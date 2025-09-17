Un article vraiment sympa de Gamekult sur la hype à outrance sur les jeux vidéo, et qui fini parfois par être un poison.
Et pourtant, souvent, on s'en rend compte plus tard avec le recul, mais l'histoire se répète....
https://www.gamekult.com/actualite/hollow-knight-silksong-prouve-une-fois-de-plus-que-la-hype-est-le-pire-des-poisons-3050865788.html
La nuance vient de l'appréciation de chacun, des points négatifs et positifs. De l'effort fait sur le jeu.
Et la presse ne sait généralement pas très bien évaluer les jeux, car oui, il faut sortir le test le jour de la sortie du jeu pr faire du fric.
Tous les ans t'as une paire de jeux bcp trop bien noté à cause de la hype, notamment Cyberpunk a sa sortie et d'autres qui ont demandé un travail énorme, mais pour des petits soucis ici et là, se font sanctionner bêtement.
Maintenant au sujet de Silksong, je peux pas trop juger, je suis au milieu du jeu environ je pense, et je l'adore tellement ce jeu....
Et Silksong n’est pas coupable. Pas plus que la Team Cherry, ni que Rockstar avec son mastodonte à venir. Le vrai responsable, c’est la hype cette machine infernale que l’industrie alimente, que les communautés amplifient, et que nous entretenons tous avec ferveur, qu'on le veuille ou pas. On n’achète plus seulement des jeux, on consomme des promesses. Et dans ce marché de la foi, une seule vérité demeure : c'est la hype qui gagne toujours.
Pour moi, le vrai responsable c'est les RS avec les influenceurs/Streameur qui gagne leur vie grâce a la hype et qui en font un business lucratif.
Suffit d'en avoir conscience et de se tenir a l'écart de ça et vous verrez que vous consommerez le jeux vidéo de manière bien plus saine
On est loin du côté gratifiant des Souls niveau affrontement difficiles qui te récompense quand tu apprends de tes erreurs ou même au niveau level-design cohérent avec des raccourcis vraiment satisfaisants et qui te font voir la map d'un autre point de vu.
C'est frustrant au final, je suis plus content d'en avoir fini avec un boss plutôt que de m'être réellement amuser contre lui.
Et je trouve le jeu super lassant visuellement, autant dans les décors que les ennemis ronds comme des couilles pour la plupart.
Décevant pour l'instant.
Mais derrière toutes les dérives que ça entraîne c'est uniquement parce que surfer sur cette hype ça fait bcp de frics facile.
La presse met des 10/10 dans l'espoir d'avoir son nom écrit sur les affiches marketing du jeu le jour de la sortie.
Comment ne pas voir des conflits d'intérêts alors qu'ils sont évidents, sous nos yeux, ya pas besoin d'attendre des scandales comme les doritos pour le comprendre.
Tu prends Julien Chieze, tu prends la cérémonie des GOTY, ... C'est que du vent. Ca met toujours en avant les mêmes jeux, les mêmes studios...
Ils vont pas cracher là où ils mangent.
J'ai super hâte d'ailleurs de voir ces mêmes personnes quand la difficulté du jeu sera ajusté via des patchs sortir "voila on l'a toujours dit que c'était un chef d'oeuvre" ou "c'est grâce à des gens comme nous que c'est arrivé"
et je lis des 45/50/55 heures de jeux sur un putain de metroidvania, c'est quoi ce jeu sérieux
Je pensais que l'âge rendait plus sage, mais pas dans le jeux vidéo visiblement.
1: tu attendra. Les jeux moderne sortent pour beaucoup ultra buger.
Attendre permet de profiter du jeux patcher.
2: le jeux vidéo moderne n'a pas une valeur marchande.
Le prix se casse la gueule quelque mois après la sortie.
3: la patience est mère de vertu.
Tout le monde râle parce que des "jeux de niche" sont achetés par une grande majorité de personnes qui ne vont jamais les terminer. Encore heureux,puisque la hype va profiter à ces developpeurs qui ont abbattu un travail monstre.Sekiro,Elden Ring, Clair Obscur,et maintenant Silksong en ont profité.Et sans cette hype, ces jeux seraient voués à disparaitre à cause du faible volume de ventes.
Pareil pour Gta ou Red Dead, regardez un peu le coût de developpement et vous comprendrez pourquoi ces jeux existent toujours.
Concernant la difficulté de Hollow Knight, c'est normal d'avoir une overdose quand on essaie de platiner un jeu sorti le 04/09/2025 à peine 2 semaines.J'ai l'impression que les gens se forcent limite à en finir plutôt que deguster,de profiter. Prenez votre temps et vous verrez que cette difficulté est plus que faisable.
Le jeu est super bcp de points positifs bcp de boulot derrière mais je pense qu'on peut aussi critiquer sur certains aspects sans passer pour un noob sans skill,un frustré ou un casual qui connait rien au metroidvania
Et à entendre certains joueurs, on dirait qu'ils jouent à un Kaizo, il est difficile voir exigeant et il y a c'est vrai quelques rares passages un peu injuste (notamment le boss de Bilesac), mais jamais rien d'insurmontable.
la ou nombre de jeu tombe dans l'oubli une fois sortit, et c'est plus ceux la qu'il faut cibler... (on peut par exemple parler de starfield qui est bien plus représentatif du phénomène)
Bref encore un article qui vogue sur un sujet en effet problématique mais qui cible totalement a coté de la plaque...
Mais il y a un point non abordé, et qui contribue a ca, avant les test était censé être un indicateur d'achat pour le consommateur, aujourd'hui les test ne sont (la plupart du temps) plus qu'une opinion (totalement inutile) de personne sans aucune compétence en jeux video, donc ne permettent plus de faire cette fonction de guide d'achat pour le joueur, ce qui a remplacer les tests c'est la hype, a savoir des grands nom qui ont fait des grands jeux ou de nouveau concept qui semble prometeur, car il n'y a plus que sur ca que le joueurs moyen peut s'appuyer, vu que le journalisme jv est mort (oui gamekult vous êtes mort aussi)...
Les plus aguerri auront leur expérience propre mais tous le monde ne joue pas a 50 jeux par ans ou n'ont pas un background de plusieurs centaine de jeu, surtout chez les plus jeunes joueurs...
La hype, c’est comme un poison qu’on s’injecte nous-mêmes… et après on fait les surpris quand ça déçoit. Peut-être qu’un jour on apprendra à attendre un jeu sans en faire une religion ?
aozora78 Le moindre ennemi de base random qui doit être frappé 3 à 4 fois pour crever et les phases de plateforme relou pour rien dans des lieux bordélique visuellement ou tout se ressemble... tout ça ressemble beaucoup à de la difficulté artificielle juste pour rallonger la durée de vie du jeu.
Oui et ... non. Pour ce que tu cites clairement pas. Par contre certains choix de game design, comme l'emplacement de certains bancs par rapport à un boss, donnent l'impression d'avoir été fait pour allonger la durée de vie.