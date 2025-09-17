profile
Hollow Knight Silksong
6
Likers
name : Hollow Knight Silksong
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 501
visites since opening : 1015104
ouroboros4 > blog
[Article] Hollow Knight Silksong prouve une fois de plus que la hype est le pire des poisons
Un article vraiment sympa de Gamekult sur la hype à outrance sur les jeux vidéo, et qui fini parfois par être un poison.

Et pourtant, souvent, on s'en rend compte plus tard avec le recul, mais l'histoire se répète....

https://www.gamekult.com/actualite/hollow-knight-silksong-prouve-une-fois-de-plus-que-la-hype-est-le-pire-des-poisons-3050865788.html
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kisukesan
    posted the 09/17/2025 at 04:17 PM by ouroboros4
    comments (29)
    altendorf posted the 09/17/2025 at 04:24 PM
    micheljackson posted the 09/17/2025 at 04:24 PM
    Un déni collectif, des "pro-gamers" qui scandent leurs git-gud sur tous les forums, mais seulement 2% de joueurs ayant fini le jeu dans les stats.
    51love posted the 09/17/2025 at 04:27 PM
    C'est clair sur les forums quand tu vois tous les joueurs qui n'ont d'yeux que pour les conneries de GOTY, les 90+ meta, c'est assez déprimant.

    La nuance vient de l'appréciation de chacun, des points négatifs et positifs. De l'effort fait sur le jeu.

    Et la presse ne sait généralement pas très bien évaluer les jeux, car oui, il faut sortir le test le jour de la sortie du jeu pr faire du fric.

    Tous les ans t'as une paire de jeux bcp trop bien noté à cause de la hype, notamment Cyberpunk a sa sortie et d'autres qui ont demandé un travail énorme, mais pour des petits soucis ici et là, se font sanctionner bêtement.

    Maintenant au sujet de Silksong, je peux pas trop juger, je suis au milieu du jeu environ je pense, et je l'adore tellement ce jeu....
    shirou posted the 09/17/2025 at 04:28 PM
    Article pas mauvais mais pas d'accord sur la conclusion :

    Et Silksong n’est pas coupable. Pas plus que la Team Cherry, ni que Rockstar avec son mastodonte à venir. Le vrai responsable, c’est la hype cette machine infernale que l’industrie alimente, que les communautés amplifient, et que nous entretenons tous avec ferveur, qu'on le veuille ou pas. On n’achète plus seulement des jeux, on consomme des promesses. Et dans ce marché de la foi, une seule vérité demeure : c'est la hype qui gagne toujours.

    Pour moi, le vrai responsable c'est les RS avec les influenceurs/Streameur qui gagne leur vie grâce a la hype et qui en font un business lucratif.

    Suffit d'en avoir conscience et de se tenir a l'écart de ça et vous verrez que vous consommerez le jeux vidéo de manière bien plus saine
    aozora78 posted the 09/17/2025 at 04:35 PM
    Le moindre ennemi de base random qui doit être frappé 3 à 4 fois pour crever et les phases de plateforme relou pour rien dans des lieux bordélique visuellement ou tout se ressemble... tout ça ressemble beaucoup à de la difficulté artificielle juste pour rallonger la durée de vie du jeu.

    On est loin du côté gratifiant des Souls niveau affrontement difficiles qui te récompense quand tu apprends de tes erreurs ou même au niveau level-design cohérent avec des raccourcis vraiment satisfaisants et qui te font voir la map d'un autre point de vu.
    C'est frustrant au final, je suis plus content d'en avoir fini avec un boss plutôt que de m'être réellement amuser contre lui.
    Et je trouve le jeu super lassant visuellement, autant dans les décors que les ennemis ronds comme des couilles pour la plupart.

    Décevant pour l'instant.
    51love posted the 09/17/2025 at 04:36 PM
    shirou oui d'accord. On pourra jamais empêcher les gens d'attendre le prochain GTA, Zelda ou autre..

    Mais derrière toutes les dérives que ça entraîne c'est uniquement parce que surfer sur cette hype ça fait bcp de frics facile.

    La presse met des 10/10 dans l'espoir d'avoir son nom écrit sur les affiches marketing du jeu le jour de la sortie.

    Comment ne pas voir des conflits d'intérêts alors qu'ils sont évidents, sous nos yeux, ya pas besoin d'attendre des scandales comme les doritos pour le comprendre.


    Tu prends Julien Chieze, tu prends la cérémonie des GOTY, ... C'est que du vent. Ca met toujours en avant les mêmes jeux, les mêmes studios...

    Ils vont pas cracher là où ils mangent.
    deathegg posted the 09/17/2025 at 04:37 PM
    c'est vrai que les gens qui surfent sur la critique et la négativité d'un jeu attendu pour se donner un genre de critique acerbe et pointu ont franchement des leçon à donner aux autres.....

