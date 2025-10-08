Comme pour Zelda Breath of The Wild l'année dernière, que j'ai fini à 100%, je me suis lancer cette fois dans le 100% de Tears of The Kingdom(nettement plus long).Au menu, après plus de 400 heures de jeu :-Totalité des sanctuaires-Quêtes annexes-Korogus(-Totalité des équipements améliorés au maximum( je déteste désormais les queues de Lézalfos)-Toutes les paravoiles incluant ceux provenant des Amiibo-Toutes les médailles de monstres-Encyclopédie complet-Mon dada amélioré au maximum-Un joli maison près de EuzeroEn tout cas l'histoire est toujours aussi sympa mais le sentiment de remplissage et déjà vu reste bien présent ^^Prochain Zelda à 100% : Link Between World