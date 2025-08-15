En résumé, j’ai adoré du début à la fin. On a ici un jeu qui va droit à l’essentiel avec des niveaux au Level Design maîtrisé avec très peu d’exploration (une excellente chose pour moi), peu d’objets mais tous utiles, et des PNJ en nombre limité mais tous très intéressants.



Pas besoin de mettre 500 trucs donc, on limite le contenu, mais on le fait bien. Je n’ai jamais ressenti de remplissage, y compris pour le dernier niveau (méga long).



Bref, si vous n’êtes pas allergique aux Soulsborne, foncez, vous ne pouvez qu’aimer. Et surtout… n’oubliez pas de mentir !



- Note : 8/10 -









Je l’avais totalement manqué à sa sortie (actuellement offert aux abonnés PS+).À la base, je voulais juste tester une heure ou deux… puis c’est vite devenu 7 heures, puis 12 heures, et finalement le platine.Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j’ai adoré.La direction artistique est magnifique, le level design est ingénieux de bout en bout, et on prend un plaisir monstre à apprendre de ses erreurs tout en essayant de découvrir la vérité sur ce massacre de masse…Franchement, je me suis totalement laissé embarquer dans l’aventure et pourtant, j’avais saturé des Souls-like ces dernières années. Grosse surprise donc !Je reste cependant un peu déçu du système de mensonge, qui n’apporte pas vraiment de variantes de gameplay (c’est particulièrement flagrant en New Game+). L’OST ne m’a pas non plus marqué (avis purement subjectif) et on peut reprocher au studio coréen un manque de prise de risques, avec une ressemblance très prononcée à Bloodborne, y compris dans les codes de gameplay (ennemis derrière un mur, pièges, combats de boss…). Certains y verront des clins d’œil, d’autres un vrai manque d’inspiration.