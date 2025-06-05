profile
Romeo is a Dead Man
name : Romeo is a Dead Man
platform : PC
editor : Grasshopper Manufacture Inc.
developer : Grasshopper Manufacture
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
nicolasgourry
nicolasgourry
articles : 5864
visites since opening : 9756773
nicolasgourry > blog
Romeo Is a Dead Man aussi sur NS2 ?



à 5'30''
“Right at this moment, we’re in the middle of doing a bunch of tests and stuff basically to see if we can put it on Switch 2. I personally would love to get it on the Switch 2. I’m hoping it’s going to work out. It just depends on the results of these of this testing we’re doing. If Epic ends up working out for us – it’s made with Unreal Engine – and if it works out on Switch 2, then we’re going to do what we can to put it on Switch 2.”
"En ce moment même, nous sommes en train de faire une série de tests et des choses essentiellement pour voir si nous pouvons le mettre sur Switch 2. Personnellement, j'aimerais beaucoup l'avoir sur la Switch 2. J'espère que cela va fonctionner. Cela dépend simplement des résultats de ces tests que nous faisons. Si Epic finit par bien fonctionner pour nous - c'est fait avec Unreal Engine - et si ça fonctionne sur la Switch 2, alors nous allons faire ce qu'il faut pour le mettre sur Switch 2."
https://www.youtube.com/watch?v=m6gNvAdHnfs&t
    kisukesan
    posted the 08/24/2025 at 09:05 PM by nicolasgourry
