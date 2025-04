une réussite

Présentation / Graphismes / Options

Modes de jeu

Episodes of South Town

Roster / Système de jeu

2 guests dont je tairais le nom par respect pour ce jeu

skill expression

Conclusion

---------------------------------------------------------------Je vais essayer de détailler un peu le jeu avant de donner mon avis, de façon à ce que vous aillez unesi le jeu vous intéresse (comme je fais en général quand je fais ce genre d'article)(qui sera appelé COTW à partir de maintenant), et la suite tant attendue de, sorti sur Neo Geo en 1999.Jeu culte bien que sorti sur la fin de vie de la Neo Geo, c'est peu de dire que SNK n'avait pas droit à l'erreur ici, et à part certaines boulettes dont on a longuement parlé sur le site, on peut globalement dire que le jeu estEnfin un jeu SNK qui semble à la hauteur de la compétition, et pour avoir acheté tous leurs jeux au fil des années, je le dis sans mentir :Entre un KoF XIV raté graphiquement, un Samurai Shodown au netcode atroce, un KoF XV qui a mis plus d'un an pour avoir un matchmaking correct ou un KoF XIII "rollback edition" sur PC qui a été une douche froide absolue, SNK avait pris l'habitude de décevoir ses fans, et peu à peu, les gens (moi le premier, j'avais même annulé la préco) commençaient à perdre espoir.Passons en revue le contenu du jeu, les modes de jeu, le système de combat, etc.---------------------------------------------------------------1)COTW, sans être une tuerie graphiquement, est globalement joli, et s'éloigne des stigmates des derniers jeux SNK, qui étaient "pas vilains mais pas ouf" au niveau graphique.Le jeu a une patte un peu "" qui rend le tout assez léché, plaisant à l'oeil et cache un peu la misère, soyons honnête.Ca rend particulièrement bien lors des attaques spéciales, où on a droit a de gros plans sur les visages.Sur PC, il est possible de mettre tout à fond sans impacter le 60fps, même si votre machine ne le permet pas vraiment, car SNK a opté cette fois pour une(désactivable dans les options), ce qui permet au jeu de garder constamment le 60fps, ce qui est vital pour le jeu en ligne par exemple.Appréciable pour les petites configs. Et SURTOUT, ça évite d'avoir du lag car un cake veut jouer en 4K avec un PC moisi, se retrouvant avec du 35FPS de son côté, flinguant le match. . .La partie Options permettra pas mal de choses, ça va de la possibilité de remettre les bruitages des menus de l'ère Neo Geo, choisir les voix JP, jusqu'au choix de désactiver les couleurs custom durant le jeu en ligne, etcDonc pour résumer : pas de faux pas cette fois sur les "bases", "ça commence bien", mais est-ce que le reste suit vraiment ?2)On va retrouver une bonne partie des modes de jeu classiques attendus dans tout bon jeu de baston qui se respecte :, avec une série de combats, ça discute entre combattants avec qqs images fixes utilisées là encore comme dans un comics.On finit sur un combat contre "rival" (et potentiellement un Boss caché, si vous ne perdez pas de combat, Boss qui sera différent selon le niveau de difficulté), pour finir sur une fin en général assez sympa, un peu plus longue qu'habituellement sur les jeux SNK, donnant un peu de lore bien apprécié pour bcp de personnages.détaillés en 3 parties : Training Mode (le classique : tout est paramétrable à fond, on a la frame data, etc), Missions (des combos à réaliser pour chaque personnage) et Tutorial pour avoir les bases, ce qui est vivement conseillé au vu du système de jeu assez nouveau et complet.(offline) : soit en versus classique (vs humain ou cpu), soit en versus "" avec des règles que vous choisirez vous-mêmes, ça va de la barre de super infinie au dégâts doublés en passant par les supers qui tuent en 1 coup, etc, ce qui peut être amusant pour jouer entre novices avec une pizza et qqs bières.Pas mal de stages différents (environ 1 par personnage). A noter qu'un des stages permet de rejouer "à l'ancienne" avec 2 lanes (on peut passer d'un plan de jeu avant/arrière à l'envie).) : le gros "mode solo" pour les gens qui n'ont pas tellement l'esprit compétitif et préfèrent jouer sans prise de tête, à l'instar du mode "World Tour" de SF6.On commence par choisir un personnage, puis on sera dirigé sur une map de South Town, on l'on aura des quêtes, des combats pour level up notre personnage ou débloquer des skills à équiper, etc. Les combats auront souvent des règles spécifiques (survival mode / ennemi tuable uniquement en juggle / etc).A noter que le scénario du personnage sera différent de celui du mode Arcade, donc pas de doublon ici, et on peut apprécier 2 déroulements complètement différents.On a également sur la map des "combats cachés" qui ne se découvrent qu'en se baladant avec le curseur sur des endroits "sans combat", un peu comme si vous exploriez la ville. Une vibration se fera sentir quand vous serez proche d'un combat caché, avec souvent à la clé, un skill assez sympa (plus on prend de level-ups, plus on peut équiper de skills).Sans être incroyable, ce mode est assez sympa, faut le reconnaître, avec pas mal de combats contre des NPC originaux, et donc pas uniquement contre le roster de base du jeu, qui ont leurs propres coups, qui plus est.On peut également débloquer dans ce mode,, appelée "Rave", en référence au Deadly