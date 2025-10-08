Comme pour Zelda Breath of The Wild l'année dernière, que j'ai fini à 100%, je me suis lancer cette fois dans le 100% de Tears of The Kingdom(nettement plus long).
Au menu, après plus de 400 heures de jeu :
-Totalité des sanctuaires
-Quêtes annexes
-Korogus(
)
-Totalité des équipements améliorés au maximum( je déteste désormais les queues de Lézalfos)
-Toutes les paravoiles incluant ceux provenant des Amiibo
-Toutes les médailles de monstres
-Encyclopédie complet
-Mon dada amélioré au maximum
-Un joli maison près de Euzero
En tout cas l'histoire est toujours aussi sympa mais le sentiment de remplissage et déjà vu reste bien présent ^^
Prochain Zelda à 100% : Link Between World
Ça pourrait même te faire tout drôle
A Link Between 2 Worlds? je l'ai fait sur 3DS.
En tout les cas gg à toi! J'espère que l'investissement en valait la peine et surtout l'amusement
par contre les équipement comme BotW je monte seulement ceux qui ont un intérêt tôt ou tard dans le jeu ( escalade, sablon, piaf, pierre, zora, barbare, lande, prodige, sheikah ), tout le reste c'est vente direct comme la tenue isolante qui sert à rien grâce au casque anti foudre
y'a quand même 135 item d'équipement de TotK, je vais pas m'emmerder à up toute les variantes de tenue verte
zoske dans ma quête des Zelda à 100% fallait y passer donc je l'ai garder pour la fin(enfin presque)
temporell Je sais mais comme je l'avais aussi fait dans BOTW...
Mais finalement quand tu farm en faisant le jeu c'est pas si long(sauf quelques objets)