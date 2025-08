The Adventures of Elliot : The Millennium Tales est la nouvelle création « HD-2D » de Team Asano, qui fait désormais partie du Creative Studio 5 de Square Enix. Cette fois-ci, ce jeu s’écarte encore plus des autres titres HD-2D, puisqu’il s’agira d’un action RPG, une première pour Team Asano.

Pour le développement, l’équipe s’est associé à Claytechworks, qui avait déjà travaillé sur Bravely Default II ainsi que sur plusieurs jeux mobile, dont Bravely Default : Fairy’s Effect et LINE : Monster Farm, ou encore l’application “Ema ni Negai wo!” (Prologue Edition) qui reprend le contenu du Blu-Ray du même nom du groupe Sound Horizon de Revo



On apprend aussi que le jeu est développé sous Unreal Engine et avec l’aide du Azure PlayFab de Microsoft.

Produit par Naofumi Matsushita : Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, et a déjà été producteur délégué sur Live A Live, Dragon Quest : L’Odyssée du roi maudit sur PlayStation 2 et le remake PlayStation de Dragon Quest IV, ainsi que Chief Producer sur Dragon Quest Heroes : Rocket Slime

Le character designer est encore une fois Naoki Ikushima / ikusy (l’un des artistes phares de Team Asano, qui a œuvré sur le character design de Bravely Default II, Triangle Strategy, du remake HD-2D de Live A Live et des Octopath Traveler, ainsi que sur les illustrations principales des remakes HD-2D de Dragon Quest I, II et III).

Le scénario est écrit par Naoki Yamamoto, qui a également travaillé sur l’écriture du scénario d’Octopath Traveler II, Triangle Strategy, Bravely Default II et Final Fantasy VII : Remake pour Square Enix. Auparavant, il a aussi travaillé sur le scénario de Tales of Hearts, Tales of Graces, Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Zestiria et Tales of Berseria. Par ailleurs, il est dans les Special Thanks de Dragon Quest III HD-2D Remake et Live A Live, et apparaît également dans les crédits de Bravely Default Flying Fairy HD Remaster.

Le design du pixel art à Shizuka Morimoto, qui a aussi travaillé sur l’ensemble des autres HD-2D (mais surtout pour les Octopath Traveler et Triangle Strategy).

Composition et arrangement des musique Tomohiro Nakamachi et Yuto Moritani. Ce sont sans aucun doute des connaissances du compositeur phare des Octopath Traveler, Yasunori Nishiki, puisqu’ils ont tous les trois travaillé sur la composition et l’arrangement de musiques pour PRINCESS CONNECT! Re : Dive et Umamusume Pretty Derby.

