Voici un film intéressant pour plusieurs raisons. C'est un mélange de thriller et d'horreur en huis clos. Une de ses forces est qu'il arrive à ne jamais tomber dans le trop, il trouve l'équilibre, donc ça le rend crédible même si ça se voit que c'est du cinéma.Nous suivons tout d'abord deux jeunes qui veulent faire un tour en mer. Ils ne sont pas du coin, mais ils profitent d'un moment ensemble. Ils vont rencontrer un homme passionné de requins. Il va leur proposer d'aller les voir de plus près... mais les deux jeunes ne seront pas au bout de leur surprise.Par la suite, nous allons faire la connaissance d'une jeune surfeuse indépendante qui va, de manière circonstancielle, rencontrer un jeune homme. Ils vont passer une nuit ensemble. Après leurs ébats, elle va vouloir rejoindre son véhicule pour se préparer à faire du surf le lendemain, mais elle va être enlevée par l'homme passionné de requins. Le début du calvaire commence pour elle.Le scénario est simple (on voit qu'ils se sont efforcés de n'y laisser aucune faille) mais bien amené avec un rythme qui n'est ni speed, ni calme, mais un entre-deux permanent.Le suspense monte crescendo, pas de fioriture.La réalisation est simple mais solide car on comprend tout. Chaque plan est bien choisi, une petite leçon de cinéma sans avoir l'air d'y toucher, la narration narrative pour tous.Les personnages sont un peu caricaturaux, mais les acteurs prennent du plaisir à jouer, ça se voit.L’héroïne du film pourrait devenir une des références du genre, au côté de Ripley et des autres Laurie Strode.Le fond du film, c'est le sujet de la "prédation".