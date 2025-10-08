profile
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
name : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
ouroboros4
ouroboros4
ouroboros4 > blog
Zelda Tears of The Kingdom : une bonne chose de faite!
Comme pour Zelda Breath of The Wild l'année dernière, que j'ai fini à 100%, je me suis lancer cette fois dans le 100% de Tears of The Kingdom(nettement plus long).

Au menu, après plus de 400 heures de jeu :


-Totalité des sanctuaires
-Quêtes annexes
-Korogus( )
-Totalité des équipements améliorés au maximum( je déteste désormais les queues de Lézalfos)
-Toutes les paravoiles incluant ceux provenant des Amiibo
-Toutes les médailles de monstres
-Encyclopédie complet
-Mon dada amélioré au maximum
-Un joli maison près de Euzero

En tout cas l'histoire est toujours aussi sympa mais le sentiment de remplissage et déjà vu reste bien présent ^^

Prochain Zelda à 100% : Link Between World
    posted the 08/10/2025 at 12:13 PM by ouroboros4
    comments (12)
    ducknsexe posted the 08/10/2025 at 12:19 PM
    Les Korogus ne me dit pas que
    ouroboros4 posted the 08/10/2025 at 12:21 PM
    ducknsexe Si si les 1000
    fan2jeux posted the 08/10/2025 at 12:23 PM
    Tu vas t eclaté sur between world.
    Ça pourrait même te faire tout drôle
    ouroboros4 posted the 08/10/2025 at 12:24 PM
    fan2jeux Je l'ai déjà fini et oui c'est clairement plus reposant que TOTK
    solarr posted the 08/10/2025 at 12:37 PM
    Bravo. Et bon repos.
    A Link Between 2 Worlds? je l'ai fait sur 3DS.
    micheljackson posted the 08/10/2025 at 12:42 PM
    ça ressemble plus à une corvée qu'à de l'amusement tout ça.
    zoske posted the 08/10/2025 at 12:46 PM
    400h, si je pouvais investir tout ce temps j'aurais pu faire au moins une 10aines de jeux à fond que j'ai en attente sur PC et PS5...

    En tout les cas gg à toi! J'espère que l'investissement en valait la peine et surtout l'amusement
    temporell posted the 08/10/2025 at 12:48 PM
    je fait aussi le 100% de TotK après avoir fini pour la 2e fois BotW à 100% en mode expert, merci le Zelda note.

    par contre les équipement comme BotW je monte seulement ceux qui ont un intérêt tôt ou tard dans le jeu ( escalade, sablon, piaf, pierre, zora, barbare, lande, prodige, sheikah ), tout le reste c'est vente direct comme la tenue isolante qui sert à rien grâce au casque anti foudre

    y'a quand même 135 item d'équipement de TotK, je vais pas m'emmerder à up toute les variantes de tenue verte
    ouroboros4 posted the 08/10/2025 at 12:53 PM
    micheljackson Sur la fin oui ce n'est plus de l'amusement, mais je savais à quoi m'attendre

    zoske dans ma quête des Zelda à 100% fallait y passer donc je l'ai garder pour la fin(enfin presque)

    temporell Je sais mais comme je l'avais aussi fait dans BOTW...
    Mais finalement quand tu farm en faisant le jeu c'est pas si long(sauf quelques objets)
    elicetheworld posted the 08/10/2025 at 01:01 PM
    Ça reste le meilleur par raya botw et même si il est moins révolutionnaire c'est le meilleur
    churos45 posted the 08/10/2025 at 01:11 PM
    Bravo ! Il n'y a aucune timeline qui existe où j'aurai la motivation d'en faire autant
    mercure7 posted the 08/10/2025 at 01:32 PM
    Les Kurogus, t'as été courageux, respect, j'avais fait ça sur le 1er, j'ai pas osé sur le 2e
