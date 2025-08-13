Hello les kids !



Oui, c’est encore moi… et vous allez probablement commencer à en avoir marre, mais tant pis, je prends le risque.

Aujourd’hui, on remet une petite pièce dans la machine avec un débat croustillant.



Pas de suspense — vous l’avez vu dans le titre : la console unique, mythe ou réalité à long terme ?



Est-ce qu’une console unique pourrait vraiment être viable ?

Attention, je ne parle pas d’un seul constructeur qui dominerait le marché, mais plutôt d’une architecture standardisée que différents fabricants pourraient exploiter.

Un peu comme la mythique 3DO à son époque. Était-elle simplement en avance sur son temps, comme tant de concepts tech ?



Imaginez : une architecture commune, mais déclinée par divers constructeurs à des tarifs et options variables — retour haptique, manettes au design unique, fonctionnalités bonus, etc.

Contrairement au PC, on resterait sur une plateforme fermée, avec tous les avantages d’optimisation propres aux consoles. Et pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans l’univers PC, ce serait un moyen de profiter de tous les jeux disponibles, sans se prendre la tête.



Qu’en pensez-vous ?

Je précise : ce n’est ni un souhait, ni une envie, juste une idée hypothétique lancée comme ça, pour le plaisir de débattre.