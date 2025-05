- On change un peu de Zelda pour parler d'une de mes autres séries favorite, Resident Evil ! Et le 7 sera à l'honneur aujourd'hui !11)- Comme chacun sait, RE7 est le premier opus de la série a proposé une vue FPS. Ce choix a été fait car Capcom voulait un retour à l'horreur pure, et a été influencé par des jeux à succès comme Outlast ou encore la démo PT. Ils expliquent ce choix pour une immersion plus importante, mais aussi pour l'introduction de la VR.10)- La maison des Baker ou plutôt le manoir a été inspirée par une vrai maison abandonnée en Louisianne pour recréer l'ambiance et apporter une version réaliste. De plus, dans le jeu on peut trouver un document qui mentionne George Trevor, il s'agit de l'architecte qui avait conçu le manoir Spencer avant de succomber, il a donc aussi conçu le manoir Baker, d'ailleurs on y retrouve un peu la même architecture ou encore les énigmes.9 )- Il ya quelques références à la saga d'horreur Saw dans le jeu. Dans un frigo, on peut trouver le mot : I Want to play a game" de plus dans le DLC Volume 2 des vidéos interdite le jeu de Black Jack mortel est clairement inspiré de Saw avec les outils de tortures etc...De même que la salle piégée lors de "l'anniversaire" d'ailleurs le personnage Lucas est tout aussi sadique que Jigsaw. D'ailleurs il n'y a pas que Saw mais aussi d'autres films d'horreur comme Massacre à la tronçonneuse ou encore Evil Dead notamment avec Mia qui nous attaque à la hache.8 )- Lucas Baker est clairement le plus dérangé de la famille Baker, le petit dernier de la famille est un véritable psychopathe et ce bien avant les effets de Eveline. Dans un document trouvé dans sa chambre, il est dit qu'il avait enfermé dans son grenier un camarade de sa classe qui avait été méchant avec lui en le laissant mourir de faim et de soif, se délectant d'écouter ses cris. De plus, il semble avoir un goût douteux sur les jeux mortelles, les engins de torture... Un bon gros psychopathe en somme. Malgré cela, c'est aussi un génie dans certains domaines notamment car on peut voir plusieurs coupes dans sa chambre. Il trouvera définitivement la mort par Chris dans le DLC Not a Hero après son ultime transformation. Lucas Baker est doué pour semer le chaos, surtout avec ses nombreux pièges sophistiqués.C'est d'ailleurs l'un des rares membres à ne pas être totalement sous le contrôle de Eveline.7)- Toute la menace de ce jeu est basé sur le Virus E pour projet Eveline la petite fille recueilli par les Baker qui est en réalité une très dangereuse arme biologique. Son métabolisme vieilli vitesse Grand V d'où son apparence de mamie en fauteuil roulant, elle est présente dès le début du jeu à table mais Ethan ne le sait pas encore. A la base, Eveline était transportée par bateau par Mia Winters et ses équipes pour être étudié mais l'arme biologique s'est rebellée et a déclenché une véritable tempête qui a fait échouer le bateau, et les Baker l'ont recueilli, ignorant le cauchemar dans lequel ils allaient se fourrer.... Eveline a la capacité d'infecter tout ce qui se trouve autour d'elle par un virus nommé "mutamycète" et d'en prendre le contrôle, comme ce qu'elle fait au Baker.6)- Marguerite Baker est la mère de Lucas et Zoé et épouse de Jack. Avant les événements de RE7, c'était une femme d'une cinquantaine d'années, elle possède tout comme Jack une maison secondaire ce qui explique que les Baker étaient des gens assez aisés dans la vrai vie. Elle était pieuse et attaché à sa famille. Après qu'ils aient recueilli Eveline sans savoir qu'elle étant en réalité une arme biologique, Marguerite Baker a été infectée par le mutamycète.Eveline prend donc le contrôle mental de Marguerite et cette dernière devient hystérique, violente et démente même si elle semble toujours garder en elle un semblant de personnalité maternelle notamment avec ses plats ou encore dans le DLC la chambre ou elle se comporte au début comme une "maman". Son obsession est de nourrir sa "famille" avec ses plats immondes fait de viandes moisies, d'entraille et autre insectes.Une fois infectée, Marguerite Baker semble pouvoir contrôler les insectes notamment avec sa lanterne, elle contrôle en effet des essaims de guêpes géante, ou autre moustique. Sa forme finale est une créature insectoïde vraiment immonde, ou elle peut pondre des larves qui viennent ensuite attaquer Ethan. D'ailleurs, de nombreux fans de Resident Evil considère Marguerite Baker comme l'une des créatures les plus réussie et flippante de toute la saga. Son symbolisme pourrait signifier la dégénérescence de la maternité, une mère toxique, nourrissant et contrôlant la famille de manière glauque et morbide.5)- Le patriarche de la famille. Jack était un vétéran de guerre et ancien charpentier. Il était chaleureux et aimant avant l'arrivée de Eveline. Tout comme sa femme, il est infecté par le mutamycète et devient pratiquement immortel. Il parle beaucoup avec ironie et sera l'un des némesis principaux du jeu. Il semble jouer avec ses proies comme un prédateur amusé. Il devient particulièrement violent sous l'influence de Eveline et semble posséder une force surhumaine, et une régénération de ses tissus rapide ce qui le soigne rapidement. Parfois, on sent qu'il lutte contre le contrôle de Eveline mais sans trop de succès. Vers la fin du jeu dans une vision, il s'excuse auprès de Ethan pour tout