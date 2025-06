(Article rédigé par @blondexGF, merci à lui)Les nombreux ponts du mois de mai ont été propices à une belle activité sur le site : 34 avis ont été rédigés par 10 testeurs, mais ce n'est pas tout !(Note :Le hyperliens sont en gras)– d’où la bannière – avec de nombreux avis pour des épisodes aussi bien anciens que récents (voire très récent concernant), et évidemment, un! Pas moins de 3 avis, déjà un label Mega Hit, et sans doute un très sérieux prétendant au jeu de l’année sur notre site., avec un avis positif modérément enthousiaste ;; le jeu indé; et l’exigeant souls-like, avec dans cette nouvelle fournée, beaucoup de séries : outre Contra, on trouve également une autre célèbre série du run’n gun (Metal Slug), ainsi que du Pro Evolution Soccer. Super Mario Bros prépare également ses 40 ans avec un nouvel avis, ce qui permet au jeu de franchir la barre symbolique des 10 avis.Grosse activité ce mois-ci, avec le dossier Contra, un top complet sur les jeux de la série, et de nombreuses vidéos sur la chaîne YouTube, notamment pour les 15 ans de Limbo et les 25 ans de Perfect Dark.Wizzy reprend la tête du classement. Clair Obscur a fait revenir pour l'occasion Lulah et Xhander !1 - Wizzy : 13 avis2 - Madmax : 6 avis3 - Blondex : 5 avis4 - Julius : 3 avis5 - Iglou : 2 avis6 - Jumpman : 1 avis6 - Lulah : 1 avis6 - PXL : 1 avis6 - Twinsen : 1 avis6 - Xhander : 1 avisMerci à tous !