Rave de Geese HowardToutes les "Raves" sont présentées ici :Ce mode permettra également de jouer à un mini jeu que les fans de Art of Fighting reconnaîtront.: on retrouve les classiques Ranked / Casual / Room matches, avec un netcode assez béton à base deC'est également ici qu'on pourra visionner nos Replays enregistrés.On a droit à un dernier mode de jeu appelé "Clone". Au fur et à mesure qu'on joue en ligne, le jeu enregistre certains patterns / combos / etc pour chacun des personnages du jeu (le nôtre mais celui des combattants qu'on affronte), ajoutant des cordes à son arc au fur et à mesure.Si par exemple vous croisez un Gato en ligne, qui vous fait un combo à rallonge, le clone pourra le réutiliser à sa guise.On a également accès à des clones spéciaux programmés par les devs de chez SNK.Tout fonctionne bien, on trouve des matchs en ligne assez rapidement grâce au Crossplay (ma moyenne d'attente est de 10-15sec).Attention cependant, on est sur la première semaine, donc les "Rookies" en Ranked Matches, ce sont parfois des tueurs qui ont pas lâché Garou depuis 25 ans, et qui ont pas encore monté de niveau ! Faut pas se décourager, et comme dans tout jeu de ce type, les rangs s'équilibreront avec le temps.: on retrouve le fameux mode de KoF XIII, en encore plus poussé.Là où SF6 nous vend encore des palette swaps à l'unité (!), SNK continue son habitude de nous proposer de customiser nous-mêmes nos personnages.On pourra changer la couleur de quasiment tout ce qui se trouve sur le modèle 3D du personnage, mais également rajouter des patterns sur ceux-ci.Ca ajoute ce petit côté "personnel" à votre personnage, qui pourra montrer votre créativité une fois en ligne. Et bien entendu, il est possible, dans les options online, de désactiver les couleurs custom, si vous n'êtes pas fans des Terry aux cheveux roses (et on vous comprend).Petit exemple d'avant/après pour Preecha :: SNK nous permet de créer une playlist utilisant les OST des TOUS les Fatal Fury / Real Bout / Garou / Art of Fighting / etc.Mais également de customiser chaque menu, chaque stage, etc, avec jusqu'à 5 morceaux de votre choix pour chacun d'entre eux, qui pourront être mis en mode "random" si vous le souhaitez.Personnellement, j'adore ce genre de choses.On peut mettre sur un même stage, disons celui de Mai, à la fois son thème de COTW, mais aussi celui de Fatal Fury 3 (magnifique), ou son thème de Fatal Fury 2, par exemple.Royal. Rien à dire.On a fait le tour des modes jeux, passons au système de jeu et au roster du jeu.3)Sans surprise, on va retrouver les anciens persos de Garou Mark of the Wolves dans leur quasi intégralité (il manquera par exemple un des fils de Kim Kaphwan, mais aussi Freeman).Certains auront un peu changé de look, par exemple Hokutomaru aura grandi / changé de look, mais même certains piliers auront eu droit à ce relooking, comme Mai Shiranui (qui conserve son look old school durant une des ses supers, rassurez vous)On aura également droit à des petits nouveaux comme l'élève de Joe Higashi, Preecha, mais également Vox Reaper (qui est lié à Grant), ou encoreUn roster plutôt bon, avec desassez marqués (le bon gros choppeur avec Griffon Mask, le zoneur de l'enfer avec Kain, etc), et pour le moment, pas senti de perso abusé / pété / qui donne envie de manger la manette.Il est bon de noter qu'en plus du roster de base, viendront s'ajouter plusieurs persos au fil des mois, dans un désormais classique "season pass", mais ce qui est moins classique, c'est qu'il est 100%Il me tarde de voir ce que vont donner Ken et Chun-Li dans un jeu SNK en 2025.Pour ce qui est du système de jeu, je vous donne le lien de la page officielle du jeu, qui détaille en français, vidéos à l'appui, tout ce qu'il est permis de faire avec les nouvelles mécaniques.LIEN VERS LE SITE OFFICIEL :Il est à noter que le système défensif est assez poussé (ce qui prend à revers pas mal de jeux de baston actuels, où l'attaque est overcheatée -cough- Tekken 8 -cough-), et demandera du skill pour être utilisée à son plein potentiel.En effet, réaliser un Just Defend (parry), ça passe encore, mais en faire un puis enchaîner sur une super, permettant à celle-ci de sortir en ZERO FRAME, c'est déjà plus tendu dans le feu de l'action.A noter également qu'un mode "Modern", comme sur SF6, existe sur ce jeu, permettant aux nouveaux venus de jouer sans avoir la barrière habituelle en terme d'exécution : ici, enchaîner des coups se fera très facilement, mais on perdra cependant l'accès aux feintes notamment.Je pense qu'actuellement, COTW permet d'avoir le plus de "" parmi les ténors de la baston "2D" actuels (SF6, GBFVSR, GGST, MK1, etc), car on est revenu à un jeu qui a un système de jeu très complet, et qui, une fois maîtrisé, fera une différence extrêmement notable dans les combats.Ici, jouer un Gato "moyen" et un Gato "expert", ça sera le jour et la nuit, et pas seulement en terme de combos , car les esquives hautes / basses (avec ralenti pour accentuer l'effet de style), les guard cancels permettant de punir des trucs habituellement safes, les Just Defend en l'air pour bait un antiair, etc, ça se maîtrise pas en 10sec et fera toute la différence en match.4)Enfin un bon jeu qui fonctionne en ligne, et qui remet le skill au centre du jeu, développé par SNK.Pas trop tôt !Et comme une image vaut parfois mieux que mille mots :