Blades of Fire rate de peu la marche des 80% sur PS5 avec 77% avec 31 critiques (73% sur Xbox avec 8 critiques et un tout juste 70% sur PC).72% Opencritic.90 Gamegrin90 Keengamer85 Wccftech80 Games.ch80 Eurogamer80 GameRadar +80 TheSixaxis80 IGN Spain80 PC Games75 Game Star70 Push Square70 Xbox Era70 Playstation Universe65 IGN Italia60 RPG Site

Like

Who likes this ?

posted the 05/20/2025 at 05:48 PM by guiguif