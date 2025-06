Apparemment le pdg de sony a déclarer que la ps6 est en tete de toutes les préoccupation !!!!



Mais elle démarre quand réellement la ps5 ? On oeut critiquer le "retard technologique blablabla" de la switch. Mais au moins avec Nintendo quand tu achetes une console le jour de sa sortie, elle tient 8 ans et tu as eu énormément de jeux first party dessus.



Pour la ps5 ? Ca fzit quoi, un an et encore que les jeux ne sortent plus egalement sur ps4 ? Non mais serieux.

Ils prennent vraiment exemple sur les iPhone. Pour le coup certzkns ont raison : pour les jeux ps5, allez sur pc