    J'ai super hâte d'ailleurs de voir ces mêmes personnes quand la difficulté du jeu sera ajusté via des patchs sortir "voila on l'a toujours dit que c'était un chef d'oeuvre" ou "c'est grâce à des gens comme nous que c'est arrivé"
    akinen posted the 09/17/2025 at 04:42 PM
    C’est quoi le problème ? Un résumé ?
    mrvince posted the 09/17/2025 at 04:45 PM
    Je suis à 45h de jeu. Pas encore vu la fin de l'acte 2. Le jeu est effectivement difficile, il y'a des moments rageant clairement mais je ne trouve pas que ce sont des moments "injuste". Juste difficile . Et que dire des long passages de plateforme pour les plus gros "secrets"; notamment l'obtention du double saut et l'ascension du mont. J'en ai chié mais j'adore. Pour moi l'attente valait clairement le coup.
    51love posted the 09/17/2025 at 04:48 PM
    mrvince
    playshtayshen posted the 09/17/2025 at 04:50 PM
    akinen regarde le strean du hooper et tu auras un résumé
    akinen posted the 09/17/2025 at 04:52 PM
    playshtayshen tant de mystère. Pas grave, j’suis à 50h de jeux. J’ai encore bcp à faire ^o^
    kirk posted the 09/17/2025 at 05:06 PM
    J'en suis à 55 heures et c'est que du plaisir. Mais qu'ils continuent de chialer pour avoir du clic.
    shirou posted the 09/17/2025 at 05:11 PM
    Pour ceux qui ont la flemme de lire l'article en question kirk akinen c'est en aucun cas une critique de Siksong mais plutôt une remise en question autour de la hype "toxique" que suscite les grosses sortie et des notations qui prennent le pas sur le plaisir d'apprécier un jeux pour ce qu'il est
    temporell posted the 09/17/2025 at 05:16 PM
    Le moindre ennemi de base random qui doit être frappé 3 à 4 fois pour crever et les phases de plateforme relou pour rien dans des lieux bordélique visuellement ou tout se ressemble... tout ça ressemble beaucoup à de la difficulté artificielle juste pour rallonger la durée de vie du jeu.

    et je lis des 45/50/55 heures de jeux sur un putain de metroidvania, c'est quoi ce jeu sérieux
    cyr posted the 09/17/2025 at 05:21 PM
    Déjà, le nombre de personne qui cours des la sortie d'un jeux.

    Je pensais que l'âge rendait plus sage, mais pas dans le jeux vidéo visiblement.

    1: tu attendra. Les jeux moderne sortent pour beaucoup ultra buger.

    Attendre permet de profiter du jeux patcher.

    2: le jeux vidéo moderne n'a pas une valeur marchande.
    Le prix se casse la gueule quelque mois après la sortie.

    3: la patience est mère de vertu.
    zekk posted the 09/17/2025 at 05:38 PM
    Pour une fois,je suis d'accord avec l'un de tes articles
    spazer posted the 09/17/2025 at 05:38 PM
    aozora78 : Il est possible d'upgrader l'aiguillon...donc moins de hits.
    soulfull posted the 09/17/2025 at 05:44 PM
    ça parle de poison ,pourtant je n'ai jamais vu un article sur le poison vehiculé par Call of duty,Fifa et consors qui nivellent le niveau de l'industrie par le bas. Ces mêmes sites qui jouent aux experts sont surnotent ces jeux, aucun call of duty de cette génération ne mérite un 7.Et pourtant ...

    Tout le monde râle parce que des "jeux de niche" sont achetés par une grande majorité de personnes qui ne vont jamais les terminer. Encore heureux,puisque la hype va profiter à ces developpeurs qui ont abbattu un travail monstre.Sekiro,Elden Ring, Clair Obscur,et maintenant Silksong en ont profité.Et sans cette hype, ces jeux seraient voués à disparaitre à cause du faible volume de ventes.
    Pareil pour Gta ou Red Dead, regardez un peu le coût de developpement et vous comprendrez pourquoi ces jeux existent toujours.


    Concernant la difficulté de Hollow Knight, c'est normal d'avoir une overdose quand on essaie de platiner un jeu sorti le 04/09/2025 à peine 2 semaines.J'ai l'impression que les gens se forcent limite à en finir plutôt que deguster,de profiter. Prenez votre temps et vous verrez que cette difficulté est plus que faisable.
    clivekunn posted the 09/17/2025 at 05:49 PM
    temporell Principalement dû aux aller-retours,les runbacks à se taper avnt les boss,les 1000 try contre les boss à mobs ou les arènes,perso je suis à quasi 60h dernier boss de l'acte 3 mais le jeu m'a plus dégoûté qu'autre chose sur la fin et même pas ) cause de la difficulté pure ou patterns mais la frustration des runbacks,de la difficulté artificielle c'est trop je vais faire une ptite pause

    Le jeu est super bcp de points positifs bcp de boulot derrière mais je pense qu'on peut aussi critiquer sur certains aspects sans passer pour un noob sans skill,un frustré ou un casual qui connait rien au metroidvania
    arquion posted the 09/17/2025 at 06:03 PM
    Difficile pour les joueurs d'aujourd'hui d'avoir un jeu qui te dicte rien, qui te laisse chercher ses secrets, avec un contenu énorme qu'on ne sait même pas où chercher et avec la peur de rater quelque chose, oui car le jeu est d'une générosité à n'en plus finir...

