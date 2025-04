- L'univers de Zelda est fascinant, et après avoir fait Ocarina of Time il ya de ça pas mal de temps, perçons ensemble les secrets de Zelda Twilight Princess ou les petites anecdote marrante.20)- Link est gaucher de base comme dans tous les jeux Zelda, mais sauf sur Wii ou il est droitier, sûrement pour s'adapter à la majorité des joueurs qui jouent à la Wiimote.19)- Vers la fin du jeu, vous pouvez trouver le village oublié, un village qui rappel évidemment le western, peut être un hommage au film de Sergio Leone... D'ailleurs dans ce village, il n'y a quasi que des chats, tous les trouver lors d'un mini jeux vous octroiera un quart de cœur ! Mais c'est pas le seul, le Village Cocorico rappel également le western dans le jeu.18 )- La cicatrice de Ganondorf qu'il a au niveau de son ventre est celle infligé par les sages lors de sa capture comme on peut le voir dans la cinématique. D'ailleurs l'épée qu'il a à la toute fin du jeu contre Link est la même qui lui a infligé cette dites cicatrice.17)- Comme son nom l'indique, la Tour du Jugement a une sombre histoire. Elle servait à la base de prison là où était enfermés les pires criminels d'Hyrule condamnés à mort. Certains étaient exécutés, d'autres étaient envoyés dans le Royaume du Crépuscule. D'ailleurs les nombreux esprits et squelettes qu'on y trouvent sont d'anciens détenus condamnés. Ganondorf lui même a été incarcéré dans cette tour, puis envoyer dans le Royaume du Crépuscule par la suite.16)- Bien que le désert Gerudos existe dans ce jeu, ils ne sont pas du tout présent dans Twilight Princess. Personne ne sait au final ce qu'il est advenu de ce peuples du désert exclusivement composé de femmes. Que leur est t-il arrivé ? Peuple décimés ? Exil ? Recherche d'une terre plus sûre ? A la place, de nombreux gobelins qui ont pris possession des lieux et en on fait leur QG.15)- Il existe un petit oiseau dans la forêt de Fironne qui vend des potions. Sachez que vous pouvez l'arnaquer. En effet, vous pouvez vous servir et partir sans payer, il vous traitera de voleur, ça peut être pratique quand on a pas beaucoup de rubis. En revanche, si vous revenez Trill de son nom deviendra hostile et vous attaquera, rembourser votre dette et il se calmera et vous pourrez à nouveau faire vos emplettes. Marrant de voir comment Nintendo joue avec la morale du joueur.(Désolé pour la qualité dégueulasse mais c'est le seul extrait que j'ai trouvé illustrant mes propos...)14)- Celui qu'on a découvert dans Majora's Mask comme antagoniste secondaire (bien que présent aussi dans OOT dans un rôle annexe) est présent dans Twilight Princess. En effet, quand vous rechercher l'épée de Légende dans les Bois Perdus, une petite marionnette va faire son apparition, Link devra le pourchasser et le "vaincre" pour trouver l'épée. Ce petit personnage agaçant n'est autre que Skullkid !13)- Vers le début du jeu, Link rencontrera un loup doré qui dans sa forme de squelette nous apprendra les 6 bottes secrètes du jeu au fur et à mesure de l'avancée du joueur. A la fin, il nous dit qu'il a plus rien à nous apprendre et disparaît en disant "mon fils". Bien que ce ne soit pas le père de Link, il s'agit en réalité de l'ancien Héros de Ocarina of Time maintenant décédé. Pas pour rien qu'il a la même forme de Loup que Link bien qu'il soit doré.[video]https://youtube.com/shorts/SxgvHJAxmR4?si=xgenXDNrP02LfGON[/video]12) [g[ Le titre du jeu, Midona et Zelda [/g]- Le titre Twilight Princess fait bien évidemment référence à Midona qui est la véritable Princesse du Crépuscule bien que Xanto a usurpé le pouvoir avec l'aide de Ganondorf. D'ailleurs, c'est l'une des rares fois où Zelda a un rôle mineur dans les jeux. De plus, Zelda n'a pas le bon rôle dans Twilight Princess, considéré comme lâche et traître par Midona pour avoir cédé son royaume à celui des Ombres. Cependant, pour se racheter, elle sauvera Midona promise à une mort certaine après avoir été exposé à la lumière par l'esprit de Lanelle.11)- Midona est probablement le meilleur personnage du jeu, et l'un des meilleurs acolyte accompagnant Link de tous les jeux Zelda, excusez moi mais c'est autre chose que Navi. Sa personnalité et son humeur envers Link évoluera tout le long du jeu. Au début elle sera sarcastique, moqueuse et se sert de Link uniquement pour parvenir à ses fins.Mais plus tard, sa relation avec le héros évoluera et finira pas créer de vrai lien entre eux. A la fin, on se demande même si elle est pas amoureuse de Link vu la manière dont elle le regarde ou comment elle lui parle. La fin de ce Zelda est d'ailleurs assez poignante, craignant une nouvelle invasion de L'ombre sur la lumière dans le futur, Midona brisera le miroir des Ombres pour empêcher cela, mais cela implique aussi ne plus jamais revoir Link...D'ailleurs la larme qu'elle verse à la fin est très symbolique car on ne l'avait jamais vu pleurer avant, ce qui a touché de nombreux fans. Midona semble comprendre mieux que quiconque La lumière et l'ombre, bien qu'au début elle méprise celui de la lumière. Elle est véritablement le "lien" entre ces 2 Royaumes.Midona en a pas l'air mais elle est très puissante, son casque et sa main magique lui permette de faire de grande chose dans le jeu, notamment neutraliser le bouclier qui empêcher d'entrer dans le château à la fin du jeu, ou encore foutre à terre la bête démoniaque Ganon afin que Link puisse l'attaquer.C'est tout pour la première partie, la suite et fin en fin de semaine !