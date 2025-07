En 2002, dans des interviews données par(le papa de la série), ce dernier avait exprimé son souhait de faire les remakes deetsur, en utilisant le même moteur que celui deet de(deux claques graphiques à l’époque).La nouvelle a fait mouche et a hypé tout le monde, mais le projet n’a jamais dépassé le stade de l’idée. Même si l’on pouvait espérer retrouver le créateur de la série à la production (et non à la réalisation, comme il aime souvent le faire), cette idée de remakes des voletsa finalement été annulée.La raison ? Il y en a deux.La première, c’est queavait une forte image de franchiseà l’époque. Les joueurs n’ont pas vraiment compris ce revirement vers laavec, puis vers lapour le remake du premier jeu.La deuxième raison tient au public traditionnel de, généralement habitué à des jeux familiaux et coloré. Le remake de, avec sa violence graphique, son ambiance oppressante et ses scènes choquantes, tranchait radicalement avec l’image habituelle de laRésultat, malgré des critiques plus qu’élogieuses, le titre a été un échec commercial pour, avec à peine un million de ventes à l’époque. Un coup dur pour, qui a préféré abandonner l’idée des remakes depour se concentrer sur son, qui connaîtra au passage un développement chaotique (décidément…).Il n’existe aucune vidéo de gameplay ni aucune image officielle de ces deux projets abandonnés, mais un fan a créé un petit mod en utilisant les décors deet les skinsetpour se faire une petite idée.Et franchement, ça rend super bien. On ressent vraiment l’ambiance des années 90, ce que je n’ai pas retrouvé dans le remake moderne. Malgré ses grandes qualités, j’ai trouvé l’ambiance un peu quelconque et les musiques décevantes.Pour les curieux et les curieuses du mod, vous avez un avant-goût avec la vidéo ci-dessous. Elle a été compressée puisqu’elle vient de, mais ce flou donne un petit côté vintage d’époque… Bref, attention à vous, baffe de nostalgie en approche.