ce qu'il a fait, ce qui explique son "bon fond" et qu'il n'était pas volontaire. Dans sa forme finale, il devient une créature abominable géante avec de multiples yeux. Bien que Ethan lui donne un coup de sérum, il ne meurt par comme on pouvait le supposer mais disparaît. C'est dans le DLC La fin de Zoé que Jack refait une dernière fois son apparition, maintenant fait de genre de végétaux. Il mourra définitivement de la part de son frère Joe Baker à la fin de ce DLC qui signe aussi la vrai fin de RE7.4)- Les ennemis de RE7 sont les "molded" ou moisissure en anglais. Ce sont des créatures créés par l'infection de Eveline et prennent différentes formes. Il ya les standards, ceux à quatre pattes et les gros qui vomissent partout et sont très résistants. On trouve aussi les Molded Blanc dans le DLC avec Chris qui sont les plus redoutable car ne pouvant être tué qu'avec un seul type de munitions. Ces créatures bien que flippante sont quand même aussi un peu débile car elles ne savent pas ouvrir les portes et fonce tête baissées dans les pièges.3)- Zoé Baker qui aide Ethan tout le long du jeu ne subit pas comme les autres l'effet du mutamycète. Laissez moi vous expliquer pourquoi !- Zoé a bien été exposée au Virus mais elle a résisté au lien mental de Eveline. Elle est infectée au niveau cellulaire, ce qui explique pourquoi elle a sa forme cristallisée dans le DLC End of Zoé dernière étape avant sa probable mort si on lui administre pas le sérum mais sa volonté reste intacte. Zoé est la première personne de la famille a comprendre que Eveline n'est pas normale, elle essaie de prévenir ses parents lors du DLC "fille" mais c'est déjà trop tard. Elle s'enfuit donc dans la vieille maison et communique par téléphone à tous les malheureux qui ont le malheur d'être kidnappé par les Baker, Ethan notamment, et les aide à s'en sortir.Cela montre que Zoé est toujours lucide et pour des raisons inconnues, semble mieux résister à l'influence de Eveline que ses parents ou son frère. Elle semble avoir une force mentale supérieur à la moyenne, d'où son "contrôle". Plusieurs fois dans le jeu, Eveline veut qu'ils forment une famille, ce que Zoé refuse, Eveline la considère donc comme une menace ce qui pourrait l'empêcher d'établir un total contrôle sur elle. En résumé, Zoé est infectée physiquement mais elle garde sa conscience, peut être parce qu'elle rejette Eveline et son exposition et de ce fait plus limité. Lucas lui semble aussi moins affecté que les autres mais son tempérament de psychopathe le tourne vers une toute autre direction...2)- Dans un document au début du jeu, on signale de nombreuses disparition en Louisianne, c'est bien évidemment l'œuvre des Baker et de Eveline. Celle ci n'arrête pas de dire sans cesse qu'elle veut une véritable famille, elle force donc les Baker à capturés des gens. Dès leur enlèvement, ils sont infectés par le virus Mutamycète, cette infection peut se faire par contact physique, morsure ou en respirant la moisissure présente dans certains lieux.Eveline infecte les captifs pour les soumettre à son contrôle mental. Une fois infectés les victimes perdent leur contrôle et sont soumis à l'influence de Eveline. Leur personnalité est peu à peu atténué, soit jusqu'à les rendre fous, soit jusqu'à devenir des pantins docile. Selon le stade de l'infection, voici les 3 choses qui peuvent se produire.Ils deviennent comme on en voit beaucoup dans le jeu les Molded créature de base du jeu en fusionnant avec le mutamycète. D'autres meurent et servent de garde manger comme on peut voir dans les sous-sol. D'ailleurs ce sont souvent des restes humains que Marguerite sert à ses "invités". Et d'autres servent comme cobaye aux expériences de Lucas comme Clancy par exemple qui après avoir échappée à Marguerite dans la chambre, se fera tué brûlé vif lors du jeu sadique de Lucas. L'un des journalistes au début du jeu deviendra un molded. Une fois infecté, il n'existe qu'un sérum très rare pour se sauver de l'infection, que Ethan finira par fabriquer pour se sauver lui, sa femme ou Zoé ça dépend le choix que vous faites..1)- Plusieurs fois dans le jeu, on peut entendre ce thème, et même dans le trailer mais pourquoi cette musique et que signifie t-elle ?Go Tell Aunt Rody est à la base une vieille comptine américaine qui parle de la mort d'une oie grise. Dans RE7 elle est réinterpréter de manière glauque et sombre avec des sonorités différentes, qui contraste bien avec la mélodie innocente de base, et qui rappelle un peu ce qui a été fait avec Dead Space pour Twinkle Twinkle little star qui est à l'origine une mélodie pour enfant. La chanson est liée à lantagoniste Eveline, les paroles : "Go Tell Aunt Rody, that everybody's dead" (Va dire à tante Rody que tout le monde est mort) font écho aux horreurs qu'elle provoque et au sort funeste de la famille Baker. Elle installe le ton dès la bande annonce et crée un lien avec Eveline et la folie qui ronge la maison Baker, ou la mort est omniprésente.RE7 tourne autour d'une famille possédée et cette comptine glauque renforce le thème de la perte humaine et des conséquences...RE7 est le premier jeu de la série a parler véritablement d'histoire de famille, de rejet et d'abandon. Toute son histoire est en parti basé sur une véritable tragédie familiale ce qui le rend je trouve plus touchant et poignant que les autres jeux de la série. Merci de m'avoir lu et j'espère que vous avez apprécié, bon dimanche et à bientôt !