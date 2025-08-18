Après un bon Alien Romulus, Alien revient dans une série au budget plutôt copieux et clairement cela se voit (hein Marvel et ses séries en carton
).
A tout point de vue la série est réussie et petit exemple rapide autant Jurassic World 4 est hyper balisé autant là après juste 2 épisodes on ne sait pas où tout cela va aboutir.
On est vraiment transporté à suivre les différents protagonistes et on découvre comme eux l'intrigue.
La série évite la facilité en ne servant pas un fan service décérébré mais bien subtil et surtout ose élargir l'histoire à la fin on a compris que Weyland-Yutani était le sponsor de la saga Alien, içi on apporte justement plus de subtilité et on ne reste pas enfermé par le poids de l'histoire de la saga.
Alors il y a quand même quelques trucs pas nécessaire ou un peu bizarre comme par exemple: la musique rock/metal à côté de la plaque juste à la fin de chaque épisode qui dénote avec le ton de la série.
Alors justement la musique est une pure réussite! Elle va comme un gant à l'idée qu'on se fait d'alien sans être cela du bourrin fan service, les fans justement reconnaitront des petits airs voir quelques notes de musique placé subtilement rappelant Alien!
Cette série apporte de nouvelles choses, de nouveaux enjeux et se permet le luxe vraiment d'élargir le lore, les personnages ne sont pas seulement de la viande qui va finir au hachoir même si cela découpe assez facilement
.
Globalement on a donc une sorte de huis-clos sur Terre, un vaisseau de Weyland -Yutani s'est écrasé sur une ville, transportant des spécimens de vie étrangères.
Disons le clairement cette série a le niveau pour être très facilement le film Alien que tout fans rêvait après Aliens le retour. (Alien 3 ets assez discutable) Pourtant Romulus est bon aussi mais là on tient quelque chose, en espérant que cela ne fasse pas pschittt.
Je ne vais pas en dire plus car c'est vraiment à découvrir quand on pense aux plats insipides qu'on nous servi dernièrement en terme de série: Amazon s'évertuant à détruire ou déconstruire des oeuvres phares Le seigneur des anneaux ou le cycle Fondation...Ce Alien redonne foi en l'humanité.
Apparemment la série aurait un problème de rythme sur 8 épisodes selon la presse US mais bon pas grave je serai à quoi m'attendre
zboubi480 pas étonné, c'est vraiment bon, je vais me les re matter pour essayer de mieux comprendre les personnages.
Hâte de voir la suite.
Romulus, c’est une arnaque visuel qui pioche dans ce qui est déjà fait, en amenant pas mal d’incohérences et de situation stupide juste pour faire cool et créer des scènes visuels. Ca flatte l’ego de ce qui connaissent les anciens films, mais c’est stupide à pleins de niveaux. Plus on avance dans le film, plus c’est grotesque (sans parler de la fin qui atteint des sommets).
Et Romulus c'est un menu best des premiers films mais sympa à regarder
Le montage est très étrange, je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est juste raté par moment. Le choix musical est parfois hors sujet, le rock en fin d'épisode, euh what ?
Par contre, il y a des points à saluer, notamment tout ce qui est inédit à la saga, on aborde enfin de nouveaux sujets, ça a le mérite d'apporter un peu de fraîcheur à la saga. Je trouve également que l'Alien montre enfin toute sa bestialité et tout le danger qu'il représente, c'est un vrai boucher.
marcelpatulacci Je trouve au contraire que c'est intéressant le transfert de conscience même si ce n'est pas la première oeuvre à aborder le sujet.
