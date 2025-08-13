Hello les kids !
Oui, c’est encore moi… et vous allez probablement commencer à en avoir marre, mais tant pis, je prends le risque.
Aujourd’hui, on remet une petite pièce dans la machine avec un débat croustillant.
Pas de suspense — vous l’avez vu dans le titre : la console unique, mythe ou réalité à long terme ?
Est-ce qu’une console unique pourrait vraiment être viable ?
Attention, je ne parle pas d’un seul constructeur qui dominerait le marché, mais plutôt d’une architecture standardisée que différents fabricants pourraient exploiter.
Un peu comme la mythique 3DO à son époque. Était-elle simplement en avance sur son temps, comme tant de concepts tech ?
Imaginez : une architecture commune, mais déclinée par divers constructeurs à des tarifs et options variables — retour haptique, manettes au design unique, fonctionnalités bonus, etc.
Contrairement au PC, on resterait sur une plateforme fermée, avec tous les avantages d’optimisation propres aux consoles. Et pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans l’univers PC, ce serait un moyen de profiter de tous les jeux disponibles, sans se prendre la tête.
Qu’en pensez-vous ?
Je précise : ce n’est ni un souhait, ni une envie, juste une idée hypothétique lancée comme ça, pour le plaisir de débattre.
tags :
posted the 08/13/2025 at 10:43 AM by gasmok2
Nintendo n'a pas cette vision aujourd'hui et c'est mieux ainsi.
Je pense que le consommateur serait pommé avec une console avec tant d'options.
Donc continuez avec vos achats impulsifs en démat... sinon la Switch 1 sera la dernière console à cartouche où l'on pouvait encore jouer quand bon nous semble et en TOTALE LIBERTE.
La console unique arrivera quand il y aura plus d'exclusivité...
Un jeux PlayStation qui sort sur pc ou ailleurs, et un pas envers cela....
Microsoft qui tend a promouvoir certains de leur jeux sur PlayStation (pc c'était déjà le cas) tend a ça aussi.....
Bref, et les tiers qui ne font plus aucune exclu, a la limite temporaire. Mais voilà quoi...
Fini le temps des métal gear, final fantasy, certains tales of, et j'en passe exclusif a une marque ...
Même Nintendo récupère certains titre après la bataille. C'est dire.....
Les jeux coûtes de plus en plus chère, il faut donc élargir sont audience....
A une époque il y avait 150 millions de ps2 et 24 million de xbox. Soit 174 millions de joueur.
La gen précédente c'est terminer a quel chiffres ? 120 pour la ps4, 30 millions de xbox one?
A croire que les gens arrête d'acheter des consoles ou de jouer plus que les nouveau joueur qui rentre dans la dense...
Et encore la nouvelle génération passe beaucoup de temps sur des free to play a la fortnite.....
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en ayant les jeux xbox sur ps5 on arrive un peu à ça.
Mais l'avantage d'un format unique c'est que plusieurs constructeurs pourraient se lancer et ainsi réduire les prix...Il y aurait malgré tout un semblant de concurrence.
Le souci d'un constructeur unique est la tentation de faire payer sa console hors de prix (on l'a vu avec la PS3 après le tsunami PS2, on le revoit aujourd'hui avec la PS5 Pro).