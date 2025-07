Cyberpunk: Edgerunners aura le droit a une saison 2.La série sera toujours réalisé chez Trigger et sera une nouvelle histoire en 10 épisodes sans lien avec la précédente saison.Le thème de cette saison sera la vengeance et la rédemption.Un premier artwork a été dévoilé permettant de déceler les nouveaux protagonistes.

posted the 07/05/2025 at 12:42 AM by guiguif