pimoody +1 Romulus n'apporte rien à la saga et se contente de recycler absolument TOUS les autres films de la saga. Et oui, le dernier acte est plus comique qu'autre chose même si je pense que Scott a mis son grain de sel là dedans
Attendez juste
Moi perso je passe un bon moment devant, c'est violent, et assez bien écrit(j'ai pas compris ni aimé le passage du mec avec la balle de baseball. Genre l'alien était là y a même pas 20 minutes, tu te réveilles, tu vas dans une pièce, tu te sens nostalgique avec la balle qui te remémore ton père en regardant le match ensemble...Wendy rentre dans la pièce avec son collègue, première chose qui devrait te venir à l'esprit c'est être sous le choc, les avertir du danger, mais non, tu lui dis que t'es nostalgique. Comment les personnes derrière le script peuvent louper ça ??? J'ai été choqué comme beaucoup. Dommage.
ziggourat Je vois pas en quoi du rock durant un générique de fin ça dérange....
marcelpatulacci le "transfert de conscience" est un sujet qui a été abordé dans beaucoup de film et jeu, rien de bête. Tout dépend du lore, l'avancé technologique et de la prériode évoqué lorsque la pratique est mis en oeuvre.
pimoody Tout ce que tu cites est complètement déconnecté de la série. Voit ça comme un multivers.
C'est tellement gros. Ou pourquoi pas l'inverse. Implanter l'esprit d'un alien dans un robot....
En revanche j'ai hâte de voir l'un des super robots se faire démolir, et Wendy qui se retoune contre sont créateur et le tue dans d'atroce souffrance....
Par contre pour le cyborg, on sait s'il a un libre arbitre ou si tous est déjà programmé ? Non parce que je comprend pas trop.
Un synthétique on sait , du moins les anciennes version avant la mise a jour.
ravyxxs tu sait, un vaisseau spatiale qui se crash contre un immeuble (j'ai penser au 11 septembre), mais un groupe d'illuminer qui continue à faire la fête comme si de rien n'étais ?
A ce niveau plus rien me surprend....
Ou si pourquoi les mec d'équipage ramène autant de saloperie ?
Ou alors comment ils on réussi a capturer les machin alien?
Sachant ce qu'ils sont capable de faire ?
Non personne, depuis romulus, les aliens sont pas dangereux. Il faut jouer a la.balle avec eux....
Les meilleurs alien pour moi c'est avec sigourney , les humains meurt . Personne n'arrive a les capturer....
En gros c'est dans la mise en scène, le suggéré.
Un peu comme les film ÇA. Les anciens on voyer peu le monstre alors que dans le reboot, il y a beaucoup trop de plan avec .....du coup ça fais moins peur....
Mais bon je laisse la chance a cette série. Du moment que Wendy et les autres soit mis en pièce....
comment c'ests le processus vers synthétique qui semble exister là.
C'est plutôt l'idée de voir un alien implanter dans un synthétique que je vois venir
J'espère que Prometheus et Covenant seront laissés de côté tant ils démythifiaient la chose de manière roublarde et plate.
Il y a un truc qui me fait peur au-regard des deux premiers épisodes : c'est que la créature soit banalisée et ne fasse plus peur, vu comment elle est neutralisée facilement.
abookhouseboy facilement, facilement, c'est vite dit Mis à part le cyborg (d'ailleurs faudra qu'on m'explique pourquoi l'alien ne l'attaque pas direct vu qu'il est normalement partiellement constitué de tissus organiques classiques: solidarité entre créations artificielles?), le machin fait de la pâtée des troufions présents dans la base pour l'instant.
Bon, par contre: Foundation S03 >>> Alien Earth pour l'instant, large
Bref c'était une séquence franchement pas nécessaire.
ziggourat ça fait très formule plateforme et prod Disney quand même ce patchwork et cette écriture sur Romulus, je suis pas certains que Scott y est beaucoup participé, même si il a du valider globalement les choses.
Par contre ce que tu dis sur la série, semble déjà plus intéressent, à voir.
ravyxxs dac, bah je vais attendre que tout sorte, et je regarderais.
drybowser ça ce passe effectivement apparement avant le 1. Maintenant est ce que ça enlève l'incohérence pour autant ?