surement pas une claque next gen.
bladagun
posted
the 09/17/2025 at 10:54 PM
Ça m'a clairement pas donné envie de le faire, meme tout l'effet inverse...j'ai l'impression de voir une extension du 1er...
churos45
posted
the 09/17/2025 at 11:08 PM
C'est pas sur les combats que j'attends le plus d'amélioration mais sur le monde ouvert. Le 1er ressemblait vraiment à un sous-AC de la grimpette et des activités sur la map. Je l'ai globalement aimé mais j'aimerais quand même voir du mieux là-dessus
niflheim
posted
the 09/17/2025 at 11:16 PM
soulfull
non c'est juste toi qui n'y connais rien et qui raconte de la merde:
-
https://www.metacritic.com/game/god-of-war-ragnarok/
-
https://www.imdb.com/fr/title/tt13119450/awards/
Et pas une claque next gen ?
vous vous foutez d'la gueule du monde non ?
Si les bigleux le comparent à Ragnarok, c'est très bon signe pour Ghost of Yotei (même si je sais que c'est déjà une claque, je l'ai vu tourner en 4K)
-
https://www.shacknews.com/article/133468/shacknews-best-graphics-2022-god-of-war-ragnarok
- Outstanding Animation, Technical / Engineering / Graphics, Technical / Lighting/Texturing : Winner God of War Ragnarok
https://navgtr.org/2022-winners/#:~:text=Leading%20all%20winning%20games%20is,as%20Game%20of%20the%20Year.
kurosu
posted
the 09/17/2025 at 11:37 PM
malroth
le rendu de l'eau est très bien comme c'est, c'est un étang pas la mer, la prochaine fois branche ton cerveau. Car le rendu que tu aimerais bien avoir existent aussi dans le jeu.
soulfull
posted
the 09/18/2025 at 12:10 AM
niflheim
arrête de brandir ta bible l'ami. Ragnarok n'est pas impressionnant par rapport à l'episode 2018 sorti sur Ps4. Utilise tes yeux et ta perception plutôt que de brandir des medaillons de la presse.
k13a
posted
the 09/18/2025 at 12:11 AM
Visuellement je ne me fais pas de soucis, l'ambiance sera aussi excellente. Retourner voir Ghost of Tsushima et vous serez en mesure de voir l'évolution qu'il y entre les deux jeux.
J'espère que l'on sera en mesure de désactiver les contours quand on focus sur un ennemis c'est tellement dégueulasse. Je n'aime pas le mouvement de l'herbe, ont dirait pratiquement que c'est vivant et que ça respire... Ça reste que j'attends ce jeu avec impatience, espérant qu'il soit aussi bien que Ghost of Tsushima.
La vidéo a été capté sur PS5 ou sur PS5 Pro?
ravyxxs
posted
the 09/18/2025 at 12:37 AM
midomashakil
Ah frérot je sais pas, mais Killzone 2 c'est un très mauvais exemple je trouve en plus de dater, et c'est Sony qui on pris les devant, pas Guerilla. Y a plus récent comme exemple.
midomashakil
posted
the 09/18/2025 at 07:34 AM
ravyxxs
oui je sais frerot ^^
aozora78
posted
the 09/18/2025 at 09:10 AM
Moi ce qui me fait peur c'est l'intelligence des ennemis qui a l'air à chier dans les trailers qu'on a vu...
kakazu
posted
the 09/18/2025 at 10:37 AM
aozora78
Exact, les devs ont tendance a favoriser les graphismes mais sur l'ia on a pas d'améliorations depuis des années. La dernière IA qui m'a marqué c’était fear et ça date d'y à 20 ans et elle fait toujours mieux que ce qu'on voit maintenant.
pcsw2
posted
the 09/18/2025 at 10:49 AM
Autant le 1er m'avait hyper au point d'acheter une ps4 pro a l'époque et le refaire sur ps5 et pc mais celui la je le ferais seulement sur pc en promo...
aozora78
posted
the 09/18/2025 at 11:06 AM
kakazu
je demande pas un truc de fou ultra poussé en vrai, mais un peu de mise en scène du côté des ennemis aussi, des approches intéressantes. Un peu comme dans The Last of Us 2
