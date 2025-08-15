1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
Lies of P
name : Lies of P
platform : PC
editor : Neowiz
developer : Round8 Studio
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
marchand2sable > blog
Avis rapide sur le mensonge du PS+ du mois


Je l’avais totalement manqué à sa sortie (actuellement offert aux abonnés PS+).

À la base, je voulais juste tester une heure ou deux… puis c’est vite devenu 7 heures, puis 12 heures, et finalement le platine.

Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j’ai adoré.

La direction artistique est magnifique, le level design est ingénieux de bout en bout, et on prend un plaisir monstre à apprendre de ses erreurs tout en essayant de découvrir la vérité sur ce massacre de masse…

Franchement, je me suis totalement laissé embarquer dans l’aventure et pourtant, j’avais saturé des Souls-like ces dernières années. Grosse surprise donc !



Je reste cependant un peu déçu du système de mensonge, qui n’apporte pas vraiment de variantes de gameplay (c’est particulièrement flagrant en New Game+). L’OST ne m’a pas non plus marqué (avis purement subjectif) et on peut reprocher au studio coréen un manque de prise de risques, avec une ressemblance très prononcée à Bloodborne, y compris dans les codes de gameplay (ennemis derrière un mur, pièges, combats de boss…). Certains y verront des clins d’œil, d’autres un vrai manque d’inspiration.

En résumé, j’ai adoré du début à la fin. On a ici un jeu qui va droit à l’essentiel avec des niveaux au Level Design maîtrisé avec très peu d’exploration (une excellente chose pour moi), peu d’objets mais tous utiles, et des PNJ en nombre limité mais tous très intéressants.

Pas besoin de mettre 500 trucs donc, on limite le contenu, mais on le fait bien. Je n’ai jamais ressenti de remplissage, y compris pour le dernier niveau (méga long).

Bref, si vous n’êtes pas allergique aux Soulsborne, foncez, vous ne pouvez qu’aimer. Et surtout… n’oubliez pas de mentir !

- Note : 8/10 -






Les +

-Level design maîtrisé
-Durée de vie exemplaire
-Aucun sentiment de remplissage
-Plaisir de progression et d’amélioration personnelle
-Un joli message autour des mensonges
-Direction artistique magnifique
-New Game+ sympa pour tester d’autres builds
-Certains boss vraiment marquants (le monstre vert du marais, le boss final, let’s go les Game Over…)
-Une narration plus directe que chez FromSoftware

Les - :

-Manque cruel d’originalité (Bloodborne x Sekiro et c'est tout)
-Des choix qui n’apportent rien, dont une 3ᵉ fin inutile
-OST décevante et peu marquante
-Le DLC à 30 € c'est hors de question
    burningcrimson
    posted the 08/15/2025 at 04:42 PM by marchand2sable
    comments (12)
    vyse posted the 08/15/2025 at 04:49 PM
    Les impacts sont nuls a iech
    guiguif posted the 08/15/2025 at 04:55 PM
    Manque cruel d’originalité (Bloodborne x Sekiro et c'est tout)
    Pas grave, tant que le jeu defonce

    OST décevante et peu marquante
    L'OST n'est pas dingue, mais les chansons/musiques que tu peux récupérer (qui sont en parti des remixes de zik de DJ Max) sont superbes.
    marchand2sable posted the 08/15/2025 at 05:08 PM
    vyse

    De base je n’aime pas ça non plus, mais ça aurait rendu le jeu trop facile de stunner chaque ennemi à chaque coup. Déjà, certaines armes déclenchent trop souvent l’effet, comme la massue électrique sur les automates, c'est un massacre le truc...

    guiguif

    Je m’attendais à une OST aussi quali que Bloodborne (que j’ai spammée sur YouTube), mais après c’est un avis totalement personnel car beaucoup ont apprécié la bande-son de LoP. J’attends une réduction pour le DLC Overture, dommage pour les 30 balles.
    grundbeld posted the 08/15/2025 at 05:44 PM
    L’accroche du titre est très cool ahahah !
    mercure7 posted the 08/15/2025 at 05:54 PM
    marchand2sable Je pense qu'il parle de l'effet d'impact des coups, en terme de ressenti, mais en tant que système de jeu / mécanique de gameplay
    malroth posted the 08/15/2025 at 05:58 PM
    je l'avais day one sur pc, adoré
    romgamer6859 posted the 08/15/2025 at 06:18 PM
    j'avais fait un build avec une énorme clé plutôt pas mal.

    Ouais les musiques sont en retrait et t'as un passage genre déchèterie pas terrible sinon c'est validé en effet.
    ravyxxs posted the 08/15/2025 at 06:33 PM
    marchand2sable

    le level design est ingénieux

    Oulaaaa c'est ton premier souls like ou quoi ???

    Le level design il est à chier mec le reste c'est top y a pas photo, à part les cubes qui servent à rien si ce n'est pour les casus, mais level design ? J'ai rarement vu autant de *mur invisible* et peu de liberté à chaque nouvel endroit.

    l'OST des disques est super, l'OST des combats est oubliable SAUF pour le King Puppet qui est mémorable tellement tu te fais défoncer...
    lautrek posted the 08/15/2025 at 06:58 PM
    Excellent jeu en effet, le level design n'était pas terrible par contre et le dernier niveau peu inspiré.

    romgamer6859 la clef à griffe je crois, paraît qu'elle fesait des ravages avec un build mobilité.

    marchand2sable jeu très difficile, félicitations pour le platine, je n'ai jamais touché à sekiro, tu dis qu'il y a des ressemblances ?
    romgamer6859 posted the 08/15/2025 at 07:00 PM
    lautrek
    j'aurais dû être plus précis, je parle d'une sorte d'énorme clé à molette ultra lourde mais ça fait un moment que je n'ai plus relancé le jeu
    yukilin posted the 08/15/2025 at 07:09 PM
    Bon jeu, mais pour ma part je n'en garde pas un très grand souvenir. La faute pour moi à une histoire peu intéressante et un level design trop plat principalement.
    Clairement pas pour moi, un souls like que je mets dans la liste de mes préférences du genre. Dommage.
    lautrek posted the 08/15/2025 at 07:15 PM
    romgamer6859 oui c'est ça, c'est un skin de clef à molette et d'après ce que j'ai vu sur les forum ça tape très fort.