    Et à entendre certains joueurs, on dirait qu'ils jouent à un Kaizo, il est difficile voir exigeant et il y a c'est vrai quelques rares passages un peu injuste (notamment le boss de Bilesac), mais jamais rien d'insurmontable.
    keiku posted the 09/17/2025 at 06:03 PM
    je vais dire oui la hype est le pire des poisons , mais choisir silksong de tous les jeux pour représenter ca , c'est un peu le plus mauvais des choix... parce que rappelons que la hype c'est juste une pré-impression c'est a dire elle est la avant qu'un jeu ne sorte, une fois sortit, tester et approuver ou non, ce n'est plus de la hype... Donc oui il y a eu de la hype pour silksong, mais il reste le second prétendant au goty et ce même après sa sortie...

    la ou nombre de jeu tombe dans l'oubli une fois sortit, et c'est plus ceux la qu'il faut cibler... (on peut par exemple parler de starfield qui est bien plus représentatif du phénomène)

    Bref encore un article qui vogue sur un sujet en effet problématique mais qui cible totalement a coté de la plaque...

    Mais il y a un point non abordé, et qui contribue a ca, avant les test était censé être un indicateur d'achat pour le consommateur, aujourd'hui les test ne sont (la plupart du temps) plus qu'une opinion (totalement inutile) de personne sans aucune compétence en jeux video, donc ne permettent plus de faire cette fonction de guide d'achat pour le joueur, ce qui a remplacer les tests c'est la hype, a savoir des grands nom qui ont fait des grands jeux ou de nouveau concept qui semble prometeur, car il n'y a plus que sur ca que le joueurs moyen peut s'appuyer, vu que le journalisme jv est mort (oui gamekult vous êtes mort aussi)...

    Les plus aguerri auront leur expérience propre mais tous le monde ne joue pas a 50 jeux par ans ou n'ont pas un background de plusieurs centaine de jeu, surtout chez les plus jeunes joueurs...
    arquion posted the 09/17/2025 at 06:07 PM
    playshtayshen je pense que jouer tous les jours à quoi de 7-8 heures dans un jeu qui ne t'indique rien, je pense que c'est psychologiquement difficile de base.
    akinen posted the 09/17/2025 at 06:22 PM
    shirou merci. C’est juste que l’on est sur gamekyo. Je vois pas pkoi j’irai lire un article ailleurs, surtout sur le cadavre de gamekult
    arquion posted the 09/17/2025 at 06:26 PM
    shirou non c'est une critique envers Silksong vu qu'il est cité tout le long de l'article mais en réalité c'est pour tenter de justifier leur note de 7 où il n'y que comme seul point négatif "la difficulté". (alors qu'ils ont mis pléthore de 8 a de nombreux jeux juste avant, jeux qui sont souvent largement moins qualitatif que Silksong et à un prix plus élevé avec des moyens de devs bien différents aussi...)
    jacquescechirac posted the 09/17/2025 at 07:11 PM
    après 50h de jeu, quasiment à la fin de l'acte 3, en conclusion: c'est un excellent jeu chiant
    julie54 posted the 09/18/2025 at 06:33 AM
    Silksong ? C’est pas un jeu, c’est un running gag à ce stade ????
    La hype, c’est comme un poison qu’on s’injecte nous-mêmes… et après on fait les surpris quand ça déçoit. Peut-être qu’un jour on apprendra à attendre un jeu sans en faire une religion ?
    sonilka posted the 09/18/2025 at 08:58 AM
    Une pensée à tous les joueurs qui ont pris le jeu suite à l'engouement autour. Les séquelles seront irréversibles

    aozora78 Le moindre ennemi de base random qui doit être frappé 3 à 4 fois pour crever et les phases de plateforme relou pour rien dans des lieux bordélique visuellement ou tout se ressemble... tout ça ressemble beaucoup à de la difficulté artificielle juste pour rallonger la durée de vie du jeu.

    Oui et ... non. Pour ce que tu cites clairement pas. Par contre certains choix de game design, comme l'emplacement de certains bancs par rapport à un boss, donnent l'impression d'avoir été fait pour allonger la durée de vie.
    mrvince posted the 09/18/2025 at 10:50 AM
    temporell Ya énormément de secrets et de zones... a n'en plus finir. Mais ca c'est a ta convenance... y'a déjà des speedrun de 1h sur le jeu. C'est a la carte.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo