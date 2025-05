Et bien ça serait Surtout la traduction ! Combien d'éditeur, même de grande entreprises continue de sortir des jeux jamais traduits en Français ?La principale utilité déjà ça serait de mettre en place des outils permettant la traduction instantané de leurs productions. Des sous titres qui n'ont plus à coûter ''chère'' selon les éditeurs Japonais par exemple.Ça coûterais quoi à Sega de mettre à jours les jeux YAKUZA sur les différents stores avec des sous titres Français ? Ça coûterais quoi à Bandai Namco d'enfin traduire des jeux qu'ils laissent en Anglais alors que des enfants souhaiteraient y jouer ? Idem pour Capcom.... Imaginez tout les titres encore non traduits qui pourrait avoir une nouvelle chance d'être joué et en Français sans avoir à attendre des Teams sur Internet qui mettent plusieurs mois ou années....(The Hundred Line : Last Defense Academy)Un exemple de titre qui n'as pas eu de traduction en Français