Je l’avais totalement manqué à sa sortie (actuellement offert aux abonnés PS+).
À la base, je voulais juste tester une heure ou deux… puis c’est vite devenu 7 heures, puis 12 heures, et finalement le platine.
Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j’ai adoré.
La direction artistique est magnifique, le level design est ingénieux de bout en bout, et on prend un plaisir monstre à apprendre de ses erreurs tout en essayant de découvrir la vérité sur ce massacre de masse…
Franchement, je me suis totalement laissé embarquer dans l’aventure et pourtant, j’avais saturé des Souls-like ces dernières années. Grosse surprise donc !
Je reste cependant un peu déçu du système de mensonge, qui n’apporte pas vraiment de variantes de gameplay (c’est particulièrement flagrant en New Game+). L’OST ne m’a pas non plus marqué (avis purement subjectif) et on peut reprocher au studio coréen un manque de prise de risques, avec une ressemblance très prononcée à Bloodborne, y compris dans les codes de gameplay (ennemis derrière un mur, pièges, combats de boss…). Certains y verront des clins d’œil, d’autres un vrai manque d’inspiration.
En résumé, j’ai adoré du début à la fin. On a ici un jeu qui va droit à l’essentiel avec des niveaux au Level Design maîtrisé avec très peu d’exploration (une excellente chose pour moi), peu d’objets mais tous utiles, et des PNJ en nombre limité mais tous très intéressants.
Les +
Pas besoin de mettre 500 trucs donc, on limite le contenu, mais on le fait bien. Je n’ai jamais ressenti de remplissage, y compris pour le dernier niveau (méga long).
Bref, si vous n’êtes pas allergique aux Soulsborne, foncez, vous ne pouvez qu’aimer. Et surtout… n’oubliez pas de mentir !
- Note : 8/10 -
-Level design maîtrisé
-Durée de vie exemplaire
-Aucun sentiment de remplissage
-Plaisir de progression et d’amélioration personnelle
-Un joli message autour des mensonges
-Direction artistique magnifique
-New Game+ sympa pour tester d’autres builds
-Certains boss vraiment marquants (le monstre vert du marais, le boss final, let’s go les Game Over…)
-Une narration plus directe que chez FromSoftware
Les - :
-Manque cruel d’originalité (Bloodborne x Sekiro et c'est tout)
-Des choix qui n’apportent rien, dont une 3ᵉ fin inutile
-OST décevante et peu marquante
-Le DLC à 30 € c'est hors de question
Pas grave, tant que le jeu defonce
L'OST n'est pas dingue, mais les chansons/musiques que tu peux récupérer (qui sont en parti des remixes de zik de DJ Max) sont superbes.
De base je n’aime pas ça non plus, mais ça aurait rendu le jeu trop facile de stunner chaque ennemi à chaque coup. Déjà, certaines armes déclenchent trop souvent l’effet, comme la massue électrique sur les automates, c'est un massacre le truc...
guiguif
Je m’attendais à une OST aussi quali que Bloodborne (que j’ai spammée sur YouTube), mais après c’est un avis totalement personnel car beaucoup ont apprécié la bande-son de LoP. J’attends une réduction pour le DLC Overture, dommage pour les 30 balles.
Ouais les musiques sont en retrait et t'as un passage genre déchèterie pas terrible sinon c'est validé en effet.
le level design est ingénieux
Oulaaaa c'est ton premier souls like ou quoi ???
Le level design il est à chier mec le reste c'est top y a pas photo, à part les cubes qui servent à rien si ce n'est pour les casus, mais level design ? J'ai rarement vu autant de *mur invisible* et peu de liberté à chaque nouvel endroit.
l'OST des disques est super, l'OST des combats est oubliable SAUF pour le King Puppet qui est mémorable tellement tu te fais défoncer...
romgamer6859 la clef à griffe je crois, paraît qu'elle fesait des ravages avec un build mobilité.
marchand2sable jeu très difficile, félicitations pour le platine, je n'ai jamais touché à sekiro, tu dis qu'il y a des ressemblances ?
j'aurais dû être plus précis, je parle d'une sorte d'énorme clé à molette ultra lourde mais ça fait un moment que je n'ai plus relancé le jeu
Clairement pas pour moi, un souls like que je mets dans la liste de mes préférences du genre. Dommage.