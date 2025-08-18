Après un bon Alien Romulus, Alien revient dans une série au budget plutôt copieux et clairement cela se voit (hein Marvel et ses séries en carton).A tout point de vue la série est réussie et petit exemple rapide autant Jurassic World 4 est hyper balisé autant là après juste 2 épisodes on ne sait pas où tout cela va aboutir.On est vraiment transporté à suivre les différents protagonistes et on découvre comme eux l'intrigue.La série évite la facilité en ne servant pas un fan service décérébré mais bien subtil et surtout ose élargir l'histoire à la fin on a compris que Weyland-Yutani était le sponsor de la saga Alien, içi on apporte justement plus de subtilité et on ne reste pas enfermé par le poids de l'histoire de la saga.Alors il y a quand même quelques trucs pas nécessaire ou un peu bizarre comme par exemple: la musique rock/metal à côté de la plaque juste à la fin de chaque épisode qui dénote avec le ton de la série.Alors justement la musique est une pure réussite! Elle va comme un gant à l'idée qu'on se fait d'alien sans être cela du bourrin fan service, les fans justement reconnaitront des petits airs voir quelques notes de musique placé subtilement rappelant Alien!Cette série apporte de nouvelles choses, de nouveaux enjeux et se permet le luxe vraiment d'élargir le lore, les personnages ne sont pas seulement de la viande qui va finir au hachoir même si cela découpe assez facilementGlobalement on a donc une sorte de huis-clos sur Terre, un vaisseau de Weyland -Yutani s'est écrasé sur une ville, transportant des spécimens de vie étrangères.Disons le clairement cette série a le niveau pour être très facilement le film Alien que tout fans rêvait après Aliens le retour. (Alien 3 ets assez discutable) Pourtant Romulus est bon aussi mais là on tient quelque chose, en espérant que cela ne fasse pas pschittt.Je ne vais pas en dire plus car c'est vraiment à découvrir quand on pense aux plats insipides qu'on nous servi dernièrement en terme de série: Amazon s'évertuant à détruire ou déconstruire des oeuvres phares Le seigneur des anneaux ou le cycle Fondation...Ce Alien redonne foi en l'humanité.