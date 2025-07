– Une nette amélioration par rapport à la version Switch 1.– Un GI (Illumination Globale) plus respectueux, un SSAO (Occlusion Ambiante par l'Espace-Écran) plus sophistiqué, une utilisation plus importante des shadow maps, plus de sources de lumière environnementale.– Il propose également des reflets en screen space (reflets d'espace-écran) , sur les surfaces d'eau et autres surfaces brillantes, ainsi que des ondulations d'eau plus convaincantes.– En ce qui concerne l'éclairage, l'apparence est plus riche, avec une évidente spéculaire et des imperfections de surface.– Une amélioration considérable de la qualité des ressources (ou "assets") graphiques.– Les améliorations apportées au feuillage sont notables par rapport à la version Switch 1.– Certaines vues ont été restaurées qui avaient été réduites sur Switch 1.– Suppression de la plupart des écrans de chargement.– Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch 2 a une résolution de 720p, mais DLSS semble la booster à 1080p.– Le framerate de Hogwarts Legacy est généralement de 30 images par seconde sur Switch 2, avec quelques exceptions momentanées.– La résolution en mode portable est de 540 p avec DLSS, ce qui permet d'obtenir une sortie finale en 1080 p.– Framerate reste similaire en mode portable– Éclairage, éléments, paramètres visuels de base similaires à ceux de la Xbox One S, mais les textures sont parfois plus nettes sur la Switch 2, tandis que le feuillage est un peu plus irrégulier que sur PS4.